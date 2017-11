Ezt a kincskereső játékot a felnőttek is imádják

Sokan azt hiszik, a geoláda-keresés amolyan kincskereső játék. Tény, hogy a gyerekeket ezzel az ürüggyel sokkal könnyebb kicsalogatni a természetbe, de a geocaching messze nem csak erről szól. Bemutatjuk a hazai geoládázás történetét és a legádázabb ládászokat.

Amikor az Amerikai Egyesült Államok hadserege az ezredfordulón lehetővé tette, hogy a GPS műholdak jelét a polgárok is nagy pontossággal felhasználhassák navigációra, egy amerikai fiatalember rögtön elrejtett egy műanyag tárolóedényt a természetben. Pontosan bemérte a koordinátáit, majd kirakta az internetre. Másnap valaki meg is találta.

Ládázás magyar módra

Alig néhány hónap múlva, 2001 júliusában egy Scepticx nevű felhasználó idehaza is kihelyezett egy dobozt Pilisborosjenő mellett, az egri vár másolatánál. Ezt Private Ryan találta meg elsőként, majd Kumin Ferenc, a később geopápaként is emlegetett alapítóatya. Hamarosan elkészítették a geocaching.hu honlapot, és meghonosították a játékot, amely Magyarországon kicsit másként valósult meg, mint a világ többi részén.

Mit jelent a geocache szó? Az idegen kifejezés szó szerinti fordításban földrejteket jelent, ám ennek magyarul nem sok értelme van. Ezért is használjuk az angol kifejezés mellett a geoláda, geoládász, geoládázás terminusokat, hiszen alapvetően ládákat rejtenek el egymásnak a GPS-es kincsvadászok.

A geocaching.hu ugyanis olyan jelszót kér a megtalálás bejelentéséhez, amelyet a természetben elrejtett láda logfüzete tartalmaz. És ha már van a ládában egy kis logfüzet, akkor abba be is lehet jegyezni a megtalálás körülményeit, és érdemes fellapozni, kik jártak ott előttünk.

A logfüzeten kívül a láda ajándékokat is rejthet. Ezek jórészt egy bizonyos édesség belsejéből származó műanyag figurák, megunt csetreszek, de a gyerekek meg vannak veszve értük. Elvenni valamit a ládából csak úgy szabad, ha a kivett „kincsekért” cserébe teszünk is bele valamit.

Kicsi, sárga, de az enyém

A hazai geocaching indulását követően házasodtam, és esküvőnk váratlan anyagi haszonnal járt. Persze ifjú arámmal megállapodtunk, hogy nem tapsoljuk el a pénzt a nászúton, de azért megbeszéltük, hogy mindenki vehet magának valami szépet. Párom rögtön előhozta azt a 35 000 forintos cipőt, amit korábban elmebeteg túlzásnak tartottam. Nyeltem egyet, és beleegyeztem, azzal a feltétellel, ha én pedig 50 000-ért megvehetem a gekót. Megegyeztünk.

A kis sárga Garmin készülék nem volt képes olyan alapvető funkciókra, amilyeneket ma egy túrázásra tervezett GPS-től elvárunk. Nem tudott úton navigálni, csak légvonalban, térképet sem lehetett bele tölteni. Memóriája nem nagyon volt, színes kijelzője sem. Viszont volt remek zöld háttérvilágítása, nagyon gyorsan lemerült, különösen hidegben, ugyanakkor elvitt a honlapon egyre szaporodó koordinátákhoz, és sohasem felejtem el az első megtalálások hatalmas élményét.

A műszer, jó esetben, valóban elvisz a rejtekig, de nem lesz egyszerű feladat a doboz felfedezése, ha azt egy kreatív geoládász helyezte oda. Sajnos akadnak olyanok, akik csak faágakkal vagy kőrakással takarják be a dobozt, de volt olyan geoláda is, amelynek szomszédságában órákig toporogtam. Már majdnem feladtam, amikor egy csigát vettem észre a koordinátához nagyon közeli fatörzs mélyedésében.

Megérintettem, próbáltam leemelni, de nagyon nehéz volt. Műgyantával volt feltöltve, benne egy kampó, azon felhurkolt kötél. Ha ezt visszaengedte az ember a fa üregébe, a hengeres geoláda lepottyant, ás így már ki lehetett szedni. Szerencsére egyre szaporodnak az elmés, kreatív rejtések. Egy Balaton-parti városban például dupla fenekű virágládát tettek ki az utcára: hát ládász legyen a talpán, aki rájön a nyitjára, de legalább avatatlan kezek közé biztos nem kerül a doboz.

