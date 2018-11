Világhódító útra indult egy új kullancsfaj. A vérszívó a Haemaphysalis longicornis tudományos fajnevű, más néven a hosszúszarvú kullancs Ázsiában jelent meg, majd hamarosan azonosították az Egyesült Államokban is. A Járványvédelmi és Megelőzési Központ csütörtöki jelentése szerint a pár milliméteres, halálos fertőzéseket terjesztő élősködő most először jelent meg a haszonállatokon, és „betört" az ember életterébe is.