A kutyatulajdonosok esküsznek rá, hogy a legjobb barátjuk mindig, pontosan ismeri az érzelmi állapotukat, és ezt most a tudomány is megerősítette. A Nápolyi Egyetem kutatói megállapították, hogy a kutyák nem csak a gazdik érzelmeit képesek azonosítani, d azonosulni is képesek azok emocionális állapotával.