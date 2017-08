Tokajban a boron túl is bőven van élet

Bár legtöbben a hegy világhírű levéről ismerik, a világörökségi védelem alatt álló kultúrtáj „szárazon" is legalább annyit tud, mint más, idilli fekvésű hegyvidékünk. Öt alkoholmentes programot ajánlunk a nyári napokra.

„E hegyeken laknak az öröm istenei, innen küldik szét a világba apostolaikat, a palackokba zárt aranyszínű lángokat, hogy prédikálják a népeknek, miszerint e föld nem siralom völgye...” – írta Petőfi Sándor. Tokaj vidéke valóban mindig is különleges szerepet töltött be, őrizve évszázadok kultúráját, borászati ismereteit és a táj egységét. Egy-egy finom borozás után vagy előtt pedig érdemes felfedezni ezt a különleges múltú tájat is, akár rövid, akár többnapos programok keretében. Ehhez igyekszünk most egy kis segítséget nyújtani.

Csúcsmászás

Tokaj mesebeli, lapos kúp alakú hegye a Zempléni-hegység legdélibb csúcsa. Mások szerint hazánk legnagyobb, magányosan álló vulkáni szigethegye. Pontos neve Kopasz-hegy, amelyet még a honfoglalás utáni időkben kapott. A hegynek szinte mindene különleges. A felszíne tucatnyi típusú vadon és kultúrtáj egyedülálló keveréke, a föld alatt pedig hazánk vulkáni kőzeteinek szinte teljes tárháza, ahol riolitféleségektől az intermedier kőzetsoron át a bazaltig a legkülönfélébb ásványok sorakoznak egymás felett, és olykor mellett is.

Közelebbről nézve már összetettebb kép tárul elénk: tucatnyi kisebb-nagyobb völgyből és csúcsból álló miniatűr hegység, amelynek zegzugos lejtőit minden irányból megközelíthetjük. A hegyre különböző hosszúságú jelzett utak vezetnek fel Tarcalból, Bodrogkeresztúrról és természetesen Tokajból is, de érinti a Mariazell és Csíksomlyó között kanyargó Mária-út is. Bármelyiket is választjuk, legalább egyórás mászásra kell készülni, ha meg akarjuk hódítani a környezetéből bő négyszáz méter magasba emelkedő hegyet.

A hosszú séta végén, a hegytető délkeleti oldalán elterülő mezőről szinte az egész Alföld a lábunk előtt hever a távoli Bükk hegységtől a végtelenbe kanyargó Tiszáig. Tiszta időben akár ötven kilométerre is ellátni. Aki az egyszerű sétánál többet szeretne, legközelebb a szeptember 10-én induló Tokaji Bakancsos Bortúrán próbálhatja ki magát, ahol ötféle távon ötven kilométert is bejárva ismerkedhet meg a környék látnivalóival.

Tarcali tengerszem

Évtizedekkel ezelőtt a környék nemcsak a boráról, hanem kiváló minőségű építőköveiről is híres volt. Ezek a hegyet körülölelő vasútvonalaknak köszönhetően jutottak el rendeltetési helyükre. Mára több tucat elhagyott és néhány működő kőbánya maradt a Tokaj-hegy oldalában, közülük talán a leglátványosabb a Tarcal határában álló óriási kráter, amelynek alján a lefolyó csapadékvíz igazi tengerszemet hozott létre.

A meredek, hirtelen mélyülő víztömeg különlegessége, hogy zártsága ellenére sok napfény éri, de ez is csak a felső vízréteg felmelegedéséhez elegendő. A szélvédett katlanban a mélyebb rétegek felé minimális az átkeveredés. Ennek pozitív hatása, hogy kis méretéhez képest gazdag élővilága van, negatívuma pedig, hogy súlyos veszélyt jelent a tiltás ellenére fürdőzők számára.

Ha a fürdőzésről le is kell mondanunk, a bányát kívülről megkerülő körút panorámája bőven kárpótol minket. A víz fölé tornyosuló, félbevágott hegy kusza kőkeresztmetszete és a legbarátságtalanabb sziklákon is megkapaszkodó élet különleges látványt nyújt – biztos távolságból is.

