A mexikói Yucatán-félszigeten, a Chichén Itzá-i maja romok alatt sötét alagutak újabb labirintusára bukkantak a régészek, akik újra felfedeztek egy hosszú, lezárt barlangot, amely tele volt elveszettnek hitt kincsekkel.

Több ezer éve érintetlen leletekre bukkantak

A Mexikói Országos Antropológiai és Történeti Intézet (INAH) egy különleges barlangra bukkant a Yucatán-félszigeten, ahol több mint százötven műemléket, köztük füstölő égőket, vázákat, valamint az ókori istenek és más vallási ikonok arcával díszített dekoratív lemezeket találtak.

A régészek úgy gondolják, hogy a kincslelet egyike lehet a Balamku néven ismert alagutak hálózatának hét, szent kamarájának, amelyet az ősi maják a Jaguár Istenként tiszteltek. A földalatti rendszer a festői rengetegben megbújó romváros, Chichén Itzá alatt helyezkedik el, amely a 13. században az évezredes maja civilizáció dicsőségét hirdette. Kevés ennél vérfagyasztóbb hely létezik a világon.

Az INAH szerint a most felbukkant műalkotások és tárgyi leletek valószínűleg az emberi kéz által több mint ezer éve érintetlenek. Bár a kincseket feltehetőleg szándékosan zárták el a kincskeresők elől, a rituális barlangot (egykor különösen kegyetlen emberáldozatok színhelyei voltak) 2018-ban fedezték fel újra az egykori városrészek között keresgélő régészek.

A város alatt alagutak sokasága fekszik

A barlangot 1966-ban még Víctor Segovia Pinto régész fedezte fel, aki a felfedezéséről jelentést is írt, de eddig még soha nem tárták fel a kincseit. A régész inkább a mai napig ismeretlen okokból megbízta a helyi gazdálkodókat, hogy zárják le örökre a barlang bejáratát. Segovia a felfedezésről szóló feljegyzései azonban eltűntek a történelem viharában, és az eset megoldatlan rejtélyt hagyott hátra, ami aztán további öt évtizedig kitartott. Egészen mostanáig.

Tavaly a régészek órákon át mászkáltak a város alatti szurokfekete alagutak klausztrofóbiát okozó hálózatain keresztül, hogy elérjék a barlang lezárt bejáratát – mondta Guillermo de Anda vezető nyomozó, az INAH régésze a National Geographicnak. – A barlangban felfedezett, érintetlen tárgyi leletek tanulmányozásával talán jobban megérthetjük a maják barlang rituáléinak kultúráját.

Segíthet megérteni Chichén Itzá fejlődését