A cukorbetegséggel küzdők 35 százalékkal nagyobb kockázattal szenvednek hátfájástól, és 24 százalékkal nagyobb az esélyük a nyakfájásra, mint a diabétesz nélkül élőknek. A Sydney Egyetem kutatói eredményeiket a PLOS ONE tudományos folyóiratban publikálták.

Leginkább idősebb korban jelentkezik

A cukorbetegség és a hát-, illetve nyaki fájdalom összefüggéseit vizsgálták az University's Institute of Bone and Joint Research kutatói. Metaelemzéseik eredményeit pénteken tették közzé a PLOS ONE tudományos folyóiratban.

A legtöbb diabétesszel diagnosztizált felnőtt biztosan megtapasztalta már a hátfájdalom kínzását élete során, és csaknem fele szenved a nyaki fájdalomtól – mondta Manuela Ferreira egyetemi docens. – A cukorbetegség közben egyre inkább elterjedt krónikus állapot: a becslések szerint mintegy 382 millió ember él a leginkább idősebb korban jelentkező, 2-es típusú cukorbetegséggel, így ez a metabolikus betegség leggyakoribb formája.”

Ilyenkor nem pusztulnak el az inzulintermelő béta sejtek, ennek ellenére még nincs megfelelő inzulinhatás a nem elegendő inzulintermelés, illetve az inzulin hatásának gyengülése miatt. Végeredményben ezért nem jut elég vércukor a sejtekbe. A korábbi vizsgálatok nem mutattak egyértelmű összefüggést a cukorbetegség és a hát-, vagy a nyaki fájdalom között ok-okozati szinten, a kutatók ezért tovább kutakodtak.

Meg kell vizsgálni a kapcsolódó tényezőket

A vizsgálataink egyértelműen rámutattak, hogy a cukorbetegség és az alsó hátfájás, valamint a nyaki fájdalom szoros kapcsolatban áll egymással – mutatott rá a professzor, hozzátéve, hogy ez a kapcsolat további kutatásokat igényel. – A 2-es típusú cukorbetegség és a hátfájás azonban könnyen magyarázható az elhízással és a fizikai aktivitás hiányával.”

A szakemberek most ebből a logikából kiindulva igyekeznek a korábbiaknál még részletesebben megvizsgálni a fent említett tényezőket, amelyek alapvető szerepet játszanak az egészségügyi állapotban.

A fájdalmat továbbá a cukorbetegségre szedett gyógyszer is befolyásolhatja, és ez módosíthatja a vércukorszintet is – emelte ki Manuela Ferreira. – Az eredményeink tükrében erősen javasolom az egészségügyben dolgozó szakembereknek, hogy vegyék fontolóra a cukorbetegség kivizsgálását akkor, amikor a páciens erős nyaki fájdalomra vagy a hátfájásra panaszkodik.”

Megfelelő kezeléssel minden tünet csökkenhet