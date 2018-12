Új élőhelyet kapott a világ legritkább madárfaja, a madagaszkári barátréce 21 példánya a szigetország északi részén egy tónál - írta a BBC hírportálja.

Krátertónál fedezték fel a faj utolsó mohikánjait

A madagaszkári barátrécét (Aythya innotata) kihaltnak vélték, miután 15 éven keresztül egyetlen példányát sem látták. 2006-ban egy kisebb csoportot - a faj utolsó élő 25 példányát - fedeztek fel egy félreeső krátertónál.

A szigetország lápi élőhelyeit addigra annyira tönkretette az emberi tevékenység,

hogy a faj maroknyi maradéka erre az utolsó érintetlen területre szorult vissza.

Rob Shaw, a The Wildfowl and Wetlands Trust (WWT) természetvédelmi programjának vezetője szerint azonban a krátertó nem volt alkalmas élőhely a faj számára, a víz túl mély és hideg volt a barátrécéknek.

Összegyűjtötték az utolsó fellelhető tojásokat

Egy nemzetközi csapat, amelynek több mint egy évtizedes munkájában a WWT mellett más természetvédelmi szervezetek és a madagaszkári kormányzat is részt vett, fogságban keltetett ki egy fészekaljnyi barátrécetojást, amit a megmentett állatok raktak.

Ezután átkutatták Madagaszkárt a kikelt madarak számára megfelelő élőhelyet keresve, amíg végül az ország északi részén fekvő Sofia-tó mellett döntöttek.

Nigel Jarrett, a WWT munkatársa elmondta:

a nemzetközi csapat szorosan együttműködik a tó által nyújtott víztől és tápláléktól függő helyi közösségekkel,

igyekeznek közösen megoldani azokat a problémákat, amelyek korábban a madárfaj szinte teljes eltűnéséhez vezettek.

Remélik, hogy sikerrel végződik a fajmentési projekt

A csapat azt reméli, ha a projekt sikeres lesz, jó példát jelent majd nem csupán arra, hogyan lehet megmenteni a legveszélyeztetettebb állatfajokat is, hanem hogy miként tudnak az értékes élőhelyek közelében élő közösségek az emberek és az élővilág érdekeit is szem előtt tartva működni, még a nagyon szegény területeken is.

(Forrás: MTI/BBC)