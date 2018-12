Kiderült, mitől jó egy pinot noir

A pinot noir a világon az egyik legrégebb óta termesztett szőlőfajta. Burgundiában már a középkorban teret hódított, mára a világ minden hűvösebb klímájú borvidékén megtalálható, a magyarországi komolyabb telepítések és elterjedése a 90-es évek végére tehető. Az Etyeki Kúria 2001-es első telepítését az Nagy-Látó-hegyen sokan kételkedve fogadták, azóta a borászat zászlósbora lett.

A pinot noir rendkívül érzékeny a környezetére, ez megnehezíti a termesztők számára a minőségének meghatározását a szüreti időszakban. A Journal of Agricultural and Food Chemistry folyiratban a közelmúltban megjelent tudományos tanulmány meghatározta, hogyan változik a szőlő aromaprofilja az érés közben.

Minden borkedvelő tudja, hogy az aroma kritikus összetevője egy évjárat minőségének. Az aromaprofil változik a szőlő érésével, és végül az aromával kapcsolatos vegyületek keveréke szabja meg, milyen jó az elkészült bor. A kutatóknak most sikerült azonosítaniuk 49 illatösszetevőt, amelyből négy különösen fontos, és ezek meghatározása segíthet a szőlőtermesztőknek meghatározni a szüret legjobb időpontját, s ily módon lehetővé válik a legjobb bor elkészítése.

Visszatérve az Etyeki Kúria pinot noir boraira, azok olyan finomak, hogy valószínűleg az új analitikai eljárással sem lehet sokat javítani rajta, ha egyszer elterjedté válik a világon.

Etyek ideális hely a pinot noir számára

A pinot noir fajta kiválóan leképezi a termőhelyek közötti különbségeket, széles színárnyalat- és intenzitásbeli különbségek, árnyalt aromaszerkezet jellemzi, érleléséhez pedig kulcsfontosságú a savszerkezet. Mérész Sándor – aki 2009-ben csatlakozott a Kúria csapatához főborászként - ezért is lát nagy potenciált az pinot noir etyeki telepítésében, és várhatóan a globális felmelegedés miatt az Etyek és a hozzá hasonló területek fel fognak értékelődni.

A Kúriánál a pinot noir szőlőt több lépcsőben, kézzel szüretelik, majd következik a kíméletes feldolgozás. A szüreti naponként külön kezelt tételek 5 %-a egész fürtben erjed acéltartályokban, ezután a spontán almasavbontás történik. Évjárattól függően 10-12 hónapot tölt magyar és francia első-, másod- és harmadtöltésű tölgyfahordókban. Illatában meggy és szilva, leheletnyi fűszeresség jellemzik, majd enyhe csokoládé jelenik meg. Szájban lédús gyümölcsösség, a savszerkezet biztosítja az eltarthatóságot, bársonyos textúrájába az érlelés során belesimulnak a hordós érlelés jegyei, erősödik az érettebb gyümölcsös és fűszeres karakter.

A pinot noir az Etyeki Kúria zászlósbora lett és ugyan a Pinot Noir Vertikális Kóstolókon 2009 óta lehetőség nyílik az elmúlt 16 évjárat visszakóstolására, a kereskedelemben nem voltak megtalálhatók a régebbi tételek.

A hat mesterlövész

Igazi különlegességnek számít ezért, hogy idén novembertől 150 fadobozban elérhető lesz a hatos Pinot Noir Évjáratválogatás. A vertikális kóstolókon szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a fajtának nagyon jól áll a hosszabb palackos érlelés. Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy a fejlődés nem egyenes irányú, vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Ami először a leggyengébb évjáratnak tűnik, lehet, hogy a legjobb lesz 2-3 év múlva.

A válogatásban a 2012-es évjárattól kezdődően hat tétel lesz elérhető. A hatos kiszerelésben megtalálható egy idei újdonság is: a 2015-ös Pinot Noir Válogatás. Ezen évjárat termésének legjobb tételeit 10 hónapon át érleltük kizárólag új, kíváló minőségű tölgyfahordókban, és 1.500 palackba töltöttük le. A hatos évjáratválogatás kizárólag egyes Bortársaság szaküzletekben és az Etyeki Kúriánál lesz megvásárolható.

Személyes benyomások

A bemutatón megkóstoltuk a dobozban szereplő mind a hat tételt. Általánosságban elmondható, hogy a maga módján mind a hat bor kitűnő. Való igaz, hogy a fiatalabb, 2016-os, 2015-ös borok – bár nagyon jó savakkal és friss, gyümölcsös ízekkel bírnak – még messze nem érték el a csúcsukat, tehát ezeket a tételeket érdemes néhány évre félretenni valami borok tárolására alkalmas, sötét, hűvös helyre. Valószínűleg legalább 10-15 éves érlelési potenciál van bennük.

Természetesen ez a „raktározás" nem kötelező, hiszen a borok már most is nagyon jó ivású, friss, gyümölcsös ízű tételek, és akad nem egy borbarát, aki éppen ezt a frissességet kedveli.

Most azonban számomra a legnagyobb élményt a 2013-as és főleg a 2012-es évjárat jelentette. Ezekben is hatalmas még az érlelési potenciál, de már most felbontva is kiemelkedő pinot noirokat ihatunk a palackból.

Látogasson el Etyekre!

Akinek felkeltettük az érdeklődését, azokat szívesen látja kóstolóin az Etyeki Kúria, ahol legközelebb december 8-án lesz Borbála Napi Nyitott Pince Kóstoló, ingyenes újborkóstolóval, Pinot Noir Évjáratválogatás kóstolóval és Mátyási Péter Herbárium kiállításának megnyitójával.

2019. március 23-án rendezi a pincészet az immár hagyományos Pinot Noir Vertikális Kóstolót, amelyen 2003-tól egészen a legfrissebb hordómintákig lehet felfedezni a borokat.