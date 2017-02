A repülést méltán tekinthetjük a 20. századi technikatörténet egyik leglátványosabb és legsikeresebb fejezetének. Fél évszázad sem telt el a Wright fivérek 1903. decemberi első szárnypróbálgatásától a hangsebesség 1947 októberében megvalósult áttöréséig és az első kezdetleges, még biciklilánccal hajtott belső égésű repülőgépmotoroktól a második világháború végén a katonai repülésben már alkalmazott sugárhajtóművek kifejlesztéséig. A repülés a mindennapok részévé vált, az 1950-es évektől robbanásszerű fejlődésnek indult interkontinentális járatok összezsugorították a Földet, ma már pár óra alatt a világ legtávolabbi szegletébe is eljuthatunk. Elképesztő eredmények születtek a minél nagyobb magasság és sebesség eléréséért folytatott technikai versenyben. A repülőgép nem csak a hétköznapokat, hanem a világtörténelmet is átírta: a repülőgép mint fegyver új fejezetet írt a háborúk történetében is. Úgy tűnik, hogy nincs megállás, hiszen az atmoszférát elhagyva kiléptünk a kozmoszba, eljutottunk a Holdra, és gőzerővel folyik a Naprendszer távolabbi vidékeinek felderítése. Az Origo nagy repülős kvíze most a felhők feletti világ meghódításának történetéből és a repülőgépek különleges világából szemezget kérdéssorával.