Ezt az öt kirándulást a gyerekek is imádni fogják

A túrázás igazi családi program. Ma már itthon is egyre több olyan úti cél közül választhatunk, amelyek nemcsak szép tájakkal, de gyerekekre szabott élményekkel és komplex programlehetőségekkel is várják a kirándulókat. Következzen most egy kis ízelítő az egyre szélesebb hazai kínálatból.

Hangya Dani birodalma – Gyadai tanösvény

A Naszály lábánál, a Lósi-patak völgyében találjuk az Ipoly Erdő Zrt. Katalinpusztai Kirándulóközpontját. Itt csaknem öt kilométer hosszú tanösvényt alakítottak ki 13 állomással. Miközben végigjárjuk a Gyadai tanösvényt, megismerhetjük a környék természeti adottságait, élővilágát és az itt folyó erdőgazdálkodási munkát. Külön hangsúlyt helyeztek a fák szerepének bemutatására.

A gyerekek itt nemcsak olvasnak arról, milyen jelentősége van a holt fának az erdő életében, de saját maguk is megtapasztalhatják, mennyi élőlénynek ad otthont egy korhadt fa. Persze kalandból sincs hiány, átkelhetünk a függőhídon, végigmehetünk a Lósi-patakon és a mocsáron átívelő pallósoron, van billenőhíd, és olykor cölöpökön is kell lépkedni.

Az ösvény felénél szusszanhatunk egyet az Óriások pihenőjénél. Innen, ha van még erőnk és időnk, bejárhatjuk a táv második felét, vagy a betonúton visszasétálhatunk a kiindulópontra. A legkisebbekről sem feledkeztek meg, nekik 300 méteres élményösvénnyel kedveskedtek a tanösvény létrehozói.

Hasznos információk Tipp: A tanösvényhez vezetőfüzet is készült, külön az alsó és a felső tagozatos iskolások számára. Az állomásokhoz kapcsolódó feladatoknál a tanösvény jelképállata, Hangya Dani kalauzolja a gyerekeket. Túra közben az egész család kiveheti a részét a talajvizsgálatokból, a nyomkeresésből vagy a növényhatározásból.

Megközelítés: Vácról Rétság felé haladva, Szendehely-Katalinpuszta végén jobbra kell letérni a 2-es útról. Tábla jelzi a tanösvényt.



Üde rétek tanösvény – Dráva Kapu Bemutatóközpont

A drávaszentesi Dráva Kapu Bemutatóközpont minden korosztály számára kínál programokat. Az épületben megrendezett kiállítás élményszerűen mutatja be a Dráva folyó természeti értékeit, de a bemutatóközpont 13 méter magas kilátójából szintén érdemes körbenézni.

Az Üde rétek tanösvény bejárása során a drávaszentesi rétek, legelők élővilágával és az élőhelyek kezelésével ismerkedhetünk meg. Találkozhatunk legelésző szürkemarhagulyával, a tanösvény végén pedig a madármegfigyelő toronyból vizslathatjuk a környék madarait. A bemutatóközpont közelében, a gyerekek nagy örömére kialakítottak egy bemutatót őshonos háziállatokról racka juhokkal, szamarakkal, hucul lovakkal és mangalicákkal.

A bemutatóközpontban kerékpárkölcsönzésre és sátorozásra is van lehetőség, de előre jeleznünk kell a szándékunkat. A környék érdekes és kevésbé ismert látnivalóit is érdemes felkeresni, például Barcson a Dráva Múzeumot, Darányban a Barcsi borókást, továbbá a sétahajózást se hagyjuk ki.

Hasznos információk Tipp: A Barcstól három kilométerre lévő Csomoros-szigeti tanösvényt a Dráva egyik szigetén alakították ki. Itt több mint húsz információs tábla ismerteti a határfolyó és szigeteinek élővilágát. Sétahajóval, kajakkal, kenuval is szabadon bejárhatjuk.

Megközelítés: A Dráva Kapu Bemutatóközpont Barcstól 4 kilométerre van, autóval a Barcs és Csurgó közötti úton érhetjük el. Kerékpárral aszfaltburkolatú közúton érhetjük el Barcsról, menetrend szerinti buszjárattal pedig a barcsi vasútállomásról induló buszokkal érdemes jönni.

Pele apó intelmei – Keszthelyi-hegység

Balatongyörök és Balatonederics között találjuk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kifejezetten gyermekek részére kialakított tanösvényét. Pele apó tanösvénye több rövidebb és hosszabb körútból áll, összesen 8,5 kilométer hosszú, 38 állomása van. A vidék természeti értékeinek megismertetésében Pele úr, a nagy pele segít a gyerekeknek. Pele úr lakóhelyének minden titkát elmeséli, közben pedig unokájából is megpróbál rendes pelét faragni.

