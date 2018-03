Ezért olyan népszerű a teljesítménytúrázás

A teljesítménytúrázás Magyarországon viszonylag fiatal műfaj. Az első ilyen kihívásokat (Kinizsi 100, Gerecse 50) a nyolcvanas években hirdették meg itthon, azóta viszont, különösen az elmúlt évtizedben, gombamód szaporodnak a különböző hosszúságú és nehézségű túrák, amelyeken évről évre egyre többen vesznek részt. Mi lehet a siker titka?

A teljesítménytúra a túrázás speciális válfaja, amelynek lényege, hogy a résztvevők szervezett keretek között, előre kijelölt útvonalon, meghatározott időn (szintidőn) belül teljesítik a távot. A túraszervezők az útvonalon ellenőrző-, illetve frissítőpontokat biztosítanak, ahol enni- és innivalóval kínálják a résztvevőket, valamint pecséttel igazolják számukra a teljesítést.

Hódít a teljesítménytúrázás

Általában több táv közül választhatunk. A kezdőknek nem muszáj rögtön 50–100 kilométeres, megterhelő terepen indulni, dönthetnek a 10–20 kilométeres etap mellett is. A hosszúság mellett érdemes odafigyelni a terep nehézségére, változatosságára és a szintkülönbségre is. A gyalogtúrákon kívül terepfutóknak és kerékpárosoknak szánt teljesítménytúrák is léteznek, amelyek iránt szintén egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az országban.

Bár ez a fajta túra a teljesítményről szól, mégsem klasszikus verseny. A távok végén ugyanis általában mindenki egyenlő elbírálásban részesül. Aki szintidőn belül teljesíti a túrát, oklevelet, kitűzőt és/vagy jelvényt kap. Sőt, bizonyos esetekben az is emléklappal térhet haza – amelyen az „x. y. a kiírt távot teljesítette” felirat szerepel –, aki szintidőn kívül érkezik célba. Egyes teljesítménytúrákon (ilyen például a Gerecse 50) a többszörös teljesítők külön jutalmazásban, oklevélben részesülnek.

Ahhoz, hogy részt vegyünk egy teljesítménytúrán, nem kell más, mint kalandvágy, elszántság és a nevezési díj befizetése, amely túrától, távtól, szolgáltatástól függően általában 500–2500 forint között mozog. (Hazai viszonylatban a 4000-4500 forintos ár már a legfelsőbb kategóriát jelenti.) Manapság egyre népszerűbb az online előnevezés, amellyel időt (rajt előtti sorban állás) és pénzt takaríthatunk meg, de természetesen a túrák nagy részében a helyszíni nevezés is lehetséges.

A nevezési díjért cserébe nevezési lapot, útvonalleírást, térképet, és némi enni- és innivalót is kapunk. Ez utóbbi télen általában tea, meleg leves, nyáron izotóniás ital, csoki, energiaszelet, zsíros kenyér, de van, ahol friss házi sütemény is kerül a frissítőpontokra. Külön szolgáltatásként előfordulhat néhány nagyobb létszámú túrán a csomagmegőrzés, illetve a szállás tornateremben, jelképes összegért.

A legnagyobb hazai teljesítménytúrás portál, a Teljesítménytúrázók Társasága honlapjának statisztikái szerint az elmúlt öt esztendőben évről évre egyre több teljesítménytúrán vehettünk részt, s ezzel együtt a teljesítők száma is szignifikánsan növekedett. Ez az örvendetes hír részint annak köszönhető, hogy honfitársaink közül egyre többen szeretnek a szabadban mozogni, túrázni, futni, bringázni, illetve fizikai határaikat feszegetni.

A tapasztalatok szerint azok a túrák a legnépszerűbbek, ahol a jó hangulat viszi a prímet. Egy túrán bárkivel szóba elegyedhetünk, és olyan kihaltnak tűnt erényekkel is találkozhatunk, mint a segítőkészség, a bajtársiasság és egymás kölcsönös tisztelete. Egy hallgatólagos szabály szerint például a teljesítménytúrák alatt a lassabban haladók mindig előreengedik a gyorsabbakat.

Kihívás és kikapcsolódás

Két elkötelezett teljesítménytúrázót kérdeztünk meg arról, miért kattantak rá a természetjárás e speciális formájára. Zwickl Bernadett projektvezetőként dolgozik, hobbija a túrázás, a túravezetés, a sütés, a fotózás, a teljesítménytúrázás, az olvasás, a futás és a gombászás. Gombos Kálmán informatikus, hobbija a túrázáson kívül a térképek gyűjtése, a fotózás és az informatika.

Miért és hogyan vált szenvedélyükké a teljesítménytúrázás?

