Kilenc vállalat segítségével térne vissza a Holdra a NASA

Kilenc amerikai vállalatot választott ki az amerikai űrkutatási hivatal arra, hogy Holdra leszállni képes robotűrhajót fejlesszenek ki a következő években.

A kereskedelmi célú robot leszálló egységben a NASA teherrakományokat akar eljuttatni a Hold felszínére, a misszió legkorábban a jövő évben veheti kezdetét. A kilenc cég között van az Astrobotic, a Deep Space Systems, a Firefly Aerospace, az Intuitive Machines, a Lockheed Martin, a Mastern Space Systems, a Moon Express, a Draper és az Orbit Beyond.

A vállalatok versenyezhetnek egymással arra, hogy mintegy 2,6 milliárd dollár értékű NASA-szerződésekre pályázzanak - jelentette be csütörtökön az amerikai űrkutatási hivatal.

A viszonylag kicsi és nem drága teherrakományokat a CLPS (Commercial Lunar Payload Services) program keretében jutnak el a Holdra, ezeket fogják követni a hagyományos közepes és nagyszabású missziók" - közölte Jim Bridenstine, a NASA illetékese. A CLPS (kereskedelmi holdi teherszállítási szolgálat) az űrkutatási hivatal azon tervének kísérleti része, amely 2023-ban megkezdi amerikai űreszközök Hold körüli pályára állítását és később űrhajósok Holdra szállását.

A kiválasztott cégek közül az Orbit Beyond űrhajója már 2020-ra készen áll arra, hogy a Holdra repüljön. A Mastern Sytems holdleszállóinak flottáját 2020-ben küldhetik a Holdra és a Monn Expressnek is vannak különböző méretű és képességű leszálló egységei. A Lockheed Martin a közelmúltban mutatta be a Holdon leszállni képes nagyobb űrhajójának modelljét.

A NASA azt tervezi, hogy az 1972-es Holdra szállás óta először űrhajósokat küld az égitestre egy jövőbeni Mars-expedíció előkészítésének részeként. Az űrállomást a tervek szerint más országok segítségével készítik el a 2020-as években, és 2026-ra négy ember fogadására lesz képes - közölte a hivatal augusztusban.

(MTI/AFP/AP)