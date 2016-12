A La Manche csatorna felett örökre nyoma veszett a szving királyának

Glenn Miller neve valószínűleg kevéssé ismert a fiatal generáció tagjai előtt, pedig fülbemászó örökzöld slágereit, mint például a Chattanooga Choo Choo-t vagy a Moonlight Serenade-ot még napjainkban is sugározzák a rádióadók. A szving koronázatlan királyaként emlegetett világhírű sztárnak 1944. december 15-én örökre nyoma veszett a La Manche csatorna komor víztömege felett. Glenn rejtélyes eltűnése a második világháború egyik máig lezáratlan dossziéja maradt.

Kisgyerekként jegyezte el magát a könnyűzene világával

Alton Glenn Miller, az 1930-as években Amerikából elindult könnyűzenei stílusirányzat, a szving egyik legismertebb képviselője az Iowa állambeli Clarinda kisvárosában látta meg a napvilágot 1904. március 1-jén. Felmenői közép-nyugati pionírok voltak, akik a 19. század közepén, a nagy amerikai aranyláz korszakában telepedtek le a vadnyugaton.

Glenn Miller, a szving koronázatlan királya Forrás: Wikimedia Commons

Az ifjú Glenn 14 éves korában kapta meg munkaadójától – akinek hentesüzletében segédként dolgozott – első hangszerét, egy harsonát.

Kitűnő zenei tehetségére először az iskolai tánczenekarban figyeltek fel.

Glennt teljesen elbűvölte a New Orleans-i fekete dzsesszzenészek 1920-as évek elejétől kibontakozó új, a fúvós hangszerek dominanciáján alapuló zenei irányzata. Tizenhét éves korában megszökött otthonról, és egy wyomingi kisvárosi zenekarba állt be fúvósnak. 1923-ban a Coloradói Egyetemen – ahol a tanulmányait végezte –, az egyetemi zenekarban csillogtatta meg tehetségét.

Glenn Miller édesanyja 1941-ben, a képen középen Forrás: Pinterest

Az egyetemi stúdiumok sokkal kevésbé vonzották, mint a könnyűzene világa, ezért másfél év után otthagyta a patinás tanintézményt, és Los Angelesbe költözött, ahol Max Fisher zenekarában kapott állást.

Az 1920-as években barátkozott össze a dzsessztörténet ikonikus alakjával, Benny Goodmannel,

akivel közös felvételük is készült.

Egy másik ikon, Benny Goodman Forrás: Wikimedia Commons

Az „őrült húszas évek” Amerikájának csillogóan pezsgő, vibráló világában számos dzsesszzenész futott be fényes karriert. A termékeny Los Angeles-i évek alatt Glenn nemcsak hangszeres virtuozitását csiszolta, hanem elsajátította a hangszerelés és a zeneszerzés mesterfogásait is.

Üstökösként ívelt fel a zenei karrierje

1937-ben végre megvalósíthatta régi nagy álmát, és saját big bandet alapított.

Innentől kezdve nem volt megállás, zenei karrierje viharos gyorsasággal ívelt felfelé;

a Glenn Miller Orchestra (GMO) alig egy év alatt az Egyesült Államok legnépszerűbb, ünnepelt zenekarává vált. Glenn Miller ekkoriban komponált leghíresebb slágeréből, a Chattanoga Choo Choo-ból lett a zenetörténet első aranylemeze, több mint egymillió eladott példánnyal.

Glenn Miller átveszi a zenetörténet első aranylemezét Forrás: Pinterest

Glenn sikerének titkát radikálisan új hangszerelési technikája, a zenekaron belüli fúvósok létszámának megkettőzése és a nevéhez köthető zenei stílus, a szving hihetetlen népszerűsége adta.

Az ünnepelt zenész sikerét jól illusztrálja, hogy 1939-ben havi jövedelme már elérte a 86 ezer dollárt, ami az akkori időkben mesés bevételnek számított. (1500 dollárból meg lehetett venni például a Buick legújabb luxusmodelljét, 10 ezer dollárért pedig már komoly értékű ingatlant lehetett vásárolni.)

A „gyalázat napja” mindent megváltoztatott

1941. december 7. sorsdöntő változást hozott az Egyesült Államok külpolitikájában, és a második világháború történetében is. A csendes-óceáni flotta honolului hadikikötője, Pearl Harbor ellen intézett japán támadás másnapján, december 8-án Amerika hadat üzent a Japán Császárságnak.

