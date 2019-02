Egy középkorú német férfi vére olyannyira megtelt neutrális zsírokkal, hogy az orvosok kénytelenek voltak szó szerint lecsapolni azt. A szokatlan esetről a kutatók az Annals of Internal Medicine tudományos folyóiratban számoltak be.

Intubálni kellett, hogy lélegezni tudjon

A 39 éves férfi hányingert, hányást, fejfájást és csökkent éberséget tapasztalt. Mint kiderült, cukorbetegségtől szenvedett, és számos gyógyszert is szedett, hogy kezelje a kialakult állapotot. Ám saját bevallása szerint a medicinákat nem szedte rendszeresen, így állapota gyorsan romlott. Rosszulléte miatt felkereste a németországi Köln Egyetemi Kórházat, ahol azonban elájult és elvesztette tudatát. Az orvosok intubálták, hogy így segítsék a légzését. Az ezt követő vizsgálatok megdöbbentő eredményt hoztak: a férfi trigliceridszintje rendkívül magas volt.

Optimális esetben a vérben csak minimális mennyiségű triglicerid van jelen. A deciliterenként 150 milligramm alatti trigliceridszintek (mg/dl) normálisnak tekintendők, míg az 500 mg/dl feletti szinteket „nagyon magasnak” tekintik a szakemberek. A német férfi trigliceridszintje azonban 14 000 mg/deciliternél nagyobb értéket mutatott.

Heveny hasnyálmirigy-gyulladást is okozhat

A férfi trigliceridszintje annyira magas volt, hogy a vére tejszínűvé vált. A magas trigliceridszint hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához. A vérzsírok ezen fajtája megemelkedett szint esetén elősegíti a vérereket elzáró lerakódások, plakkok kialakulását, és így közvetve súlyos, életveszélyes betegségeket is okozhat.

Az ilyen magas trigliceridszint heveny hasnyálmirigy-gyulladást okozhat, ami potenciálisan súlyos állapot – mondta Dr. Philipp Koehler és Dr. Matthias Kochanek, a németországi Köln Egyetemi Kórház orvosai az esettanulmányban, ahol a magas hasnyálmirigyenzim-szinttel is alátámasztották ezt a felvetést.

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a férfinál kialakult a cukorbetegség egy potenciálisan életveszélyes szövődménye, amely akkor következik be, amikor a szervezet túl gyorsan elpusztítja a bevitt zsírt, ami a savak felhalmozódásához vezet. Az állapot azért jelent meg, mert a beteg szervezete nem termelt elég inzulint, hogy az segítsen bejutni a cukornak és a glükóznak a sejtekbe, hogy mintegy „üzemanyagként” szolgáljon.

A gép eltömődött a magas vérzsírszint miatt

Ha a betegnek rendkívül magas a trigliceridszintje, az orvosok egy gépet használnak ahhoz, hogy úgymond „kiszűrjék” a zsírt a véréből. Amikor azonban a férfi orvosai megpróbálták a plazmaferézist alkalmazni, a gép eltömődött a rendkívül magas vérzsírszint miatt.

Másodszor is nekifutottak az eljárásnak, de ezúttal sem jártak sikerrel. Ekkor fordultak a kivéreztetés és köpölyözés módszeréhez. Körülbelül egyliternyi vért vettek le, majd tisztított plazmakészítményt és vörösvérsejteket juttattak vissza a szervezetébe. Erőfeszítéseiket ezúttal siker koronázta: a férfi trigliceridszintje jelentősen csökkent. Végül csak két nappal később állt be az a szint, ahol már a plazmaferézisre szolgáló gép is eltömődés nélkül tudott működni. Öt nap múlva az orvosok el tudták távolítani a lélegeztetőcsövet, és a páciensnél nem tapasztaltak semmilyen idegrendszeri tünetet sem.

Lenyűgöző és innovatív kezelési módszert alkalmaztak