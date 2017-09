Öt percig pilóta lehettem Berlin fölött

Berlin tényleg Európa egyik legélhetőbb városa. Az egész város arról szól, hogy az ott élők és az oda látogatók jól érezzék magukat benne. Rövid látogatásom során a tipikus turistalátványosságokon kívül sikerült időt szakítanom a Menschen Museumra, ahol megfoghattam egy emberi vesét, és a folyton pezsgő berlini éjszakai életbe is belekóstoltam egy kicsit.

Szinte már hagyomány, hogy a születésnapomat Németországban töltöm. Idén Berlinre esett a választásom. Rendkívül kedvező áron találtam repülőjegyet, csupán 15 ezer forint volt oda-vissza. Németországban élő barátaim a berlini reptéren csatlakoztak hozzám, ahonnan nagyjából 30 perc volt az út a belvárosig busszal és metróval. Egy hostelben foglaltunk szobát, amely leginkább börtönre hasonlított, viszont nagyon tiszta volt és olcsó.

Tapintsd meg a vesét!

Miután megvolt a szülinapi koccintás, a nyakunkba vettük a várost. Berlin metróhálózatán jól látszik a német precizitás: áttekinthető és nagyon logikus, 20-25 perc alatt átszelhetjük a várost a föld alatt. Első állomásunk az Alexanderplatz volt, amelyet a helyiek csak Alexnek becéznek. Ez a német főváros egyik leghíresebb tere, és egyben fontos közlekedési csomópont.

Csak pár száz métert kellett sétálni a tévétoronyig, amely tipikus turistalátványosságnak számít. Fél órát álltam sorba a jegyért, közben egy középkorú férfival és 6 éves gyermekével beszélgettem. A férfi tört magyarsággal mesélte, hogy hétéves korában disszidáltak a szülei Németországba, így ő már alig tud magyarul.

A tévétoronyból, amely 368 méteres magasságával Európa negyedik legmagasabb szabadon álló épülete, fantasztikus volt a kilátás, egész Berlin a lábaim előtt hevert. A fenti bárban fél órát ücsörögtem finom fehérbort kortyolgatva, ez idő alatt a torony 360 fokos fordulatot tett.

A következő látnivaló, a Menschen Museum (Embermúzeum) csupán két perc sétára van a toronytól. Itt preparált emberi testeket és szerveket állítottak ki, hogy a látogatók betekintést nyerhessenek a test lenyűgöző rendszerébe. Egy-két szervet – például a tüdőt és a vesét – meg is lehetett érinteni. Von Hagens, a kiállítás megálmodója most is várja azok jelentkezését, akik haláluk után szeretnék felajánlani a testüket egy-egy újabb tárlathoz.

Metróra szálltunk, és a Brandenburgi kapu felé vettük az irányt, azt ugyanis turistaként semmiképp sem szabad kihagyni. Több százan voltak a téren, mindenki a tökéletes szelfit próbálta elkészíteni. Innen csak pár száz méter a Bundestag, amely előtt kígyózó sorok álltak, mert csak komoly biztonsági ellenőrzés után lehet bemenni az épületbe. Mi csak kívülről csodáltuk meg a német parlamentet, már csak azért is, mert nem akartuk lekésni a sétahajózást.

Pampa a Spree partján

Akárcsak Budapestet és még jó pár európai várost, Berlint is folyó szeli ketté. Míg a Spree egyik partján hatalmas régi épületek sorakoznak, a másik oldalt a modernek uralják. A parton egymást váltják a hangulatos teraszok, szórakozóhelyek, de sokan csak a fák alatt, a fűben ülve lazítanak. Naplementében egészen elképesztő és romantikus látványt nyújt a város, egy finom vacsorával pedig megkoronázhatjuk az élményt.

A hajótúra után belevetettük magunkat az éjszakába. A város szélén régi gyárépületekből kialakított szórakozóhelyeket találtunk. Az egyik ilyen a Pampa, ahol elképesztő hangulat fogadott minket. Hatalmas tábortűz körül beszélgettek, iszogattak, ismerkedtek az emberek, a tűz mellett volt a DJ-pult, előtte pedig a tánctér, ahová lépcsőn és csúszdán is le lehetett jutni.

Kicsit odébb, a folyó partján kis bokszokat alakítottak ki 2-5 személy részére, de néhány méterrel fentebb, a fák között is kisebb társaságok üldögéltek, beszélgettek. Túl sok képet sajnos nem tudtam készíteni, mert az egyik alkalmazott kedvesen megkért, hogy tegyem el a fényképezőgépemet. A vendégek védelme érdekében tilos a fotózás.

A buli nem tartott túl sokáig, éjszaka 2 óra lehetett, amikor visszaindultunk a belvárosba. Aludni még nem volt kedvünk, viszont nagyon megéheztünk. Az egyik metrómegálló közelében, amely mellett többször is elmentünk napközben, folyamatosan 15-20 méteres sor kígyózott egy falatozó előtt. Azt gondoltuk, ez csak jót jelenthet. Most csupán fél órát kellett sorban állnunk, mire megkaptuk a kebabot, amelyhez foghatót még soha nem ettem. Utólag derült ki, hogy ez Berlin egyik legjobb kebabozója.

Berlin fölött az égen

Másnap délelőtt a barátaim beültettek a kocsiba, de nem árulták el, hová megyünk. Meglepetés, mondták, és kihajtottak a városból. Egy kis repülőtérre érkeztünk, amitől rögtön a torkomban kezdett dobogni a szívem. Azt hittem, ejtőernyős ugrást kapok tőlük, de szerencsére tévedtem. Azt hiszem, arra még nem állok készen. Az ugrás helyett egy sétarepülésre fizettek be Berlin fölött. A pilóta még a felszállás előtt elmondta, melyik kütyü mire való, és hogy mire kell odafigyelni repülés közben.

A felszállás egészen más élmény volt, mint egy utasszállítóval. A szél papírként dobálta a gépet. A lábaim remegtek, a tenyerem izzadt, de fantasztikus volt az egész. Berlin fölé érve szinte mindent láttunk, amit előző nap megnéztünk séta közben. Elképesztő volt látni a hatalmas tereket, parkokat, amelyek még a magasból is nagynak tűntek.

Amikor a pilóta visszafordult a reptér felé, megkért, hogy vegyem át a botkormányt, és vezessek én. Nagyon óvatos mozdulatokkal irányítottam a gépet, csupán egy-két centimétert mozdítottam a karon. Elég erős szél fújt, nem volt könnyű egyenesben tartani a gépet. Öt percig voltam pilóta. A kezem izzadt, az izmaim megfeszültek, de ezt az élményt sohasem fogom elfelejteni.