Minden kihelyezett geoládába kötelező rakni egy rövid, laminált tájékoztatót, hogy amennyiben nem játékos találja meg a dobozt, ne vigye el, valamint egy logfüzetet, amely tartalmazza a jelszót, és egy tollat. Tilos beletenni pénzt, élelmiszert és Papp Rita-kazettát. Geoládát az a geocaching.hu honlapon regisztrált játékos helyezhet ki, aki már legalább 75 geoládát maga is megtalált.

Különféle ládák és vándorbogarak

Elmés megoldások azóta is vannak, a ládászkalandok egyre szaporodnak, a magyar „kincsesládák” száma mára meghaladta a négyezret, a megtalálásoké pedig a másfél milliót, de az igazi kincs nem ott penészedik a dobozban. A játék olyan kütyümániás, életüket a számítógép előtt töltő embereket vitt ki a természetbe túrázni, akiknek ez eszükbe sem jutott volna maguktól. Akiknek nem volt elég motiváció egy teljesítménytúra vagy egy jelvényszerző mozgalom teljesítése.

Nekik egy kütyü kellett, amely mindig pontosan mutatja az irányt és a távolságot, hogy ebben a tempóban mikor ér oda, hogy mennyi az átlagsebessége. Ma már egy okostelefon vagy okosóra is megmutatja mindezt, ám az igazi geoládász ettől függetlenül ma is túra-GPS-szel megy a vadonba.

Nemcsak hagyományos geoláda létezik, hanem sok más kategória is lázban tartja a ládászokat. Van sok pontból álló multigeoláda. Valamelyiket akár egy nap alatt felderíthetjük, de akad olyan is, amelynek felkutatása több időt vesz igénybe a pontok közötti nagy távolság miatt. Van virtuális láda, ilyenkor a helyszínen nincs doboz, de például egy emlékmű táblájának bizonyos sorát és a téren álló szobrok számát összeírva megkaphatjuk a jelszót.

Van esemény-geoláda, amely mindenféle rendezvényen kézről kézre jár, és a mozgó geoládákat is kedvelik a ládászok. A szűz láda nem külön kategória, mivel csak azt jelenti, hogy te vagy az első megtaláló az új doboznál. A vándorbogarak (travel bugs) valamilyen határozott céllal indulnak el az őket jegyző felhasználótól. Van, amelyik csak szimplán kelet felé akar körbemenni a földön, de akad olyan figura, amelyik szép vízpartokra vágyik, mások meg kilátókat, kísérteties helyeket keresnek. A dögcédulára vagy éremre emlékeztető, ládából ládába költöző Travel Bug mellett gyakran utazik valami vicces játékfigura, megszemélyesítve a világjáró tárgyat, amely útjának végén visszakerül tulajdonosához.

A közösség ereje

A magyar geoládászokat elsősorban a geocaching.hu honlap fogja össze. Ahogy azt már említettük, hazai viszonylatban csak úgy lehet megtalálást bejelenteni, ha a láda logfüzetéből megszereztük a jelszót. Ennek birtokában újabb lehetőség nyílik meg előttünk: blogolhatjuk ládászkalandunkat az interneten. A 2000-es évek elején létrehozott honlap funkcionalitásában és küllemében sem nagyon újult meg az évek során, de nem is igazán volt erre szükség.

Már a kezdetektől a felhasználók minden megtaláláshoz felvihetnek képeket, minden geoládánál értékelhetik a rejtést, a környezetet, sőt a webes megjelenést is. A láda rejtője szintúgy láthatja, kik és mikor keresték fel a dobozát, valamint hogy milyen kalandokat éltek meg útjuk során.

Cikkünk írásakor a geocaching.hu honlapja 25 832 regisztrált felhasználót mutat. Jelentős részük nem annyira aktív, közel tízezren azonban rendszeresen járják a természetet geoládák után kutatva. A csapatépítést sok remek rendezvény motiválja az év során, számos verseny, találkozó kínál lehetőséget arra, hogy közösen keressük vagy rejtsük el a ládákat. Létezik „GeoKarácsony”, bringatúra, jégen járó kaland, GCKUPA és sok-sok kiváló rendezvény minden évben.

