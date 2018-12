Mikroalgák cirkulálhatják a levegőt az űrhajók fedélzetén: az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásából a Ruag Space svájci vállalkozás készíti el a mikroalgákkal működő levegőcirkuláló rendszer prototípusát.

Bioreaktorban tenyésztenak algákat az űrhajósok számára

A hosszú űrutazások alkalmával, mint amilyen a Marsra induló legénységgel rendelkező misszió is lesz, zárt körforgásban kell működnie a levegő-, a víz-, sőt a táplálékellátásnak is. A Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén az elhasznált levegőt kémiai úton újra feldolgozzák.

Ehhez kínálnak alternatívát az algák, amelyek a fotoszintézissel elhasználják a kilélegzett szén-dioxidot, és oxigént termelnek.Az ESA Biorat nevű projektje keretében a Ruag Space egy bioreaktort fejleszt, amelyben

mikroalgákat tenyésztenek nagyon kis mértékű gravitáció mellett,

és amelyek funkciói alkalmazkodnak az űrhajó fedélzetének levegőfogyasztásához. Ha növekszik a levegőfogyasztás, a bioreaktornak megfelelően kell növelnie az algák megvilágítását, és gondoskodni arról, hogy megfelelő mennyiségű oxigént termeljenek.

Nem csak levegőt, de táplálékot is biztosítanak az űrhajósoknak

Azt, hogy ez megvalósítható, korábbi kísérletek tanúsították. A Biorat projekt keretében az ötletet továbbfejlesztik, hatékonyabbá teszik, végül egy űrhajó valódi kabinlevegőjén tesztelik.

A bioreaktor prototípusát a tervek szerint 2024-ben mutatják be az ISS fedélzetén. Az algatenyészet melléktermékeként táplálék is képződik az űrutazók számára: a Spirulina nevű alga, amely jelenleg táplálékkiegészítőként is kapható kereskedelmi forgalomban.

(Forrás: MTI)