A táncoló városban közel voltam Észak-Koreához

Amikor biztossá vált, hogy egy hetet Kína Csilin tartományában tölthetek, rögtön elhatároztam, hogy megpróbálok olyan közel kerülni Észak-Koreához, amennyire ez csak földrajzilag lehetséges. A térképet és a kínai vasúthálózatot nézegetve egyértelműnek tűnt, hogy ezt a vágyamat Huncsun városában valósíthatom meg a legkönnyebben. Ott ahol három határ, az orosz, a kínai és az észak-koreai találkozik. Ezt tudtam. Azt viszont nem is sejtettem, hogy Huncsunban milyen meglepetések várnak rám.

Mielőtt elmerülnénk a részletekben, megmutatom, hol is készült pontosan ez a beszámoló, és milyen utat tettem meg. (A térkép az autóutat mutatja, a vonatot nem, de nagyítás esetén jól látszik, merre kanyarog a vasút.)

A főhadiszállásomat Jencsiben, ebben a nyolcvanezer koreai által lakott városban ütöttem fel, innentől pedig csak egy ugrás volt vonattal Huncsun. A jegyemet még odahaza vettem meg az interneten, ami jó húzásnak bizonyult, tekintettel arra, hogy Kínának e távoli szegletében csak nagyon kevesen beszélnek angolul. A vasutasok közül például senki, így kicsit izgatottan adtam át az otthon kinyomtatott voucheremet. A kínai pénztárosnő szemrebbenés nélkül adta át a jegyeket, miután oda-vissza többször átlapozta az útlevelemet. Kínában ez utóbbi kedvelt foglalatosság, Jencsiben a repülőtéren egy rendőr elmélyülve nézegette az ausztráliai pecséteket, mutogatott rájuk és vigyorgott.

Kínában vonatra szállni (sem) egyszerű dolog. Meg más sem, főleg akkor, ha az ember az országnak olyan részébe megy, ahol a turizmus még gyerekcipőben sem jár. Az olvasókat most nem untatnám a pénzváltás nehézségeivel, amelyek három napon át tartottak. Míg a turisztikailag fejlett vidékeken (Pekingben, Kantonban, Sanghajban) már utcai pénzváltók is működnek, addig Jencsiben csak a bankokban lehet a dollárt jüanra váltani. Elvileg. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy ha egy külföldi sima turistavízummal próbálkozik, a kérelmét elutasítják. Magam csak úgy tudtam a dollárból jüant varázsolni, hogy a szállodám menedzserének adtam oda a bankókat, aki elment vele, és átváltotta. Ez már a harmadik napon történt. Diadaltól sugárzó arccal hozta a jüanokat, miközben csak annyit mondott: ez nem volt egyszerű. Márpedig, ha egy kínai ember ezt mondja...

A derék menedzser innentől kezdve a hónom alá nyúlt, és mindenhova elkísért. Kivitt Jencsi Nyugati pályaudvarára, ahonnan a vonat Huncsunba indult. Kínában a jeggyel rendelkezőket háromszor is ellenőrzik, mielőtt vonatra szállnak. Először a külső ponton kell bemutatni a jegyet és az útlevelet, ekkor léphetünk be a várócsarnokba. Onnan egy újabb ellenőrzési ponton átlépve akkor mehetünk tovább, ha a vonat számát kiírták a képernyőre. Majd a peron mellett álló egyenruhás embereknek kell bemutatni a jegyet – hol vagyunk még ekkor attól, hogy jöjjön a kalauz?

A vonat viszont fantasztikusan modern, 200 kilométer/órás sebességgel száguldó szerelvény volt, ahol a másodosztályon is alapvető szolgáltatás a wifi, illetve az elektromos áram használata. Alig 40 perc utazás után érkeztem meg Huncsunba. A vonat olykor közvetlenül az észak-koreai–kínai határ mellett haladt el, az ablakból jól lehetett látni az őrbódékat és a fegyveres határőröket. A kalauz szinte ügyet sem vetett a jegyemre, valószínűleg azt gondolta, ha már idáig eljutottam, biztosan minden iratom rendben van.

Huncsunban azonnal taxiba ültem. A város szélén fekvő monumentális vasútállomástól ugyan indultak autóbuszok, de a kínai feliratokat most sem értettem. Kínában a taxizás nem úri huncutság, errefelé 5 jüanról (200 forintról) indul az óra, de a nyolc kilométeres távolság megtétele után sem fizettem többet 8 jüannál. A sofőrnek csak annyit mondtam, hogy Huncsun, bízva abban, hogy a város közepén tesz le. Nem kellett csalódnom, a zöld taxi hamarosan egy gigantikus bevásárlóközpont mellett fékezett.

Ha már így esett, megszemléltem belülről ezt a plázát. Szürreális élmény volt. A hatemeletes épületben délben az eladókon és rajtam kívül egyetlen lélek sem lézengett. Üres volt az egész. Pontosabban: eladókkal volt tele. Ha egy üzlet felé közelítettem, akkor az addig ott tébláboló személyzet vigyázzállásba vágta magát. Számomra felfoghatatlan, miért építették ide ezt az óriási üzletközpontot, de ez legyen a Huncsunban élők baja. Az viszont nem lepett meg, hogy a nyugat-európai vagy amerikai, esetleg ázsiai világmárkák mindegyikének volt itt üzlete. Ha akartam volna, olyan mosógépet veszek, hogy ihaj. Nem akartam.