Franklin D. Roosevelt amerikai elnök aláírja a Japán elleni hadüzenetet 1941. december 8-án Forrás: Library of Congress

Néhány nappal később Adolf Hitler Németországa, majd a Führer példáját követve a Harmadik Birodalom csatlósai (köztük Magyarország is) hadat üzentek az Egyesült Államoknak.

Ezzel világméretű konfliktussá szélesedett a háború.

1943. november végén a három szövetséges nagyhatalom teheráni konferenciáján az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió képviselői, Roosevelt amerikai elnök, Winston Churchill, a brit háborús kabinet miniszterelnöke, valamint Joszif V. Sztálin szovjet pártfőtitkár megállapodtak, hogy az angolszász szövetséges haderő a következő évben, 1944 májusában partra száll Franciaországban.

A „három nagy” a teheráni konferencián, 1943 novemberében Forrás: RIA Novosti/Ria Novosti

Az Overlord hadművelet megkezdésére végül a „D-napon”, 1944. június 6-án került sor.

Az angolszász haderő normandiai invázióját a németek nem tudták megakadályozni,

és amikor 1944. július végén a szövetségesek sikeresen kitörtek a Bretagne-félszigetről, a Harmadik Birodalom végső veresége már csak idő kérdésévé vált.

A haditengerészetnek nem kellett, a légierő örömmel besorozta

1942-ben Glenn Miller hazafias meggyőződésből önként jelentkezett az Egyesült Államok haditengerészetébe. A flotta azonban nem tartott igényt a híresség szolgálatára, és udvariasan eltanácsolta a szving császárát. A szárazföldi haderő, az U.S. Army viszont kapva kapott a lehetőségen, és a világhírű sztárt századosi rendfokozattal az USAAF (United States Army Air Force), a légierő kötelékébe osztották be. Miller százados a frontkatonák szórakoztatását tekintette legfontosabb feladatának.

Miller százados a légierő egyenruhájában Forrás: Wikimedia Commons

Az volt a meggyőződése, hogy muzsikája, „egy kis hazai ízként”, sokat javíthat a szülőföldjüktől távoli harcokban elcsigázott katonák morálján. Glenn a légierő vezérkarának hathatós támogatásával, más zenészekkel összefogva megalapította az Egyesült Államok Légierejének Zenekarát.

Glenn és muzsikusai eleinte az amerikai helyőrségekben szórakoztatták a katonákat,

de a fronthelyzet változásával 1944 januárjában áttelepedtek Angliába.

Az USAAF 8. légi hadseregének Boeing B-17 „Flying Fortress” négymotoros bombázói útban egy németországi bevetésre Forrás: U.S. Air Force Museum Archive

Az Overlord hadművelet előkészítésének jegyében 1944 elejétől egyre több amerikai alakulat érkezett az óceán túlpartjától a szigetországba, de Nagy-Britannia volt az USAAF Németország ellen tömeges bombatámadásokat végrehajtó 8. légi hadseregének bázisa is.

Az otthonról jött levelek mellett Miller volt a másik morális támasz

Glenn és zenekara rendkívüli teljesítményt nyújtott; 1944 januárja és decembere között több mint 700 koncertet adott európai területen, ebből 400-at a frontvonalon.

Glenn Miller őrnagy a légierő zenekarát vezényli egy frontközeli katonai táborban Forrás: U.S. Air Force photo

A tiszti uniformist öltött művész fergeteges sikert aratott a katonák között, koncertjei valósággal eseményszámba mentek a sok viszontagságot átélt frontharcosok körében. A második világháború egyik leghíresebb amerikai repülőtábornoka, James H. Doolittle vezérőrnagy, aki 1944 januárjától Angliában, a 8. amerikai légi hadsereg kötelékében szolgált, egyszer megjegyezte, hogy az amerikai katonáknak az otthonról kapott levelek mellett

Glenn Miller muzsikája jelentette a legnagyobb morális támogatást.

James H. Doolittle vezérőrnagy Forrás: U.S. Air Force Museum Archive

(Doolittle vezette azt a rendkívül veszélyes és merész vállalkozást, amely során az USS Hornet repülőgép-hordozóról felszállt 16 B-25-ös „Mitchell” közepes bombázó Tokiót és más japán célpontokat bombázta 1942 áprilisában.) Miller századost érdemei elismeréseként 1944 őszén őrnaggyá léptették elő.