A tó a falu központjából induló Könyves Kálmán utca folytatásában pár száz méteres sétával érhető el. A kicsit hosszabb sétára vágyók útközben felkereshetik 8,5 méteres Krisztus-szobrot a tó melletti dombon, amelynek tövéből a tó fölötti hegyhez hasonló, alacsonyabb, de teljes körpanoráma nyílik.

Tokaji séta

Az ősi szőlőtermesztő város az egyik legszebb fekvésű település Észak-Magyarországon, kulturális és épített örökségekben pedig a leggazdagabb. Az ókorig visszanyúló bortermelés mellett évszázadokon át a Kelet-Felvidék és a Kelet-Alföld között zajló szekérforgalom legfontosabb kapuja volt, ahol a 16. században az elsők között épült híd a Tiszán. 1856-ban már a kor csúcstechnikáját képviselő kecses vashíd állt itt, amely mai, jóval egyszerűbb formáját a II. világháború utáni újjáépítés során nyerte el.

A város történelmi központján átkanyargó Rákóczi út ma már sétálóutcaként vezeti végig a látogatókat a kitűnő állapotban megőrzött több száz éves épületek között. Itt áll többek közt a város polgármesteri hivatala, a neoromán stílusú Jézus Szíve-templom és a ma is eredeti funkciója szerint használt Rákóczi-pince. A legenda szerint ennek több kilométeres labirintusában bújt el üldözői elől a fejedelem.

A városközpont déli részén, a Tisza-híddal szemben visz fel a lépcsősor a Finánc-dombi kilátóba, ahonnan – a város közelsége ellenére – az épületek látványa nélkül tekinthetjük át a Tisza és a Bodrog összefolyása közti tájat. Ezzel szemben, a városközponttól északra találjuk a kulturális élet központját, a néhány éve elkészült Fesztiválkatlant, ahol a nyári főszezonban szinte minden estére jut egy-egy színházi előadás vagy koncert.

A városhoz közeli vasútállomáson napi húsz-harminc járat áll meg, köztük kétóránként a Budapestről Miskolcon és Debrecenen át Budapestre közlekedő körintercity járatok is.

Hajókirándulás

A hegyi és városi programok mellett különleges élményt nyújthatnak a Tisza és a Bodrog vizén úszó kirándulóhajók. A pezsgő városközponttól percek alatt az ártéri erdők csendjébe repítő hajójáratok jó időben minden nap elindulnak egyórás körútjukra az üzemeltető honlapján meghirdetett heti menetrendek szerint.

Alkalmanként egyedi, hosszabb kirándulójáratok is útnak indulnak a közeli Szabolcs földvárához, Sárospatakra vagy – szakvezetéssel – a bodrogi partifecske-fészkelőhelyekhez is. A 2017-től munkába álló, vadonatúj Nimród katamarán pedig már egész estés vacsorajáratokat is kínál.

Zempléni Fesztivál

Ha esetleg mindez nem volna elég, akkor augusztus 11. és 19. között igazi pezsgésbe csöppenhetünk – ráadásul nemcsak Tokajban, hanem a szomszédos városokban is. A Zempléni Fesztivál ugyanis, amelyet idén 26. alkalommal rendeznek meg, a műfajokat és a területeket is lazán kapcsolja össze: Sárospatak, Tokaj, Sátoraljaújhely, Szerencs és több más zempléni település legszebb műemléki, illetve szabadtéri helyszínein rangos komolyzenei koncertek, színházi, táncos és dzsessz estek, kirándulások, kiállítások várják a közönséget.

A kedvelt kirándulókoncertekkel a látogatók eljuthatnak eldugott kis falvakba, várakat, vadászkastélyokat, Árpád-kori templomokat és más műemlékeket fedezhetnek fel. Az eseményekhez kapcsolódóan a résztvevő települések is megmutathatják hagyományaikat, szokásaikat.

A tokaji programok helyszínei a Paulay Ede Színház, a városi zsinagóga és természetesen a Fesztiválkatlan, de számos koncert, kiállítás és túra vár minket Tarcalon és Bodrogkeresztúron is. Bővebb információkat itt találnak a rendezvényről.