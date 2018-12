Egy új tanulmány szerint a háziállatok mindig pontosan tudják azt, hogy a gazdáiknak mikor van szüksége érzelmi támogatásra. Azon túl, hogy kis kedvencek folyamatos, mentális segítséget nyújtanak, megmutatják, hogyan kell ellazulni és mérsékelik a depressziós tüneteket. A háziállatainktól érkező érzelmi hatás a kutatási eredmények alapján szó szerint terápiás.

A kutyatartás csökkenti a vérnyomást

Évente világszerte több ezer kutya kerül menhelyre, és köztük számos olyan is akad, amelyik többé már nem talál gazdára. Az állatok azonban csak arra vágynak, hogy legyen egy biztonságos otthonuk és egy szerető gazdájuk.

Paradox módon pedig azzal, hogy ha megmentünk egy kutyát, akkor az eb is megmentheti az életünket: a kutatások már régóta bebizonyították, hogy hosszabb ideig élnek azok, akik háziállatot vesznek magukhoz.

Ha kutya vagy más háziállat van körülöttünk, akkor bizonyítottan csökken a vérnyomásunk" – mutatott rá Marty Becker, a Good Morning America állatorvosi tanácsadója. – „A háziállatok jelenléte jóval hatékonyabban csökkenti a stresszt, mint egy házastárs, a család vagy egy barát."

Segítenek leküzdeni a depressziót

Az állattartás olyan, fizika előnyei mellett, mint a rendszeres mozgás a sétáltatás vagy a közös játék által, a kedvtelésből tartott kedvencek gondozása jótékony hatással van az egészségünkre. A kutatások szerint a kutyák, macskák, hörcsögök, ugróegerek, papagájok, halak és társaik kitűnően javítják a mentális egészséget.

Kiderült az is, hogy a háziállatok segítenek a depresszió leküzdésében, mivel biztonságot, érzelmi és szociális támogatást nyújtanak.

Egy háziállat mindig emlékeztet minket arra, hogy nem vagyunk egyedül" – mondta Desiree Wiercyski életvezetési tanácsadó, a New Yorki Egyetem kutatásának egyik szakértője, aki szerint az állataink pontosan érzékelik az érzelmi állapotunkat. – „A kis kedvencek feltétlen szeretetet nyújtanak, amely elképesztően nagy segítséget jelent akkor, amikor az ember kisebb-nagyobb érzelmi válságba kerül."

Halakkal nyugtatják a páciensek idegeit

A háziállatok gyakran segítenek átvészelni az élet legsötétebb szakaszait, szeretetet adnak és figyelnek a gazdáik jelzéseire, rezgéseire akkor is, amikor annak a legnagyobb szüksége van erre.

A kedvtelésből tartott állatok egyértelmű érzelmi támogatást nyújtanak a gazdáiknak, mert ösztönösen tudják, hogy azoknak mikor van a leginkább szüksége rájuk " – mutatott rá Dr. Perpetua Neo klinikai pszichológus. – „Ügyesen érzékelik, hogy a gazdi mikor szomorú, mikor szorong valami miatt, vagy mikor kerül stresszes állapotba. Ilyenkor hatalmas lelkesedéssel és kitartóan igyekeznek megvigasztalni őket."

Hozzátette: nem véletlenül tesznek akváriumokat a fogászati rendelők váróiba sem, hiszen a halak figyelése csökkenti a vérnyomást és szabályozza a pulzusszámot. Ez pedig megnyugtatja a beavatkozás miatt idegeskedő páciensek idegeit.

Azonnal javítják a hangulatot

Az érintés növeli az oxitocinszintet és és csökkenti a kortizolt, a hírhedt stresszhez kötődő hormont" – hangsúlyozta Dr. Perpetua Neo. – „Így a kutyánk dédelgetésével vagy a cicánk simogatásával azonnal, bizonyítottan javul a hangulatunk."

Azon kívül, hogy a háziállatok képesek megnyugtatni az idegeinket, csökkentik a félelemérzetet, a szorongást és az elkeseredettséget is. Sandra Barker, a virginiai Nemzetközösségi Egyetem professzora szerint a súlyos depresszióban szenvedők könnyebben gyógyultak és boldogabbá váltak egy terápiás kutya társaságában.

A kedvtelésből tartott állatok tulajdonosai sokat mozognak, hiszen felelősséget vállalnak azzal is, hogy sétáltatni viszik a kutyájukat és így az eb és a gazdája is a legjobb formában maradhat " – mutatott rá a professzor. – „Ráadásul ennek a kötelességnek a teljesítése már elegendő is ahhoz, hogy a gazdák megérezzék a céltudatosság és felelősség hatalmas erejét."

Élvezik az együtt töltött időt

A pszichológusok szerint a kedvtelésből tartott állatok azt szimbolizálják a tulajdonosaiknak, hogy felelősséget vállaltak valamiért, ebben az esetben a kis kedvenceik életéért. És nyilvánvaló, hogy ez az érzés az, amely a mentális egészségi állapot javításában sokat segíthet.