Oldott hangulatban készülődtek a karácsonyra

1944 késő őszére alapvetően megváltozott a nyugati front helyzete. Az amerikai–brit haderő szeptember 2-án elfoglalta Antwerpent, és ezzel megszabadult korábbi, állandósult utánpótlási gondjaitól. Noha Montgomery tábornagy merész, a Ruhr-vidék elfoglalását célzó terve, a hadtörténelem legnagyobb légideszant-vállalkozása, az 1944. szeptember 17-én megindított Market Garden hadművelet kudarcba fulladt,

1944. december elején az angolszász szövetséges haderő fokozatosan felsorakozott a Harmadik Birodalom határára,

hogy betörjön Németországba.

Dwight D. Eisenhower hadseregtábornok az angolszász szövetséges haderő főparancsnoka az amerikai 82. légi szállítású hadosztály katonái között Forrás: Wikimedia Commons

Mindeközben Eisenhower tábornok, a szövetséges haderő főparancsnokának párizsi főhadiszállásán a közeledő karácsony, valamint az előző hónapok fényes győzelmei miatt oldott hangulat uralkodott. A szövetséges vezérkari tisztek úgy gondolták, hogy megtört a németek ellenállása, ezért nyugodt karácsonyi időszakra számítottak, amibe még az ünnepeket az otthonuktól távol töltő katonák szórakoztatása is belefér.

Hirtelen jött titokzatos út Párizsba

Miller őrnagy és zenekara ugyancsak készült a karácsonyra. A karácsonyi-szilveszteri koncertturné francia és belga helyőrségekben és laktanyákban, illetve a frontvonalon állomásozó egységek körleteiben megtartott fellépésekből állt volna az előzetes tervek szerint.

A szervezőmunka már november végén elkezdődött,

amelyben Miller egyik régi barátja, a hozzá hasonlóan híres angol színész, David Niven – aki ekkoriban a brit hadsereg alezredeseként, és nem mellesleg a katonai hírszerzésénél szolgált – vállalt oroszlánrészt.

David Niven, a brit származású hollywoodi filmsztár a második világháború idején az angol katonai titkosszolgálat alezredeseként szolgált. Miller eltűnésének idején ő is Párizsban tartózkodott, ám több szemtanú visszaemlékezése ellenére utóbb ezt letagadta Forrás: Wikimedia Commons

Az eredeti tervek szerint december 18-án kezdődött volna el a turné.

Don Haynes ( a képen középen) Forrás: Pinterest

Az ekkor Londonban tartózkodó Miller őrnagy december 12-én sörözés közben azonban váratlanul azt közölte rendezvényszervezőjével, Don Haynesszel, hogy halaszthatatlanul fontos magánügyben a nyitókoncert előtt néhány nappal Párizsba kellene utaznia, ezért megkérte Haynest, szerezzen neki helyet valamelyik, a francia fővárosba tartó katonai gép fedélzetén. Haynes másnap sikeresen megoldotta a rábízott helyfoglalást, talált ugyanis egy december 15-én Párizsba tartó katonai gépet, amin volt még hely. December 15-én – ami pénteki napra esett – Miller őrnagy annak rendje és módja szerint a megadott időpontban megérkezett a Bedford közelében fekvő Twinwood Farm-i katonai repülőtérre.

Csempészgép a légierő felségjeleivel

A híres sztárt mindenki felismerte, többen autogramot is kértek tőle. Aznap repülési szempontból cseppet sem voltak ideálisnak mondhatók az időjárási viszonyok; szürke, borongós, erős széllökésekkel tarkított esős időben vártak a felszállási engedélyre.

A nem túl kedvező meteorológiai körülmények miatt szerencsésebb lett volna elhalasztani a repülést,

ám mind Miller őrnagy, mind pedig a „járatparancsnok”, Norman Bassell, az amerikai légierő alezredese is ragaszkodtak az induláshoz.

UC-46A Horseman típusú egymotoros futárgép az amerikai légierő felségjelével. Ilyen gép fedélzetén tűnt el Miller őrnagy a La Manche csatorna felett Forrás: U.S. Air Force photo

A Kelly hősei című mozifilmbe illő Bassell alezredest mindenki „vállalkozó szellemként” ismerte katonai körökben,

utóbbi alatt a csencselésben és a háborús ínség miatti hiánycikkek nagyüzemi csempészésében való tehetségét értve. Norman Bassell rendszeresen ingázott Párizs és London között; a francia fővárosban keresett hiánycikkekkel, parfümmel, cigarettával és élelmiszerekkel pakolta meg gépét, amiket Angliában busás haszonnal tudott továbbadni. Minden bizonnyal 1944. december 15-én a rossz idő ellenére is ehhez hasonló „üzleti ügy” miatt volt halaszthatatlanul fontos számára az indulás. Hogy Glenn Millernek mi keresnivalója lehetett Párizsban, arra viszont mind a mai napig nem derült fény.