A kirándulók örömére a Bakonyerdő Zrt. is jó néhány ökoturisztikai fejlesztéssel gazdagította a térséget. Megújult a Batsányi- és a Bél Mátyás-kilátó, elkészült a Balatongyörök és Vonyarcvashegy határában álló Büdöskúti pihenőhely, a Cseri-kapu pihenőhely, a Láz-tetőn álló 18 méteres kilátó, a Balatongyöröki, valamint a Vállusi tanösvény is.

A környék izgalmas látnivalója a kevésbé ismert Csodabogyós-barlang Balatonederics közelében. Nagyobb gyerekekkel benevezhetünk egy overallos barlangtúrára, amely garantáltan felejthetetlen élmény lesz az egész családnak.

Hasznos információk Tipp: A kirándulás előtt vagy után érdemes letölteni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság honlapjáról a Kankalin füzetek Keszthelyi-hegységről szóló részét, amely jobbnál jobb feladatokkal segíti a vidék még alaposabb megismerését.

Megközelítés: A sétaút a térség ismert látogatóhelyeiről (Afrika Múzeum, Szépkilátó, Csodabogyós-barlang, Bélap-völgy) közelíthető meg.

Béka Bori nyomában – Királyréti látogatóközpont

Királyrét népszerű hely a túrázók körében, és van egy kis szeglet, amely egészen bizonyosan a gyerekek nagy kedvence is lesz. A Duna–Ipoly Nemzeti Park Királyréti Erdei Iskolája eddig főleg iskolás és óvodás csoportokat fogadott, most azonban látogatóközpontot is létrehoztak.

A kiállításon a kirándulók – kicsik és nagyok – élvezetes feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a Börzsöny múltjával, növény- és állatvilágával. A kiállítás tényleg interaktív, a látogatók nagy kedvvel merülnek bele a játékos feladatok megoldásába.

Az állatokkal és növényekkel való ismerkedést aztán a szabadban is folytathatjuk. A 2900 méter hosszú Királyréti tanösvényen a kis békalány, Béka Bori kalauzolja a gyerekeket. A látogatóközpontban beszerezhetjük a vezetőfüzetet, amelyből felnőtteknek és gyerekeknek szóló változat is van. A tanösvényen megismerkedhetünk a lombos erdő és a fenyves élővilágával, illetve és Királyrét múltjával.

A túra egyik legizgalmasabb pontja a Bajdázó-tó, ahol számos érdekes ízeltlábú él, például vízi skorpió, csibor vagy molnárka. Ha jó az idő, mocsári teknősök kisebb-nagyobb csoportjai napoznak a vízbe dőlt fákon. Az első példányokat még az 1980-as években telepítették a tóba, mára azonban benépesítették az állóvizet, és hazánk legnagyobb tengerszint feletti magasságban élő mocsáriteknős-populációját alkotják.

Hasznos információk Tipp: Az erdei hajtányozás kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek szórakozás. A pedállal hajtható kisvasúti hajtányok 750 méteres körpályán haladnak a királyréti kisvasút állomása mellett.

Megközelítés: A gyerekek bizonyára annak örülnének a legjobban, ha Kismarosról erdei vasúttal jutnának el Királyrét állomásig. A látogatóközpontot és a tanösvényt táblák jelzik.

Szurdoktúra és csillagles – Magas-Bakony

A Cuha-völgy a kirándulók egyik kedvelt bakonyi célpontja. Nem véletlenül, hisz amilyen szép, olyan könnyen bejárható, így gyerekekkel is bátran nekiindulhatunk. A völgyet megközelíthetjük a millenniumi vasúttal, amelynek útvonalát sokan az egyik legszebbnek tartják hazánkban. A szerelvény több alagúton és völgyhídon is áthalad.

A cuha szláv eredetű szó, jelentése száraz, ami arra utal, hogy csapadékszegényebb időszakban a mederben alig van víz. A gyerekek számára pedig igazi kaland a völgyben tett túra, hisz olykor a meder kövein lépegetve kell haladni. A völgyben barlangok is vannak. Az egyik a Betyárpamlag-barlang, amelyet a hírhedt bakonyi betyár, Savanyú Jóska búvóhelyének tartottak, a másik a Zsivány-barlang, amelyben szintén betyárok bujdostak üldözőik elől.

A Magas-Bakony másik népszerű desztinációja Bakonybél, ahol a gyerekek nemcsak a természeti szépségekkel, de a csillagok birodalmával is megismerkedhetnek. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Pannon Csillagdájában csillagászat- és űrkutatás-történeti kiállítás, planetárium és távcsőpark várja az érdeklődőket. Bakonybélben van a Bakonyi Erdők Háza is, ahol természetvédelmi és erdészeti kiállítás mutatja be a hegységet és annak élővilágát.