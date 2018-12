A Costa Rica hegységeiben élő gyíkfaj (Anolis aquaticus) különleges képességeket fejlesztett ki, hogy elképesztően hosszú ideig a víz alatt tudjon maradni. A patakok mellett élő állat egyfajta „búvártartályt” növesztett, amellyel legalább 16 percig képes levegő nélkül meglenni. Az egyedi technikája buborékok kifújásán, majd újra belégzésén alapul.

Légbuborékok segítségével lélegeznek

Ezt a rendkívüli, állati viselkedést először Lindsey Swierk, a New York-i Binghamton Egyetem ökológusa figyelte meg és azonnal rögzítette. A kutató felvételei azt mutatják, hogy a gyík fejéhez és testéhez amolyan légzsákok kapcsolódnak, amelyek egy-egy nagy buborék belégzésével lépnek működésbe.

A gyíkok valószínűleg csökkentett koncentrációban vonják ki az oxigént minden egyes lélegzetvétel során a légbuborékból, amely azonban elengednőnek bizonyul ahhoz, hogy hosszú ideig a víz alatt tudjanak maradni anélkül, hogy veszélybe kerülne az életük – mondta Lindsey Swierk.

Ez a buborék viszonylag nagynak számít az állatvilágban, és szorosan a gyík fejéhez „kapcsolódik", nem pedig a víz felszínén lebeg.

Alkalmazkodott a körülményekhez

Ez a buborék viszonylag nagynak számít a hüllő méreteihez képest – tette hozzá Swierk. – A gyík így egyfajta adaptációs folyamatot végez, amely a fejének alakjához igazodva, a helyén tartja a légbuborékot.

Számos vízi rovar és pók fejlesztett ki hasonló alkalmazkodó képességet, amely lehetővé teszi számukra, hogy a víz alatt légbuborékokkal lélegezzenek. Ezek egyes esetekben bizonyíthatóan kopoltyúként működnek: az oxigén a vízből is bekerül a légbuborékokba, miközben kiszorítja magából a szén-dioxidot. Ez a technika bár zseniáliks, azt azonban mégsem teszi lehetővé, hogy az állatok korlátlan ideig a víz alatt tartózkodjanak. A buborékok ugyanis idővel összezsugorodnak és a bennük található nitrogén pedig feloldódik a vízben.

Kielemezték a gyomor tartalmát is

Lehetségesnek tartjuk, hogy a gyík légbuborékja is egyfajta kopoltyúként működik, de ezt az elméletet egyelőre még nem sikerült teljes mértékben igazolni" – hangsúlyozza Swierk.

Az ökológus először 2015-ben találkozott ezekkel a különleges búvárképességekkel rendelkező gyíkokkal Costa Rica hegyi patakjai mentén, amelyek azonnal a vízbe ugrottak, amikor az emberek közeledtek feléjük. A kutatók már ekkor észrevették, hogy az állatok a merülés után igen hosszú ideig képesek a víz alatt maradni. A jelenség felkeltette a figyelmüket, és vizsgálni kezdték a hüllőket. A gyomor tartalmának elemzése azt is megmutatta, hogy egyes példányok kizárólag olyan rovarokkal táplálkoznak, amelyeket csak a víz alatt találhatunk meg.

Talán képesek még hosszabb ideig is víz alatt maradni