A katonai hatóságok érthetetlen hallgatása

Az amerikai légierő felségjelét viselő egymotoros Noorduyn Norseman típusú gép helyi idő szerint 13 óra 55 perckor startolt el három fővel, Glenn Millerrel, Norman Bassell alezredessel és John R. Morgan századossal, a gép pilótájával a fedélzetén. A repülési terv szerint Dieppe felett érték volna el a francia partokat a La Manche csatorna átrepülése után. A Norsemannal azonban a parttól 10-12 kilométeres távolságra megszakadt a kapcsolat, és a gép eltűnt a La Manche csatorna felett.

A világhírű művésznek 1944. december 15-én mindörökre nyoma veszett Forrás: DG5CBD

A tragikus történet innen válik különösen érdekessé.

De Haynes a zenekar többi tagjával együtt december 18-án érkezett meg Párizsba. A megbeszélt helyen, a Hotel des Olympiades szállodában azonban hiába érdeklődött Glenn Miller után, a recepción közölték, hogy a művész nem jelentkezett be a hotelbe. De Haynes nem tudta mire vélni a dolgot. Ami azonban még ennél is sokkal furcsább, hogy december 23-ig sem a katonai, sem pedig a polgári hatóságok egy árva kukkot sem szóltak a Glenn őrnagyot szállító Norseman eltűnéséről, holott a leadott repülési terv alapján mind a gép felszállásáról, mind pedig arról is tudniuk kellett, hogy az nem érkezett meg Párizsba.

Az Egyesült Államok Légierejének Zenekara, amelyet Glenn Miller alapított Forrás: U.S. Air Force Museum Archive

Az első, december 20-án Párizsban megtartott koncerten csak annyit jelentettek be a csalódott közönségnek, hogy sajnálatos módon Miller őrnagy nem tud részt venni az aznapi előadáson. A több mint egyhetes kínos hallgatás mellett további furcsaság, hogy a katonai hatóságok részéről semmiféle intézkedés nem történt az eltűnt gép felkutatására.

A vadászgép-teória nagyon gyenge lábakon áll

Csak december 23-án jelentették be hivatalosan is, hogy Glenn Miller őrnagy eltűnt a La Manche csatorna felett, és gépét minden bizonnyal német vadászok semmisítették meg.

Mind a mai napig ez az egyik hivatalos verzió Glenn Miller végzetéről,

ám a német vadásztámadás elmélete szinte bizonyosan nem helytálló. 1944. december 15-én a Luftwaffe aznapi vezénylési naplója szerint ugyanis egyetlen német vadászgép sem járőrözött a La Manche csatorna felett. Nem is nagyon járőrözhetett, több okból sem.

Franciaország 1940-ben történt elfoglalása után a Luftwaffe a csatorna partjaihoz telepítette erőinek egy részét. A képen bevetésre várakozó Messerschmitt Bf-109 E típusú vadászgépek láthatók. 1944-re azonban nagyon sokat vesztett ütőképességéből a nyugati front német légiereje Forrás: Origo

Franciaország felett már a normandiai partraszállás idején a szövetségeseké volt az abszolút légi fölény. Erre jó példa, hogy a partraszállás napján, június 6-án mindössze két (!) Messerschmitt Bf-109 tudott csak támadást intézni az inváziós erők ellen. A Luftwaffe Nyugat-Európában állomásozó, rendkívül meggyengült erői hosszú ideje nem kaptak utánpótlást, sem a keleti front, sem pedig a Németország felett tomboló légi háború nem tette lehetővé vadászerők átcsoportosítását nyugatra.

Hitler karácsonyi ajándéka

December 15-én pedig már küszöbön állt Hitler karácsonyi meglepetése, a szövetséges erőket tökéletesen váratlanul és felkészületlenül érő, másnap hajnalban megindított Wacht am Rhein, illetve Herbstnebel fedőnevű nagy nyugati ellentámadás, ami ardenneki offenzíva néven vonult be a történelmi köztudatba.

Hitler az 1944. december 16-án megindított hadművelettől remélte a nyugati fronton elveszített kezdeményezés visszaszerzését Forrás: Bundesarchiv/O.Ang.

