Még öt hazai templom, amit mindenkinek látni kell

Nemcsak szépségükkel, egyedi építészeti megoldásaikkal is lenyűgözik a látogatót. Némelyiknek a története is különleges, az egyiket például állítólag tündérek építették. Újabb öt hazai templomot ajánlunk, amelyek mindegyike kiváló úti cél lehet.

1. Békéscsabai evangélikus nagy- és kistemplom

A békéscsabaiak büszkesége a város központjában, egymás közelében álló két evangélikus templom. Ezzel a templomkompozícióval hazánkban a csabaiak biztosan lutheránus nagyhatalomnak számítanak. A klasszicista stílusú, de copf és empire elemeket is vegyítő nagytemplom nemcsak Magyarország, de egyben Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma. Belmagassága 27 méter, hossza 55 méter, szélessége 27 méter. A falak szélessége helyenként a 3,8 métert is eléri.

A kétemeletes karzattal büszkélkedő térben 3500 ülőhely van, de a templom közel 5000 hívő befogadására alkalmas. A belső tér monumentalitása szépen érvényesül a fehér és zöldes színű, dísztelen falak között. Külseje is impozáns, órapárkányos tornya 75 méter magas. A mellette lévő evangélikus kistemplomnak sem kell szégyenkeznie, hiszen ha nem is a legnagyobb, de a város legrégebbi temploma. 1743-ban épült barokk stílusban, és az ő harangjai hívják a híveket istentiszteletre, mert a nagytemplom harangjait az I. világháborúban elrekvirálták, és azóta sem kapott újakat. Nyitvatartási időn kívül mindkét templom előzetes bejelentkezéssel látogatható.

2. Hajdúdorogi görög katolikus székesegyház

Az Alföld északi részén, a Hajdúháton fekszik Hajdúdorog, ahol a magyar görög katolikus egyház legrangosabb épülete a város központjában magasodik. Az „Istenszülő Bevezetése a Templomba Székesegyház” alapjai a 17. századból származnak. Az évszázadok során többször átépítették, kibővítették, legutolsó komplex felújítását 2006-ban fejezeték be, így mára teljes pompájában várja a látogatókat. A háromhajós, bazilikális elrendezésű templomot 1912-ben X. Pius pápa székesegyházi rangra emelte.

A katedrális belső terét a görög katolikus liturgia hagyományai alapján alakították ki. Leglátványosabb és leghíresebb része a szentélyt a főhajótól elválasztó fal, az ikonosztáz, amely a 18. század végén készült késő barokk stílusban. A 11 méter magas, 7 méter széles, ötszintű képfalon 54 képet helyeztek el. A gazdagon aranyozott keret és a világoszöld szegély kiemeli az ikonok hatását. Értékes berendezési tárgya még a főhajó déli boltíveinél felállított baldachinos püspöki trón. A székesegyházat hangulatos, gondozott park veszi körül. A kert északi oldalát közel 50 méter hosszú erődfalszakasz zárja le. A templom csak előzetes bejelentkezéssel látogatható.

3. Karcsai református templom

A Bodrogközben, a magyar–szlovák határ közelében, Karcsa községében csodaszép Árpád-kori műemléktemplomra bukkanhatunk. Már keletkezése is mesés, legalábbis a néphagyomány szerint. Állítólag tündérek építették egy éjszaka alatt. A történelmi források viszont úgy tarják, hogy a két részből álló téglatemplom szentélyrészét egy rotundából (körtemplom) alakították ki a 12. században, míg hosszanti hajóját a 13. században toldották hozzá. A templom a 16. század közepe óta református. 1873-ban leégett, 1896-ban Schulek Frigyes restaurálta.

Az épület jelenlegi formáját, a középkori alakját idéző, magas zsindelyes tetejét és az új haranglábat az 1967 és 1970 közötti felújítás során kapta. Különlegessége, hogy a román stílus egyik legegyénibb, olasz–dalmát jellegű magyarországi építészeti emléke. A hajó igényes, belső kiképzése, illetve az olasz–francia hatásokat mutató faragványok jelenléte egyes tudósok szerint a johannita lovagrend itteni megtelepedésével hozható kapcsolatba. Leggyorsabban Sárospatakról közelíthetjük meg Karcsát, gyalog az alföldi kéktúra jelzését követve érhetjük el a templomot. Hétköznapokon ingyenesen látogatható.

4. Mádi zsinagóga

Tokaj-Hegyalja legszebb zsinagógája a Zempléni-hegység déli lábánál, Mádon található. 1795-ben épült módos borkereskedők, a Brener és a Teitelbaum testvérek jóvoltából. A régi zsidó törvények alapján a nők, a férfiak és a gyerekek hordták a köveket a környező bányákból az építkezéshez, hogy idegen kéz ne érintse őket. Később elemi iskola és jesiva is működött itt. A II. világháború után az épület romlásnak indult, helyreállítását 2000-ben kezdték meg, és a gyönyörűen felújított zsinagógát 2004-ben adták át.

Az impozáns belső teret intimitás jellemzi, míg kívülről a barokk és a copf stílus sajátos keveredése teszi egyedivé a magyarországi zsinagógák között. A központi teret a négy tartóoszlopon fekvő kilenc boltszakasz fedi, itt van a függönyös tóraszekrény és a tóraolvasó asztal is. A földszinti részben 130 férfi foglalhat helyet. A nők külön bejáraton közelíthetik meg a számukra fenntartott karzatot. A falakat bibliai szövegű kártusok díszítik. A templom múzeumként is működik, az imaterem előterében színvonalas helytörténeti kiállítás látható. Egész évben látogatható, a nyitvatartási időn túl előzetes bejelentkezés szükséges a zsinagóga gondnokánál.

5. Szilvásváradi református körtemplom

A Bükk északnyugati peremén fekvő Szilvásváradot nem kell bemutatni. A Szalajka-völgy természeti szépségei, a pisztrángok és a lipicai ménes mellett épített különlegességekkel is találkozhatunk a községben. A dombon magasodó hófehér református templom kör alakjával, nagyságával és klasszicista stílusával egyedülálló műemlék Magyarországon. 2014-ben befejeződtek a több évig tartó felújítási munkálatok, amelyeknek köszönhetően a templom kívül-belül megszépült. A szájhagyomány szerint – az eredetileg katolikusnak készült körtemplomot – a település egykori földbirtokosa, gróf Keglevich Miklós emeltette az 1840-es évek elején.

Miután azonban az egri érsekkel nézeteltérésbe keveredett, fricskaként a református egyháznak adományozta az épületet. 1865-ben a körtemplom harangtornyot is kapott. Az építmény nemcsak külső méreteivel, dór oszlopaival, a főhomlokzat előtti nyitott oszlopcsarnokával, de belső terével is lenyűgözi az embert. Körben fehér falak, hatalmas oszlopok, és szerencsére az oszlopok tetején körbefutó karzatra is fel lehet menni, ahonnan még inkább érvényesül a templom monumentalitása. Június 15. és szeptember 15. között látogatható szerdától vasárnapig 15-től 18 óráig, az év többi részében csak istentisztelet alkalmával térhetünk be.