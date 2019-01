A szilveszteri átmulatott éjszaka után gyakran igen nehéz megküzdeni a másnapossággal, és ilyenkor igyekszik az ember mindenféle praktikát bevetni. Az Addiction tudományos folyóiratban közzétett tanulmány azt igazolja, hogy az alkohol agyunkra gyakorolt hatásai a macskajaj állapotában is szinte ugyanolyan tüneteket produkálnak, mintha még mindig a bódultságban ragadtunk volna. Ezért olyan nehéz elbúcsúzni a másnaposságtól.

A másnaposságnak komoly következményei lehetnek

Kínzó fejfájás, szédülés, kavargó gyomor, szomjúság, hang- és fényérzékenység. A másnaposság ilyen, és ehhez hasonló tünetei az elmúlt 24 óra túlzott alkoholfogyasztásának köszönhetők. Az alkohol hatására a vérerek kitágulnak, ami gyötrelmes fejfájást okoz, de szomjúság és szédülés mellett a dehidratáltság is okozhatja a migrént.

A megemelkedett vércukorszint miatt kimerültség, egyensúlyzavar és gyengeség jelentkezik, miközben a rossz közérzet is szinte garantált.

A metaanalízisen alapuló eredményeink azt mutatják, hogy az átmulatott éjszaka másnap is befolyásolja az emberek észlelését, beleértve a memóriát, a figyelmet, a koordinációt és a vezetési képességeket – mondta Sally Adams, a nagy-britanniai Bath Egyetem Pszichológia Tanszékének vezetője. – A másnaposságnak komoly következményei lehetnek az olyan, mindennapi tevékenységekre, mint például az autóvezetés vagy a munkahelyi teljesítmény, de komolyan ronthatja a koncentrációt és az emlékezőkézséget.

Megváltozott a gondolkodás egy alkoholmámoros éjszaka után

A másnaposságot egyrészről az alkohol mérgező hatása okozza, másrészt a jelentkező elvonási tünetek. Mondhatni, ez a szervezet védőmechanizmusa. Az alkohol tehát még akkor is hatással lehet az agyra, amikor az anyag már kiürült a szervezetből. A brit kutatók most új elemzésben a szakértők tizenkilenc, korábbi tanulmány analizáltak, így közvetett módon ezeregyszáz személyt vizsgálhattak meg. Arra voltak kíváncsiak, hogy a tesztalanyok hogyan voltak képesek gondolkodni egy kiadós alkoholmámoros éjszaka után, amikor a résztvevők véralkohol-szintje már 0,02 százalék alá csökkent.

Némelyik analízist laboratóriumi körülmények között végezték, és a tesztek előtt meghatározott mennyiségű alkoholt adtak be a kutatásban résztvevőknek. Más vizsgálat során arra kérték az embereket, hogy fáradjanak be a laboratóriumba egy tipikus éjszakai ivászat után. A kutatók végül arra jutottak, hogy a másnaposság kimutatható hatással volt a tesztalanyok emlékezetére és koordinációs képességeire.

Másnaposan csökken a reakcióidő

A tesztek azt is világosan megmutatták, hogy bizonyos, alkohol okozta állapotok még másnap is megmaradnak, így nem csak ittasan, hanem másnaposan sem érdemes autót vezetni.

Sokan úgy gondolják, hogy egy átmulatott éjszaka után simán beülhetnek a volán mögé, de tévednek – mutatott rá Craig Gunn, az egyetem kutatója és a tanulmány vezető szerzője. – Bizonyos folyamatok még akkor is hatással vannak ránk, amikor az alkohol már elhagyta a szervezetünket. Másnaposan csökken a reakcióidő, amely létfontosságú egy közlekedési szituációban, de az is megeshet, hogy nem vesszük időben észre, hogy a közlekedési lámpa pirosra váltott.

A másnaposság hatását tovább erősítheti az alváshiány, a fáradtság és még a dohányzás is. Ezek pedig sok esetben szintén együtt járnak a szilveszter esti bulizással. A kutatók épp ezért azt tanácsolják, hogy a macskajaj állapotában kerüljük az autóvezetést.

A görögök petrezselyem füzért hordtak ellene

A másnaposság ellenszerét már az alkoholfogyasztás történelmi kezdete óta kutatják. Az évszázadok során születtek igen bizarr és furcsa megoldások is: a rómaiak például egy bagolyfióka szemét, vagy nyers bagolytojást ettek, a görögök petrezselyem füzért hordtak, az asszírok mirhával ízesített fecskecsőr hamuját ették, míg a mongolok a paradicsomlébe bárányszemet pottyantottak és ezt a koktélt iszogatták.

Az egyik leggyakoribb megoldástípus a „kutyaharapást szőrével", vagyis hogy másnaposan igyunk valami kotyvalékot valamilyen alkohollal vegyítve – írja Szendi Gábor pszichológus, író a Másnaposság című írásában. – Minél borzalmasabb a keverék, annál hatásosabbnak tűnik. Ám szakértők egyhangúan tagadják a módszer hatásosságát, csak elnyújtja a másnaposságot. Hozzáteszi: hasonlóképen tévedés a kávé, amely csak fokozza a dehidrációt, és irritálja a gyomrot.

Nehéz hatásosan száműzni a tüneteket

A kutatások egyértelműen igazolták, hogy egy átmulatott éjszaka után elsősorban sok vizet kell inni és még többet pihenni. Szendi Gábor szerint mulatozás után érdemes valamilyen gyümölcscukrot fogyasztani, mert a fruktóz segít az alkohol okozta metabolikus zavarok helyreállításában.

Hasznos lehet, ha italozás után (lefekvés előtt) iszunk egy nagy pohár enyhén sós vizet a só- és vízpótlás miatt, eszünk valami édeset a leesett vércukorszint emelésére, valamint veszünk egy forró fürdőt az izmok kilazítására és az anyagcsere gyorsítására. A másnaposság tüneteit magnéziumpótlással is gyorsabban száműzhetjük, de a B-vitaminok és a C-vitamin pótlása is elősegíti a folyamatot. A kutatók émelygésre elsősorban a gyömbért ajánlják, amely az évezredek alatt már jól bevált például a tengeribetegségben szenvedők esetében is.

A leghatásosabb orvosság az idő és a türelem

Fontos jó tanács, hogy a másnapos fejfájásra egyáltalán nem ajánlott az aszpirin vagy a nemszteroid gyulladásgátló, mert gyomorirritáló hatásukkal ezek csak ronthatják a macskajaj kellemetlen tüneteit. A paracetamol tartalmú fájdalomcsillapító pedig végképp a tiltólistára került: az alkohollal kölcsönhatásban májkárosodást okozhat. Az újévi másnaposságra tehát a leghatásosabb orvosság az idő és a türelem.