Az éghajlatváltozás nem kíméli a Télapó rezidenciáit sem. Alaszkától Finnországig mintegy fél tucat sarkvidéki település állítja magáról, hogy náluk található a Mikulás igazi otthona: a globális felmelegedés miatt azonban a téli csodaországok kivétel nélkül olvadásnak indultak.

Komolyabban kell venni az éghajlatváltozást

Svédországban az ünneplő turisták összesereglenek Morában, ahol a Télapó egyik főhadiszálása található. A Tomteland, azaz szabadosan fordítva Télapóvilág a viking korszakból származó hagyományokat követi. Ám a globális felmelegedés hatásait egyre nehezebb nem észrevenni, és a rénszarvasok viselkedését is összezavarta a nem megszokott hőmérséklet. A terület tavasszal hatalmas árvizekkel küzdött, nyáron pedig – Svédország más területeihez hasonlóan – a közeli erdőket futótüzek pusztították el.

Tanácskoztam a Télapóval, vagyis svéd nevén Tomtennel, aki nagyon aggódik az éghajlatváltozás miatt – mondja mondta Anders Rosén, Mora kommunikációs vezetője a The Guardiannak. – A piros ruhásnak erős üzenete van a világ döntéshozóinak, amely így szól: „Kérem, vegyék komolyan a klímaváltozást és hozzanak megfelelő döntéseket a bolygó megmentése érdekében!"Egy stabilabb éghajlat nem mellesleg az üzletnek is jót tenne, hiszen a helyi sípályákat egyre gyakrabban csak mesterségesen, hógépekkel tudják üzemeltetni.

Drasztikusan megváltozott az időjárás

A finn Rovaniemi városába évente több tízezer levél érkezik a világ minden táján élő gyerekektől. A lappföldi város az északki sarkkörön található, és itt fekszik Mikulásfalva is, benne a Télapó dolgozószobájával és Postahivatalával is, ahol szorgos postásmanók válogatják a színes-rajzos borítékokat. A településen azonban az idei nyár több héten át hihetetlenül forró és száraz volt, és számtalanszor meghaladta a harminc Celsius fokos hőmérsékletet. A megszokotthoz képest a téli havazás is igen későn érkezett és a turisztikai vállalkozások kénytelenek voltak improvizálni, hogy kiszolgálják az ide látogató turisták igényeit. A hómobil és a kutyás szán helyett így hajós kirándulásokat szerveztek a krisztálytiszta vízen.

A tavakat általában hó és jég borítja, kivéve az idei évet – mondat Sanna Kärkkäinen, a Visit Rovaniemi ügyvezető igazgatója. – Az időjárás láthatóan megváltozott az elmúlt három-öt évben. A korábbi stabilitást felváltotta valami nagyon bizonytalan: a hosszú és enyhe időszakokat a hirtelen érkező, extrém hideg követi.

A finn Mikulás, Joulupukki is üzent karácsony alkalmából a világnak: „Barátunk, a természet nagy bajban van, és most mindannyian együtt adhatunk neki egy karácsonyi ajándékot, ha vigyázunk rá."

Egyre kisebb az esély a fehér karácsonyra

A norvég Drøbak városában található a Télapó másik postahivatala, valamint egy egész éven át működő karácsonyi ház. A helyi turisztikai vezető azt is állítja, hogy a Télapó unokatestvére a közeli Håøya-szigeten él. A terület a többihez viszonyítva kissé déli fekvésű, így az éghajlata is enyhébb a svéd és finn társainál. Drøbak városában jelenleg már csak hatvan-hetven százalékos volt az esély a fehér karácsonyra.



Egy földünk van, és gondoskodnunk kell róla – figyelmeztetett Hans Petter Treider helyi író, aki könyvet írt a Mikulás életéről és történetéről.

A településen kialakítottak egy egy elektromos kompkikötőt is és az ott élők ígéretet tetek arra, hogy a város központja 2030-ig autómentes lesz.

Gyorsabban melegszik az időjárás, mint valaha

Az északi sark alaszkai városában is megépült a Mikulás háza, ahol egy tizenhárom méteres szobra is áll, talpig vörösben. A településen idén mérték az eddigi második legmelegebb téli hőmérsékleteket. A fagypontot csupán a múlt hét végén érte el a hőmérő higanyszála, amely soha nem látott jelenségeket hozott magával. Az Amerikai Éghajlatváltozási Szövetség értékelése szerint Alaszka a múlt hónapban gyorsabban felmelegedett, mint bármi más a világon, és az alaszkaiaknak nagy árat kell fizetniük az éghajlatváltozásért.