Indonéziában a 2018-as év a nem megszokott szökőárak esztendeje lehet. A celebeszi Palu települést ért szeptemberi szökőár több mint 2000 áldozatot követelt. Az ok kőzettestek vízszintes irányú egymás melletti elmozdulása volt, ami önmagában nem okozhat cunamit, azonban ehhez víz alatti földcsuszamlások is kapcsolódtak, ami azonban már előidézhet ilyen vízmozgást. A szökőárat felerősítette a Palu előtti vékony öböl. Most, karácsony előtt újabb rejtélyes szökőárról érkezett hír: a Szunda-szoros két oldalán, Jáva és Szumátra partvidékén csapott le váratlanul a mindent elsöprő vízáradat, ami több mint 200 ember halálát okozta. De mi indította el, és miért nem lehetett figyelmeztetni a lakosságot?