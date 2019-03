Az új kutatások szerint a migrénes betegeknél nagyobb a valószínűsége annak, hogy krónikus szemszárazság alakul ki náluk, és ez különösen igaz az idősekre. A kutatók tíz éven át tanulmányoztak közel 73 ezer, az észak-karolinai szemészeti klinikákon gondozott beteget és arra jutottak, hogy a fejfájástól szenvedőknél 20 százalékkal nagyobb valószínűséggel alakul ki száraz szem szindróma.

A szárazszem-betegség az emberek egyharmadát érinti

A kutatók a vizsgálataik során figyelembe vették bizonyos gyógyszerek alkalmazását és egyéb tényezőket is, amikor a szemészeti klinikák pácienseit figyelték az elmúlt tíz évben. Úgy tűnt, hogy a migrén és a szemszárazság közötti kapcsolat az életkor előrehaladtával erősödött, különösen a nők esetében. A 65 éves vagy idősebb férfiak esetében a migrén szinte megduplázta a szemszárazság tüneteinek esélyét, és az azonos korú nőknél pedig közel 2,5-szerese a kockázat.

A migrénes fejfájástól szenvedő betegeket ellátó orvosoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy pácienseik egyidejűleg a veszélyeztetett csoportba tartoznak, amikor a szembetegségekről beszélünk – mondta Dr. Richard Davis, az University of North Carolina professzora, a tanulmányt publikáló kutatók vezetője.

A szárazszem-betegség az emberek egyharmadát érinti, idősebb korban pedig ennél is gyakoribb. A betegség látásélességre gyakorolt hatása következtében problémák adódhatnak a vezetésben, olvasásban, számítógép-használatban, de negatív hatással lehet a pszichológiai és lelki állapotunkra is.

Kellemetlen érzést és látászavart okozhat

A száraz szem egy multifaktoriális betegség, amely a szemfelszín potenciális károsodásához vezet. Látásélesség csökkenést, diszkomfort érzést és egyéb tüneteket okoz.

Sok évig jómagam is migrénes fejfájástól szenvedtem, majd hamarosan diagnosztizálták nálam a szárazszem-betegséget – magyarázta Angela Bevels optomerista, az egyik arizonai szemklinikát vezeti, és részt vett a kutatásban is. – Miután világossá vált a kapcsolat, a szemszárazság megfelelő kezelésével a migrénem is jelentős mértékben javult az elmúlt két évben.

Az új tanulmányban található háttérinformációk szerint a felnőttek 8–34 százalékát sújtja a szárazszem-betegség. A szemgolyó felszínét borító úgynevezett könnyfilm legfontosabb feladatai közé tartozik a szemfelszín, közte a kötőhártya és a szaruhártya védelme a különböző fertőzések ellen, valamint annak a nedvesen tartása, illetve a szaruhártya oxigén- és tápanyagellátása. A nem megfelelő minőségű könnyfilm kellemetlen érzést és látászavart okozhat, de más szemészeti problémát is jelent, amely a tanulmány szerzői szerint jelentősen ronthatják az életminőséget.

Nyilvánvaló a kapcsolat a két betegség között

A kutatók friss eredményeiket a JAMA Ophthalmology tudományos folyóiratban publikálták. Ebben azonban nem bizonyítottak nyilvánvaló ok-okozati összefüggést a migrén és a száraz szem betegség között, ám jelezték, hogy évek óta nyilvánvaló kapcsolatot fedeztek fel. Felvetéseik szerint a celluláris szintű, gyulladásos folyamatok kulcsfontosságú szerepet játszanak mind a száraz szem betegségnél, mind a migrénnél.