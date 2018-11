A műanyagokban található vegyi anyagok megváltoztatták a tengerekben élő állatok viselkedését, és sebezhetőbbé váltak. Egy új kutatás szerint bár a a műanyagból származó vegyi anyagok láthatatlanok, mégis mélyreható hatással vannak a tengeri életre.

Egyre nagyobb hatással van az élővilágra

A műanyag jelenléte az óceánokban egyre nagyobb fenyegetést jelent az élővilág számára, ugyanis szinte megfojtja azt. Egy új kutatás során a Francia Tudományos Kutatóközpont tengeri csigákkal végzett kísérleteket, amely rámutatott: a műanyagszennyezés olyan mélyreható hatást gyakorol az óceán és tengerek életére, amely eddig talán nem volt ennyire nyilvánvaló.

Az élővizek műanyag-szennyezettsége egyre nagyobb méreteket ölt, az állatok pedig egyre jobban szenvednek. A műanyagflakonok, -kupakok, -zacskók és más csomagolóanyagok tömegei már megjelentek a Jeges-tengeren és a Mariana-árokban is. Az ezekben található vegyi anyagok káros hatásai nyilvánvalóak, ami különösen akkor szembetűnő, amikor elképzelhetetlen mennyiségű szemét kerül elő egy-egy bálna vagy épp egy teknős gyomrából.

Elveszítették a veszély közeledtére való reagálás képességét

A műanyagok számos, potenciálisan mérgező vegyi anyagot tartalmaznak, beleértve az előállításuk során felhasznált adalékanyagokat és a környezetből felszívódó anyagokat. Korábbi kutatások már igazolták, hogy ezek megszakíthatják az állati embriók fejlődését, ráadásul a bomlás során az apró szemcsék bekerülnek a tengeri élőlények szervezetébe, amellyel jelentősen károsítják a vízi élővilágot. Laurent Seuront, a Francia Tudományos Kutatóközpont professzora és csapata ezúttal a tengeri csigák ösztönös viselkedését tanulmányozta, amelyeket a természetes ellenségükkel, a rákokkal szemben tanúsítanak.

Eredményeiket a Biology Letters című tudományos szaklapban publikálták.

Ezek az apró teremtmények általában úgy tudják elkerülni a támadást, hogy a rákok jelentétét megérezve a csigaházukba menekülnek" – mondta a szakember. – „Amikor azonban a tesztek során kis mennyiségű műanyagot helyeztünk a vízbe, a vizsgált állatok már nem reagáltak a nyilvánvaló kémiai jelzésekre, amelyek a rákok közeledtét jelzik. Egyszerűen elveszítették a veszély közeledtére való reagálás képességét, így kiszolgáltatottá váltak."

Megváltoztak az állatok szokásai

Ez az első, ilyen jellegű kutatás, amely nem csupán egy faj biológiai adottságait vizsgálta, hanem rámutatott a zsákmány és a ragadozó közötti kölcsönhatásokra is.

Ezek a megállapítások nagy valószínűséggel nem csupán a tengeri csigákra, hanem minden, olyan fajra is vonatkoznak, amelyek életét és viselkedését befolyásolja az élőhelyek műanyag-szennyezettsége" – mutatott rá Seuront professzor. – „A kutatás abban is segíthet, hogy jobban megértsük a vízben élő világ működését, beleértve a rákok és halak viselkedését, megváltozott szokásait."