Adolf Hitler utolsó kétségbeesett kísérletéhez, hogy nyugaton ismét magához ragadja a kezdeményezést,

a Harmadik Birodalom utolsó katonai tartalékait kellett mozgósítani.

A támadásra kijelölt 6. SS-páncéloshadsereg, valamint az 5. páncélos hadsereg és a 4. hadsereg légi támogatására az összes, nyugaton bevethető repülőerőt összevonták, értelmetlen és felesleges La Manche csatorna feletti kalandozásra tehát a Luftwaffe egyetlen bevethető géppel sem rendelkezett.

Német páncélosok, a kép előterében egy Királytigris nehézharckocsi az ardenneki offenzíva idején (a kép illusztráció) Forrás: WW.2

Harmadrészt, december 15-én az időjárási viszonyok sem tették volna lehetővé a bevetést.

A vadászgép-teória így több mint gyenge lábakon áll. Glenn eltűnésének ügyében azonban további furcsaságok is tetten érhetők.

Fred kocsmája és a vörös lámpás ház titkai

1946-ban a művész özvegyének többszöri megkeresésére a légierő képviseletében Donell ezredes arról tájékoztatta Helen Miller-Burgert, hogy férje nem polgári, hanem egy katonai gép fedélzetén szállt fel az Abotts Ripton Field-i légibázisról, és a franciaországi Bordeaux-ba tartott, ám gépe a La Manche csatorna felett lezuhant, az őrnagyot pedig holttá nyilvánították. A légierő birtokában lévő dokumentumok, így különösen a repülési terv ismeretében több mint furcsa, hogy olyan repülőtérre hivatkoztak, ahol Miller bizonyíthatóan nem járt, és a megadott úti cél is hamis.

Glenn Miller és felesége Forrás: Welcome to Producers Inc.

Az egyik legkülönlegesebb nyom szerint azonban 1944. december 23-án, aznap, amikor bejelentették, hogy Glenn Miller eltűnt,

a művészt a párizsi Montmartre negyed egyik kocsmájában, a Chez Fredben látták,

amely közvetlenül Glenn Miller korábbi törzshelye, a Hotel des Olympiades mellett található. Glenn eltűnése után tíz évvel, 1954-ben Denis Cottam brit autókereskedő betért poharazgatni „Fred kocsmájába”. A pincérekkel folytatott, hosszúra nyúlt beszélgetés közben szóba került a szving is, és Cottam megjegyezte, hogy számára még mindig Miller az isten. A pincér erre bizalmasan megsúgta Cottamnak, hogy bizony a művész úr december 23-án náluk poharazgatott, és tőlük ment át a szemben lévő házban működő piros lámpás műintézménybe.

Máig nem tudni, hogy a zenész miért ment Párizsba 1944. december 15-én Forrás: Origo

Denis Cottamot nem hagyta nyugodni a felkavaró információ, ezért átment a szomszédba. A madame némi borravaló ellenében elmondta a kíváncsi autókereskedőnek, egy volt amerikai katonai rendész barátjától tudja, hogy

Glenn Millert a karácsony előtti napon párizsi csempészek lőtték agyon, mert belekavart az üzletükbe.

A madame barátja annak a katonai rendész szakasznak volt a parancsnoka, amelyet az eset helyszínére vezényeltek, lévén, hogy Glenn Miller az amerikai hadsereg őrnagya volt. Az amerikai altiszt azt is elmondta, Miller holttestét a katonai elhárítás vitte el, neki és embereinek pedig szigorú hallgatást parancsoltak. (Forrás: Tóth Tibor „tiboru”, konteo. blogrepublik.eu)

Érdekes szál, amely szerint nyolc nappal az eltűnése után Párizsban látták volna a művészt Forrás: Wikimedia Commons

Az, hogy mi ebből a valóság, ma már lehetetlen megállapítani, ám könnyen lehetséges, hogy Bassell alezredes üzelmeit és a párizsi csempészkörökkel fennálló kapcsolatait – mint kellemetlen és veszélyes információt – Miller is ismerhette. Havi közel 100 ezer dolláros álomjövedelem mellett elképzelhetetlen, hogy Miller beszállt volna a csempészbizniszbe, mivel anyagi helyzete ezt nem indokolta, továbbá a zenész igen kényes volt a hírnevére. Bassell alezredes párizsi „üzlettársai” számára viszont veszélyes lett volna, ha Miller őrnagy a hatóságokkal is megosztja információit.

Titkos tapogatózás a szövetségesek felé Hitler udvartartásából

Miller december 15-i rejtélyes párizsi útjának és eltűnésének van azonban még egy ennél is érdekesebb verziója.

