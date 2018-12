A testmozgással ugyanúgy csökkenthető a magas vérnyomás, mint a leghatékonyabb gyógyszeres kezeléssel, állítják brit kutatók, akik több tízezer résztvevővel végeztek teszteket.

Legalább annyira hatékonynak bizonyult, mint az orvostudomány

A brit Gazdasági és Politikai Tudományok Iskolájának kutatói több mint négyszáz, véletlenszerűen kiválasztott vizsgálat eredményeit gyűjtötték össze és vizsgálták meg. A tesztek során a gyógyszerek és testmozgás vérnyomásra gyakorolt hatásmechanizmusait figyelték meg.

A több, hasonló célú vizsgálat eredményeiből készült összesített elemzés végül azt mutatta, hogy a magas vérnyomással küzdő betegek esetében mindkét „beavatkozás" összességében körülbelül kilenc higanymilliméterrel (Hgmm) csökkentette a vérnyomást. A kutatók hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a vérnyomás értéke akkor nem kóros, ha 140/90 Hgmm alatt van, de 120/80 Hgmm alatt optimális. A tesztek során aztán gyakorlati kísérleteket végeztek, ahol 10 461 résztvevő esetében a hipertóniát a testmozgásos, míg 29 281 résztvevőnél a gyógyszeres módszerrel kezelték.

Az optimális értékek elérésére törekednek

Az eredmények a kutatókat is meglepték. Emelkedett-normális vérnyomás esetén, a szisztolés érték 130 és 139 Hgmm, a diasztolés érték pedig 85-89 Hgmm között van.

Az emelkedett-normális vérnyomás az idő előrehaladtával egyre romlik, és a diagnosztizálását követő négy éven belül általában hipertóniává alakul. A szív általában átlagosan 60-80 alkalommal húzódik össze és ernyed el percenként, ezalatt a vért nyomás alatt az artériákba pumpálja. A szív összehúzódásának fázisa, amelyben a vérnyomás nő, a szisztolés. A tesztek során ebben a fázisban, tehát a szisztolés értékek csökkentése esetén a gyógyszeres kezelés bizonyult hatékonyabbnak. Ám amikor a brit kutatók azokat a hipertóniás betegeket vizsgálták, akiknek az értéke 140 mmHg-ot vagy magasabbat mutatott úgy találták, hogy a testmozgásos gyakorlatok legalább annyira hatásosnak bizonyulnak, mint az orvostudomány.

A sport számos élettani előnnyel jár

A kutatás egyértelműen rámutatott, hogy a magas vérnyomással küzdő betegek számára minden fajta edzés (beleértve a kardio- és erősítő edzést, illetve az alacsonyabb intenzitású testmozgásokat) fokozott előnyökkel jár.

A kutatók ugyanakkor megjegyezték, hogy az 55 vagy annál idősebb emberek számára mindez sajnos kevésbé hatásos, hiszen a kor előrehaladtával az artériák merevebbé válnak. Mindazonáltal remélik, hogy új kutatási eredményeik még inkább felkeltik az érdeklődést a testmozgás iránt és segítenek új, egészségmegőrző és fenntartó stratégiák kidolgozását. Azt javasolják, hogy az orvosok a gyógyszerek mellé edzést is „írjanak fel" a betegeiknek, amelyet ha betartanak a páciensek, akkor idővel képesek lesznek csökkenteni vagy akár teljesen elhagyni a medicinákat. Megjegyzik azt is, hogy a sport a vérnyomáscsökkentés most bizonyított hatása mellett segít a zsírégetésben, támogatja a testsúlycsökkenést, jobb hangulatot és kognitív egészséget garantál, valamint védelmet nyújt a stroke és egyéb kardiovaszkuláris problémák ellen. A kutatók eredményeiket a British Journal of Sports Medicineben publikálták.