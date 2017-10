Én csak fényképezőgéppel vadásztam a szarvasokra

Idén ősszel elhatároztam, hogy nem elégszem meg a hegyek közt zengő szarvasbőgés élményével, a hang forrását is látni akarom. Tervem megvalósításához a Szén-patak-völgyet szemeltem ki, ahol korábban már hallottam a gímszarvasok jellegzetes hangját. Ráadásul úgy gondoltam, így két legyet ütök egy csapásra: a szarvasbika mellett egy börzsönyi betyár búvóhelyét is megörökíthetem. Talán már sejtik is, melyik nem jött össze a kettő közül.

A völgyet Királyrét felől közelítettem meg a kora reggeli órákban, reggelimet a hangulatos Bajdázó-tó partján költöttem el. Hétvégén ez a környék csak úgy nyüzsög a kirándulóktól, de ezen a keddi napon senki sem zavarta meg az idilli piknikezést. Mocsári teknősök és lustálkodó tőkés récék társaságában legalább negyed órát töltöttem el a tóparton, aztán továbbálltam.

Most is csak a távoli bőgést hallhattam

Ezt a tavat valamikor az 1700-as években alakították ki a vasérckohászathoz szükséges víz tárolására. A bányászat megszűnése után sokáig halastóként funkcionált. 2010-ben az eliszaposodott tavat rekultiválták, helyreállították a vízfelületet, ennek köszönhetően mára teljesen megújult az élővilága. Komoly természetvédelmi értékkel bír, mivel tavasszal több kétéltűfaj is ide rakja le a petéit.

A tó és az egykori vasércbánya megszemlélése után nekivágtam a Suta-berki-nyiladék kaptatójának. Fél óra sem telt bele, máris elértem a Szénpataki kulcsosházat, és ezzel a szarvasbőgésre kiszemelt völgy bejáratát. Innen jelzetlen, de kényelmes úton emelkedtem a hegység belseje felé, gyakorlatilag végig a patak mentén. Az elképzelésem az volt, hogy a völgy felső részén, egy lankás tisztáson fogok lesben állni, várva, hogy arra tévedjen egy erejét fitogtató gímszarvas.

Már az odafelé vezető úton is több jel arra mutatott, hogy jó helyszínt választottam a vadleshez. A szűk, katlanszerű völgy szinte megremegett a távoli szarvasbőgés erejétől. Két, ereje teljében lévő állat üzente meg egymásnak, melyikük a nagyobb és félelmetesebb. Kisvártatva patanyomra és friss szarvasürülékre bukkantam, ami egyértelmű jele volt az állatok közeli jelenlétének. Már csak el kell helyezkednem – gondoltam magamban –, és kis türelemmel lennem, hogy lencsevégre kaphassak egy példányt.

Sajnos valami megzavarhatta az állatokat, mert attól kezdve, hogy lesben álltam, a hangjukat sem hallatták. Vártam még egy darabig, de kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy a szarvasok elmentek, és nem óhajtanak modellt állni nekem. Talán túl későn érkeztem? Hiszen köztudott, hogy hajnalban aktívabbak az állatok. Vagy megérezték a jelenlétemet?

Nem sokkal később hatalmas vértócsa, egy törött agancs maradványa és egy terepjáró nyoma jelezte, hogy sajnos megelőztek. Olyanok, akik nem fényképezőgéppel, hanem puskával vadásznak a szarvasokra. Persze azért reménykedtem, hogy véletlenül belebotlok egy magányos példányba, de ekkorra már új célja volt a kirándulásomnak.

Kényelmes betyárbarlang

A Szén-patak-völgy felett északra húzódik a Csóványos és a Nagy-Hideg-hegy közti gerinc, amelyet már számtalanszor bejártam, de a Haramia-lyukat még sosem fotóztam le. Meredeken kapaszkodtam fölfelé a benőtt ösvényen, amikor egyszer csak nem várt kincsre bukkantam. Egy hatalmas, hibátlan agancs hevert előttem az avarban. Bizonyosan kapitális példány lehetett a gazdája.

Az évnek ebben a szakában szokatlan dolog ilyesmit találni, mert eddigre a vadászok vagy az agancsozók már össze szokták szedni az értékes fejdíszt. Ez a szép darab feltehetőleg már tavasz óta itt hevert, és legalább 5 kilogrammot nyomott.