Ismert tény, hogy a Wehrmacht felső vezetésében volt egy Hitler-ellenes összeesküvő csoport,

akik csak úgy látták megmenthetőnek Németországot, ha eltávolítják a diktátort, átveszik a hatalmat, és azonnali különbékét kötnek az angolszász szövetségesekkel. A gróf Claus Schenk von Stauffenberg ezredes vezette tiszti összeesküvő csoport 1944. július 20-i Hitler elleni bombamerénylete és hatalomátvételi kísérlete azonban kudarcba fulladt.

Stauffenberg gróf (balra) és Hitler 1944. július 15-én, öt nappal a sikertelen merénylet előtt Forrás: Wikipedia / Bundesarchiv

Az ezt követő megtorlási hullámban Adolf Hitler komoly tisztogatást hajtott végre a tábornoki karban, sokakat kivégeztek, a megbízhatatlannak tartott katonai vezetők közül pedig számos tábornokot és főtisztet kényszernyugdíjaztak.

A katonai ellenállás bázisa ezzel megszűnt,

ám sajátos módon, a legfelsőbb náci politikai vezetés bizonyos köreiben éppen a hadseregben végrehajtott tisztogatás után vette kezdetét a nyugati hatalmak irányába történő óvatos tapogatózás.

Titkosszolgálati ármánykodás vagy közönséges baleset?

A náci prominensek közül éppen a Führer leghűségesebb hívének tartott Heinrich Himmler, az SS birodalmi vezetője volt az első, aki a legnagyobb titokban kapcsolatot keresett a szövetségesekkel. Hírszerző szolgálatának főnöke, Walther Schellenberg unszolására a Reichsführer-SS 1944. október végén egy kitűnő nyugati kapcsolatokkal rendelkező olasz üzletember,

Franco Marinotti közvetítésével vette fel először a kapcsolatot az angol kormánnyal,

a zürichi brit külképviselet útján.

Heinrich Himmler (a képen középen) meglátogatja a mauthauseni tábort 1941-ben Forrás: Wikimedia Commons

Az elutasító válasz sem vette el a kedvét a különbéke irányába tett további tapogatózásoktól; Himmler megbízásából Marinotti a katolikus egyház egyik képviselőjének közbeiktatásával ezek után Roosevelt hírszerzésének berni rezidensét kereste meg. (Forrás: Peter Padfield, Himmler Reichsführer SS, 1990, Victoria Ltd.) Noha az 1943. januári casablancai konferencián Roosevelt elnök által bejelentett feltétel nélküli megadás miatt – amelyet a „három nagy” november végi teheráni értekezletén általános elvvé emeltek – politikailag eleve kizárt volt egy esetleges angol–amerikai német különbéke, történelmi tény, hogy ennek ellenére folytak ilyen kulisszák mögötti tárgyalások, amelyben még Allan Dulles, a CIA főnöke is részt vett.

Allen Dulles, a CIA főnöke Forrás: US Governement

Himmler lázasan kereste a kapcsolatot Dwight D. Eisenhower tábornokkal, a nyugati szövetséges haderő főparancsnokával, és egyesek ebben tulajdonítanak titkos szerepet Glenn Millernek. Miller neve jól ismert volt németek előtt, hiszen a művész a Londonban működő amerikai katonai adó német nyelvű és németeknek sugárzott műsoraiban többször is szerepelt. Az amerikai–német titkos tárgyalásokban egyes szerzők – tegyük hozzá, semmivel sem bizonyított – feltételezése szerint Glenn Miller is részt vett, és december 15-én éppen e miatt kellett volna Párizsba érkeznie.

Eisenhower mint az Egyesült Államok elnöke. Himmler minden követ megmozgatott, hogy kapcsolatot találjon az akkor még a nyugati angolszász haderő főparancsnoki posztját betöltő Eisenhowerhez Forrás: Library of Congress

Az ezt az elméletet továbbszövögetők szerint vagy a brit titkosszolgálat, vagy pedig az Ernst Kaltenbrunner vezetése alatt álló Birodalmi Biztonsági Főhivatal kémelhárító szervezete megneszelte a küldetést, és beépített ügynökei útján „megbuherálták” Glenn repülőgépét, ami végül emiatt zuhant a La Manche csatornába. Hogy így történt-e vagy sem, valószínű, már sohasem fog kiderülni. Glenn Miller emlékét a slágerei azonban örökre megőrzik.