A szervezésben és az egész játék kontrollálásában a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (MGKE) vállalja a feladatok oroszlánrészét. Ez a szervezet felelős azért is, hogy folyamatosan kapcsolatban legyen a zöldhatósággal, a Nemzeti Parkok igazgatóságával, hogy amennyiben egy láda környezetében például ritka, védett faj telepedik meg, akkor az egyesületen keresztül felfüggeszthessék a láda kereshetőségét. Fokozottan védett természeti területeken nem is lehet geocache-t elrejteni.

Persze mindezen kívül még sok másra is jó az egyesület: igyekeznek megőrizni a hazai geoládák magas színvonalát, jól működik a ládadoktori rendszerük, a beázott dobozokat gyorsan pótolják, cserélik. Az évente kétszer megszervezett versenyeken gyakran ezernél is több ládász fordul meg. AZ MGKE az 1%-okból és tagdíjakból befolyó bevételeit a szerverek működési költségeire, fejlesztésre, rendezvények támogatására, ládacsereprogramra fordítja. Ez a közösség működteti a turistautak.hu honlapot is. A fejlesztők, szervezők, térképészek és az elnökségi tagok önkéntesen, nonprofit alapon végzik a munkájukat. A két honlapot közreadó szerver merevlemezein közel 50 millió fájl található.

Ádáz ládászok

Mikulás, azaz Nyirádi Miklós az a ládász, aki a legtöbb megtalálással büszkélkedhet. Ő vezeti az örökranglistát. Sokan megvádolták azzal, hogy biztos utazó ügynökként dolgozik, azért tudja az ország bármely pontján összeszedni a ládákat. Ez azonban nem így van.

Mikulás sportos fiatalember, aki igazából a geocachingnek köszönhetően szerette meg a természetjárást, sőt azóta már a terepfutást és a kerékpározást is. Az elmúlt évtizedben szinte minden hétvégéjét ládakeresésre áldozta. Okosan felfűzte a még meg nem talált pontokat egy-egy útvonalra, így hosszabb túrákat is megtehetett. Azt állítja magáról, nem lett volna természetjáró, ha nincs a geocaching.

Simon Ferenc (feri60) elsőként egy PDA-t vásárolt, amelyhez külső GPS-vevőt lehetett csatlakoztatni. Szenvedett vele sokat, mire navigációra bírta, de már ezzel megtalálta első geoládáit. Először a fővárosi ládákat fedezte fel, majd balatoni nyaralójuk környékén kezdte el levadászni a dobozokat. Nem tartozik az élmenők közé. A ládakeresésen kívül szenvedélye a közösség szervezése, és nagyon aktív tagja az egyesületnek, amelynek elnökségi tagja is.

Fazekas Zsolt (Fazék) 2002 őszén egy céges tréningen ismerkedett meg először ezzel a játékkal. 2003-ban már aktívan játszott. Családapaként nem sok lehetősége volt aktívan keresgélni: négy gyereke született az elmúlt években. 2014-ben lett az egyesület elnöke, miközben civilben is vezető beosztásban dolgozik. Irányítása alatt az MGKE nyitott, minden játékos számára „megközelíthető” egyesületté vált. A top 10-ben (azaz a legtöbb megtalálást abszolválók társaságában) az ő neve is gyakran szerepel.

Szerdahelyi Vilmos (Sir Galahad) már eleve lelkes túrázó volt, végigjárta az országos kéktúrát is. A geocaching sem a kütyük miatt vonzotta, hanem ifjú apaként az tetszett meg neki, hogy látta, mennyire ösztönzőleg hat a gyerekekre a kincskeresés szenvedélye. Először a lányát vitte el ilyen túrákra, és hogy még extrább legyen a kiruccanás, lovagi jelmezt varratott maguknak.

Sőt a Gyalog galopp című filmből ismert rímfaragó mintájára maguk is versben mesélték el ládászkalandjaikat. Talán hihetetlen, de a geoládász Sir Galahad versei nyomtatásban is megjelennek egy ideje, a tavaszi versenyen már a második kötet is kapható volt, amely a legutóbbi ezer megtalálást megéneklő költeményeket tartalmazza.

A Turista Magazin 2017. júliusi számában megjelent cikk szerkesztett változata.