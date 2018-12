Tudja-e, hogy mi is a valódi macskadrog?

Néhány növény eufórikus hatást vált ki a macskákból, közülük is különösen – ahogy az elnevezése is utal rá - a macskagyökér. A macskák úgy tűnik, hogy szabályosan „betépnek" ezektől a növényektől. De ha véletlenül ilyet tapasztalunk, akkor sem kell aggódni, semmi baja sem lesz a kis kedvenceknek, mivel a macskagyökér hatóanyaga nem káros és nem is addiktív.