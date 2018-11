Úgy tűnik, hogy az éghajlat és a környezetvédelem szempontjából nem túl jó ötlet a hús és tejtermékek fogyasztása. Egy új tanulmány szerint az állattenyésztési ágazat önmagában az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csaknem a feléért felelős, ezért a kutatók arra ösztönöznek, hogy vizsgáljuk felül a húst és a tejfogyasztásunkat.

A nagymértékű földhasználat is okozhat károkat a bolygónak

Egyre nehezebb feladatnak tűnik, hogy a globális felmelegedést az ipari forradalom előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fokon belül tartsuk a 2015-ös párizsi klímamegállapodás szellemében. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének legfrissebb jelentése szerint erre már csak tíz évünk maradt. Egy új kutatás arra is rámutat, hogy a globális felmelegedés egyik lehetséges oka a nagymértékű húsfogyasztásban rejlik, különösen a vörös hús tekintetében. Szakértők szerint a hús ugyanis számos környezeti problémát rejt, írja a ZME Science tudományos portál. A marhahúshoz kapcsolódó ágazat például jóval több vizet igényel, mint más, hasonló tápértéket jelentő alternatíva.

Az intenzív állattenyésztéshez nagy mennyiségű betakarított takarmány is társul, ez pedig rendkívül nagy mértékű földhasználatot is jelent. Egy friss elemzés szerint a mezőgazdasági területek több mint 80 százalékát állattenyésztéshez kapcsolódva használják, ami az ember által fogyasztott fehérje 37 százalékát jelenti. A kutatók egyértelműen kijelentették, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáért a hús is felelőssé tehető.

Meg kell változtatni az étkezési szokásainkat

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) becslése szerint az állattenyésztés (beleértve a baromfit is) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mintegy 14,5 százalékát teszi ki. A közelmúltban készült tanulmány emellett rámutat arra is, hogy a húsfogyasztás csökkentése létfontosságú lehet a drasztikus klímaváltozás elkerülése érdekében.

A világ tízmilliárdos lakosságának élelmiszerrel történő ellátása hosszútávon csak akkor lehetséges, ha megváltoztatjuk az étkezési szokásainkat és az élelmiszerek előállítási módját" – mutatott rá Johan Rockström, a németországi Potsdami Klímaváltozást Kutató Intézet professzora. – „Kettő választásunk van: az élelmiszeripar zöldítése vagy a bolygó felélése."

Dr. Helen Harwatt, a Harvard Jogi Egyetem állatjogi szakértője is arra a következtetésre jutott, hogy a drasztikus éghajlatváltozás megfékezése érdekében a növényi- és nem az állati fehérjékre kellene a bolygó népességének koncentrálnia a jövőben.

Tovább emelkedik a metánkibocsátás is