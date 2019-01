Ijesztő következménye lett a tüdőátültetésnek

Érzékeny lett a mogyoróvajra egy 68 éves asszony, miután új tüdőt kapott egy ételallergiában szenvedő donortól.

Az eset azért is volt különös, mert a páciens korábban soha nem volt érzékeny semmilyen ételre. Az operációt követően azonban minden megváltozott, és egy mogyoróvajas szendvics elfogyasztása után súlyos tünetek jelentkeztek, olvasható a Transplantation Proceedings című tudományos szakfolyóiratban. Csak később derült ki, hogy a szervdonortól kapta meg a betegséget.

A tüdőátültetés révén átadott ételallergia nagyon ritka, napjainkig csupán 4-5 ilyen esetet dokumentált a szakirodalom.

Ritka, de nem egyedi

A mostani tanulmány főszereplőjének tüdőtágulat miatt volt szüksége új légzőszervre. Ez a léghólyagok növekedésével, az elválasztó faluk pusztulásával járó folyamat, amely légzőfelület-csökkenéshez vezet. A nő egy 22 éves férfitől kapta új tüdejét.

A transzplantációt követően az asszony állapota gyorsan javult, ezért is érte váratlanul, hogy egy nappal a kórházból való távozása előtt erős nyomást kezdett érezni a mellkasában, majd kis híján majdnem megfulladt. Az orvosok kezdetben értetlenül álltak a szimptómák jelentkezése előtt, és a vizsgálatok negatív eredményeitől sem lettek sokkal okosabbak a szakemberek.

Amikor azonban a beteg elmondta, hogy a tünetek jelentkezése előtt mogyoróvajas kenyeret evett, az orvosok kapcsolatba léptek azzal a transzplantációs klinikával, ahonnan a donor szerve érkezett. Hamarosan megtudták, hogy az elhunyt férfi ételallergiától szenvedett. A későbbi tesztek igazolták azt a feltevést, hogy a recipiens a donortól kapta el az ételallergiát.

Habár az ilyen eset nagyon ritka, az ételallergia szervátültetéssel történő átadása nem elképzelhetetlen; többször is megtörtént már, ráadásul nemcsak tüdővel, hanem májjal, vesével, szívvel is megkapható a nem kívánt állapot. Természetesen nem mindenkit veszélyeztetnek az ételallergiát közvetítő szervek, de vannak nagyobb kockázatnak kitett csoportok, ezek közé tartoznak a gyermekek, a májat kapó betegek, vagy azok, akik bizonyos fajta immunszupresszív gyógyszert, például takrolimuszt szednek. Az érintett asszony is ilyen készítményt kapott.

Egyelőre nem világos, hogy a szervtranszplantáció révén szerzett ételallergia élethosszig tartó állapot, vagy egy bizonyos idő után magától elmúlik.

Forrás: Live Science