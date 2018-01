Az idei nyár szenzációja: újraindul a vándortáborprogram

Január 23-án jelentették be, hogy a tavalyi tesztidőszak után idén teljes gőzzel beindul az újjáélesztett vándortáborprogram, amely mintegy tízezer diák számára biztosít lehetőséget egyhetes nyári táborozásra vízen, földön és két keréken.

„Sokkal nagyobb szükség van ezekre a táborokra, mint tíz-tizenöt esztendővel ezelőtt. A számítógép nagy kihívás, a gyerekeket felállítani a képernyő elől még nagyobb. Bízunk benne, hogy vándortáborprogramunkkal olyan élményeket tudunk nyújtani, amelyek felveszik a virtuális világgal a versenyt. Evezés, túrázás vagy kerékpározás közben amúgy sincs idő a telefonok nyomogatására" – mondta Révész Máriusz, a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos a Vándortábor Program január 23-án tartott bemutatóján.

„Ha sikerül a fiatalokkal megszerettetni a természetjárást – tette hozzá –, akkor 20-30 év múlva is lesznek olyanok, akik felnőttként is fognak túrázni, biciklizni, kenuzni, és továbbadják az ő gyermekeiknek a természet szeretetét."

A kezdeményezés legfontosabb pontjai • 14 útvonalon – 5 erdei, 5 vízi, 3 kerékpáros és 1 kombinált vízi/kerékpáros – indulnak vándortáborok.

• Az előre kijelölt útvonalakon, szálláshelyeken és napi háromszori étkezésen túl a szervezők minden felszerelést (sátor, kenu, kerékpár) biztosítanak.

• A 12–18 éves diákok egységesen 21 ezer forintért vehetnek részt a táborokban.

• Az akkreditált tanfolyamot elvégzett kísérő pedagógusok bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak a táboroztatásért.

• A június 18-tól augusztus 20-ig induló egyhetes turnusokra a

Életre szóló élmény mindenkinek

A hagyományos természetjárás formáit felelevenítő mozgalom célja, hogy olyan nyári elfoglaltságot biztosítsanak a fiataloknak elérhető áron, amelynek során életre szóló élményeket gyűjthetnek az ország természeti és kulturális örökségeiről. Az erdei, kerékpáros és vízi vándortáborok útvonalai végigvezetnek az ország legszebb területein: a Dunakanyarban, az Őrségben, a Szigetközben és az Alsó-Duna-szakaszon, a Bakonyban, a Mecsekben, a Mátrában, a Bodrog és a Felső-Tisza vidékén.

A táborok időtartama egy hét, mindenütt kiépített táborhelyek, jól megszervezett ellátás és kulturális vagy sportprogramok várják az indulókat. Az egyes vándortáborok infrastruktúrájának és rendszerének kialakítását az adott területen jártas civil szervezetek szakértői végezték. A vízi vándortáborokat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a kerékpáros vándortáborokat a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, míg az erdei vándortáborokat az Országos Erdészeti Egyesület koordinálja.

Az útvonalak mellett a résztvevők köre is bővül, hiszen nemcsak oktatási intézmények, de civil szervezetek vagy éppen egyházi közösségek is szervezhetnek csoportokat. A biztonságos lebonyolítás érdekében fontos a megfelelő képzettséggel rendelkező kísérők jelenléte. A program keretében már több mint ötszáz pedagógus szerzett vízi vagy gyalogos vándortábor-vezető képesítést, de tavasszal több mint ezer fő részére nyílik meg az akkreditált képzés lehetősége, amely ráadásul kerékpáros-tanfolyammal is bővül. A képzéseket a Testnevelési Egyetem és az egyes vándortáborokat koordináló civil szervezetek bonyolítják le.

Erdei vándortábor

A három „jármód” közül az Erdei Vándortábor nevű program áll a legközelebb a klasszikus vándortáborozáshoz. Öt útvonalon, a Bakonyban, a Börzsönyben, a Mátrában, a Mecsekben és a Pilisben kínálnak hétnapos (hatéjszakás) vándorlást. Akárcsak a kerékpáros és vízi vándortábor esetében, az előre fixált időpontokat és a menetrendet itt is tartani kell, vagyis ha esik, ha fúj, haladni kell, mivel az előre telepített táborhelyeken általában kétnaponta váltják egymást a turnusok.

„Minél több erdei élményt és érdekes ismeretet szeretnénk nyújtani a résztvevőknek, ezért az útvonalakon erdei iskolai foglalkozásokat szervezünk, az erdőben haladó csoportokat pedig a helyi erdészek adják szinte kézről kézre. A legzöldebb nyári programot kínáljuk a diákoknak, hiszen tudatosan törekszünk arra, hogy minél kisebb legyen a vándortáborozók ökológiai lábnyoma.