Felvergődtem a Csóványost és a Nagy-Hideg-hegyet összekötő piros és kék turistaútra, ahonnan már csak pár tíz méternyire volt az andezitsziklában rejlő kis üreg, a híres börzsönyi betyár, Sisa Pista egykori búvóhelye. Ez a kis kőfülke aligha alkalmas huzamosabb tartózkodásra, de arra tökéletes, hogy üldözőink szem elől tévesszenek egy hajsza során.

Miután kipróbáltam, mennyire kényelmes a Haramia-lyuk, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház felé vettem az irányt. A célpont a ház napsütötte, panorámás terasza volt, ahol egy pohár sörrel akartam kényeztetni magamat. Előtte azonban kitérőt tettem a Hangyás-bérc sziklás kilátóhelyéhez. Ez a Börzsöny egyik legszebb bérce, ahonnan főleg északnyugati irányban tárul elénk pompás kilátás, de lankás hegyoldalával pihenőhelynek sem utolsó.

Vagy sör, vagy kényelem

Kis relaxálás után kiléptem, és húsz perc múlva már a Nagy-Hideg-hegyen voltam. A kilátás a párás idő ellenére is fantasztikus volt, de pár fotó elkészítése után óriási csalódás ért. A turistaház zárva volt. Az idilli kép, ahogy kényelmesen ejtőzve kortyolgatom a hideg nedűt a napsütötte teraszon, egy csapásra összetört. Nem voltam egyedül a bánatommal. Egy terepgyakorlaton járó debreceni geográfus és csapata ugyanolyan lesújtott volt az elmaradt frissítő miatt, mint én.

Sör nélkül nem is volt kedvem sütkérezni a teraszon, inkább visszaindultam a kiindulópontra, Királyrétre a piros jelzést követve. Útközben érintettem a Csapassuk-sziklát, amely minden egyes alkalommal, amikor elhaladok mellette, elgondolkodtat, vajon ki és miért keresztelte el ezt a helyet. Természetesen nem igazi földrajzi névről van szó, csupán kis fatábla jelzi valaminek vagy valakinek az emlékét. Talán egyszer a turistatérképre is felkerül az elnevezés, elvégre így szoktak keletkezni a helynevek.

Nem sokkal lejjebb találjuk a szebb napokat látott Magas-Taxi turistaházat. A ház és környezete pillanatnyilag lehangoló látványt nyújt, de a helyzet reménykeltő: munkagépek, kiásott árkok jelzik, hogy hamarosan felújítják a gyönyörű környezetben álló, egykor szép épületet.

A Magas-Tax alatt továbbfutó piros jelzés már inkább a praktikumról, semmint a természetjárás szépségeiről szól. A Királyrétre vezető nyiladék hosszan és egyhangúan vezet a vezetékek alatt, a köves, csúszós terep helyenként nem valami kényelmes.

Királyréten végül hozzájutottam a már korábban áhított frissítőhöz. Igaz, itt meg kényelmes helyet nem találtam, hiszen az Ákosvár büfé megszűnése óta már padot sem találni. A 40 év után tavaly márciusban bezárt híres büfé romos épülete most is áll, pedig arról volt szó, hogy az erdészet 2016-ban lebontja, és a helyére korszerű, többfunkciós látogatóközpontot épít. Ennek egyelőre még nyomát sem látni, ami azért is érthetetlen, mert a Királyrét az egyik legnépszerűbb börzsönyi kirándulóhely, ahol évente több ezer ember fordul meg.

Én magam nem sírom vissza a sokak által kultikusnak tartott büfét. Ha a kényelmet és higiéniát nélkülöző rozoga bódé helyére új, modern vendéglátóhely épülne, amelyet újból Ákos bácsi kedvessége töltene meg, akkor a turisták csak nyernének az ügyön. Reméljük, ez hamarosan bekövetkezik, mert a jelenlegi állapot nem méltó a Királyréthez.

A sörrel megkoronázott túranap végül a szarvasles nélkül is élményekben gazdag kirándulás volt. Már a hazaúton azon törtem a fejem, hogy legközelebb a siker érdekében nagyobb rákészüléssel indulok az állatok nyomába, persze a szabályokat és etikettet betartva.