Szó sincs tehát arról, hogy ez a kívülről porfészeknek tűnő város belül ne lüktetne, és ne lenne izgalmas. Ha csak az utakon futó kocsiparkot vettem szemügyre, jól lehetett látni a két végletet. A vadonatúj terepjárócsodákat és a lepukkant kordéra hajazó autókat. A mondás Huncsunban is nagyon igaz: akinek pénze van, az mindent megtehet, akiknek nincs pénze, az semmire se mehet.

Huncsun, akárcsak a legtöbb kínai város, a nagy széles sugárutak és keskeny járdák hazája. A bevásárlóközpontból hamar továbbálltam, utam a katonai laktanya mellett vezetett el. Huncsun sajátos geopolitikai helyzete miatt igen erős katonai jelenléttel áldott hely. Amikor a szemem elé tettem a fényképezőgépem, a túlodalon álldogáló katona a forgalmat megállítva rohant át az úttesten, és hangos rikácsolással adta tudtomra, hogy ez eszembe ne jusson.

Ezt nem erőltettem tehát, ellenben az út tetején lévő sárga pagoda sokkal jobban vonzott, arra tartottam hát. A pagoda kívülről szép, bent teherautók és markológépek hordják-túrják a földet. A nyáron itt nemzetközi látogatóközpontot alakítanak ki azoknak, akik Huncsunba érkeznek. Most csak a kapu mellett vicsorgó masnis kőoroszlánnal szemezhettem, egyebekben bent azt mondták, ne lófráljak az építési területen, menjek ki. Nem vitatkoztam.

A dombtetőről a városközpont felé vettem az irányt. Huncsun kétnyelvű település, a kínai mellett minden ki van írva oroszul is. Agyam hamar előhívta az iskolában belénk vert szavakat: a magazin az üzlet, komnata az szoba, de volt, amit nem értettem. Azt sem, hogy miért hallok egyre hangosabb kakofóniát a főtér felé közeledve. A modern kínai tánczene dallama keveredett egy számomra ismeretlen operaénekesnő áriájával. Közben valaki egy dobot vert. A magas házak egyelőre mindent eltakartak. A játszótéren egy ember furcsa pózban nyomkodta a telefonját.

Végre elfogytak a házak, és kijutottam a főtérre. A meglepetéstől szinte mozdulni sem tudtam. Az üvöltő zenére itt is, ott is bőszen táncoltak a helyiek. Van, akik így:

A tér másik sarkán más volt a ritmus, ide akár Michael Flatley is benevezhetett volna:

Igazából csak azért nem nevettem fel hangosan, mert őket filmeztem, mert külföldi vagyok, és 196 cm magas. Egy posztos rendőr így is mereven bámult, csak abban bíztam, hogy a videózással senkit nem bántok meg, és semmiféle bűnt nem követek el. Végül nem jött oda hozzám a rendőr, maradhattam békében.

Ezek a derék kínaiak talán még ma is táncolnának, ha nem jön egy zivatar, az eső szétrebbentette a párokat. Hárman a kitett hangfalak felé rohantak, hogy kihúzzák őket az áramból, de a lecsapó eső alaposan eláztatta a berendezéseket. Mire elállt, kiderült, hogy ma már nem lesz több tánc, mert a víz tönkretette a helyi diszkósok berendezéseit. Ennek egy ember örült nagyon, az addig egy fa alatt meghúzódó hegedűs, aki rögtön nekikezdett. Kissé szomorúan konstatálta, hogy hiába húzza serényen, erre a muzsikára már senki nem akar táncolni. Az a megfáradt munkásnő sem, aki szép komótosan húzta a kordéját az utcán.

A főteret egy olyan kijáraton át hagytam el, amely felett egy sarló és egy kalapács díszelgett. A téren álló szállodába tértem be, bízva abban, hogy a portás tud angolul. Pár szót tudott, az orosszal jobban boldogultunk volna, ha emlékszem még Tolsztoj nyelvére. Igazából öt perc után derítettem ki, hogy a huncsuni össznépi tánc nemcsak ebben városban, hanem Kína számtalan más településén is nagy divat. Nem Pekingben és nem Sanghajban – ott már ilyet nem lát az ember. Minderről Jencsibe visszatérve ottani gardírozóm mesélt, aki újra kijött elém a vasútállomásra. Azt mondta, hogy ez a tánc Kínában az összetartozást jelképezi, a városokban nemcsak az együtt élő párok, hanem az idegenek is táncolnak.

A huncsuni vasútállomáson a Jencsibe tartó vonatra várva a falra szerelt óriási képernyőn csodálatos természetfilmet vetítettek. Volt itt minden: az erdőben mászkáló tigris, a tóban fürdő madarak, boldogságtól ragyogó emberek. Mikor kiderült, hogy a mozi Kínáról, Oroszországról és Észak-Koreáról szólt, gondolkodóba estem. Vajon kinek és miért mutatták be ezt a filmet? A kínai utasok rá se hederítettek – tízből kilenc ember a telefonját nyomkodta. Az egész csarnokban én voltam egyedül európai ember. Már-már átfutott az agyamon, hogy mindez nekem szól, de aztán elhessegettem ezt a gondolatot. Viszont abban egészen biztos voltam, hogy életemben ennél közelebb aligha juthatok el Észak-Koreához. Vagy ha mégis, akkor ott olyan gyökeres fordulatnak kellene történnie, amiben ma nem sokan hisznek.