Tartós felszerelési tárgyakkal váltjuk ki az eldobhatókat, megtanítjuk a vízzel és az energiával való takarékoskodás fontosságát. A szervező pedagógusok és túravezetők munkáját egy számukra meghirdetett nyereményjátékkal is szeretnénk megköszönni, amellyel három 150 ezer forint értékű nyaralási lehetőségre lehet szert tenni a bakonyi, börzsönyi vagy mecseki erdei szálláshelyek valamelyikén” – mondta el Zambó Péter, az erdei vándortáborokat szervező Országos Erdészeti Egyesület elnöke.

Bringás vándortábor

A tavalyi évhez képest újdonság, hogy idén kerékpáros táborok is indulnak négy útvonalon – Őrség, Felső-Tisza-vidék, Palócföldtől a Dunakanyarig, Körösök vidéke –, kiépített táborhelyekkel. Jó hír, hogy még saját bringára sincs szükség a részvételhez, ezt és az egyéb felszereléseket (bukósisak, láthatósági mellény) is biztosítják a szervezők, akik még saját kulaccsal is meglepik majd a gyerekeket.

„Örülünk, hogy idén kerékpáros vándortáborok is indulhatnak, és fontosnak tartottuk a csatlakozást a tavaly indult kezdeményezéshez, hiszen egyik célunk a kerékpározás népszerűsítése és a hazai tájak megismertetése a diákokkal. A bringás vándortáborokat azok számára is elérhetővé tesszük, akiknek nincs kerékpárjuk. Mindenki számára jól felszerelt biciklit és az előírásoknak megfelelő felszerelést biztosítunk. A diákok előre megtervezett és biztonságos útvonalakon kerékpározhatnak, emellett szervezett és ajánlott kulturális és természetismereti, valamint élményprogramokon vehetnek részt” – nyilatkozta Pénzes Erzsébet, a kerékpáros vándortáborok koordinátora, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség alelnöke a kezdeményezés bemutatóján.

Vízi vándortábor

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által szervezett Vízi Vándortábor Program kínálja a legösszetettebb „szolgáltatáscsomagot”. Nem csupán a klasszikus vízi vándortáborozásra biztosítanak lehetőséget, hanem háromnapos osztálykirándulásokra, sőt egyéni túrákra és pályázatok benyújtására is.

A résztvevőknek itt is csak magukat kell hozniuk, a táborhelyekről, a kenukról és az étkezésről a szervezők gondoskodnak. Az osztálykirándulásokat és a hagyományos vándortáborokat 2018. május 14. és szeptember 16. között tartják hat helyszínen: a Szigetközben, a Felső-Tisza vidékén, a Bodrogon, a Dunakanyarban Esztergomnál, Pakson, valamint egy közös helyszínen a bringás vándorokkal, a Körösök vidékén. A programokra minden alapfokú köznevelési vagy szakképzési intézmény, illetve civil szervezet pályázhat 18 év alatti korosztályban.

„A tavalyi év tanulságait levonva próbálunk minél szélesebb rétegeknek kedvezni vízi vándortáborainkkal. Ezért találtuk ki a vízi osztálykirándulásokat, amelyek háromnaposak, és a jelenlegi tanév végén, valamint a következő tanév elején bonyolítjuk le őket. A köztes nyári időszakban pedig az általános, hosszabb táborainkra lehet pályázni. A szervező pedagógusok minden segítséget megkapnak a táborok sikeres és biztonságos lebonyolításához. A túravezetést, a felszerelések bérlését és szállítását, a táborhelyek kiépítését és az ellátást is a Vízivándor Program szakemberei végzik. A pedagógusok számára vízitúracsoport-kísérői képzést indítunk, amelyen elsajátíthatják a túrák és kirándulások szervezéséhez és lebonyolításához szükséges tudást, és jártasságot szerezhetnek az evezésben és a vízitúra-vezetésben” – tájékoztatott Schmidt Gábor, a vízi vándortáborokat szervező Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke.

Jelentkezés A vandortabor.hu honlapon már lehet jelentkezni a vízi és az erdei vándortáborokra, a kerékpáros-útvonalakra pedig február 1-től lehet regisztrálni. Ugyanekkor kezdődik a jelentkezés a gyalogos és a kerékpáros vándortábor-vezetői pedagógus-továbbképzés tavaszi időszakára. A Vándortábor Programot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatja.

Az Erdei Vándortábor Programról a hamarosan megjelenő februári Turista Magazinban olvashatnak részletesebben.