Bernadett: 23 éves koromban hallottam először a teljesítménytúrákról a barátaimtól. Mint aktív túrázó, rögtön ráharaptam a témára, olyannyira, hogy pár hónappal később már ott baktattam a Kinizsi 100 résztvevői között. Úgy döntöttem, addig megyek, ameddig bírom. És végigmentem. Aztán jöttek az újabb teljesítménytúrák: Gödöllő 60, Gerecse 50, Vértes 50, stb. A fiam születése után közepesen hosszú távokkal próbálkoztam, de indultunk közösen az Iluska 6-on is. Több ízben volt szerencsém megtapasztalni a teljesítménytúrázás másik oldalát is a „Gyertek ki a vadasparkba!” és a „Budai kilátók” túra pontőreként.

Kálmán: Négy és fél éve túrázok: tapasztalt barátaim invitáltak a Hargita 25-re. Eltévedésekkel, vízhólyagokkal, medvétől tartva, de végigcsináltam, és bár megfogadtam, hogy soha többet, mégis rákaptam az ízére. Gyorsan megtaláltam a közös területeket másik kedvenceimmel, a térképekkel és az informatikával. Igen hamar „megfertőztem” két öcsémet is, akikkel gyakran együtt megyünk. Időnként feleségem és hétéves kislányom is elkísér bennünket.

Mit jelent önöknek a teljesítménytúrázás?

Bernadett: A túrázásnak rengeteg fajtáját szeretem és űzöm, mint lelkes túravezető, terepfutó, kéktúrázó, teljesítménytúrázó és élménytúrázó, aki időnként megáll egy-egy fotószünetre. A teljesítménytúrázás számomra kihívás, de egyben kikapcsolódás is a hétköznapok taposómalmából.

Kálmán: Hazánk fantasztikus tájait, friss levegőt, madárdalt és a természet négy évszaknyi csodáit. Kihívást, teljesítményt és önbizalmat, folyamatos fejlődést és egészséges testet, lelket.

Milyen hatással volt önökre fizikailag a rendszeres teljesítménytúrázás?

Bernadett: Sajnos nem mondhatom, hogy rendszeresen teljesítménytúrázok. Évente igyekszem eljutni néhányra, köztük egy-két hosszú távúra is. Az biztos, hogy remek kondíciót ad ez a fajta túrázás, és fogyókúrának sem utolsó.

Kálmán: Amióta rendszeresen túrázom, 25 kilótól szabadultam meg. A háziorvosom szerint a szívem és a tüdőm tíz évet letagadhat. Annak idején gyöngyöző homlokkal jutottam fel a negyedikre, most természetes, hogy kettesével szedem a lépcsőket.

Sportnak vagy hobbinak tekintik a túrázást?

Bernadett: Mindenféleképpen csak hobbinak. Nem a mennyiség, a teljesítmény vagy a gyorsaság a lényeg, hanem az, hogy élvezzem, amit csinálok. Hol futok, hol tempósan gyalogolok, de ha elém kerül egy fotótéma, akkor nincs mese, jön a fotószünet.

Kálmán: Ez erősen függ az adott túrától. Egy komoly kihívást jelentő Mátrabérc 55 a maga 2734 méternyi szintjével vagy egy Kinizsi 100 természetesen elsősorban a sportteljesítményről szól, pedig csodás tájakon vezetnek azok is. Gyökeresen más a helyzet, ha a kislányommal elmegyünk az Őszi Kab-hegy 15-re, ahol alaposan megfigyelhetjük a télre készülő katicák csapatait és az ősz utolsó virágait.

Rendezői változat

Egyoldalú lenne összeállításunk, ha csupán a résztvevők szemszögéből mutatnánk be a teljesítménytúrázást, ezért megkérdeztük a másik oldalt, a rendezőket is. Horváth Zoltán, a Gerecse 50 létrehozója és főrendezője, illetve Molnár Zsolt, a Mátra Teljesítménytúrázója mozgalom alapítója és a Hérics TTSE titkára nyilatkoztak arról, miben rejlik szerintük a teljesítménytúrák sikere, valamint hogy milyen fejlődési lehetőségek rejlenek a természetjárás e speciális műfajában.

Horváth Zoltán 37 éves rendezői tapasztalata alapján úgy véli, a Gerecse-túrák több évtizedes népszerűségüket számos tényező szerencsés együttállásának köszönhetik. Ilyen tényező például a természeti környezet szépsége vagy a rajt, illetve a cél jó megközelíthetősége autóval, vonattal, busszal. Az is fontos, hogy a turistajelzések megbízhatóak, a túrák pedig a közepes szintemelkedés miatt viszonylag könnyen teljesíthetők. Az sem árt, ha a szolgáltatások (étel, ital, oklevél, kitűző) színvonalasak, és jól választjuk meg a túra időpontját. Idén a szokottnál kicsit később, április 28-án kerül sor a Gerecse 50-re, amikor már mindenki ki lesz éhezve a tavaszi túrázásra.

Molnár Zsolt úgy véli, a világhálónak köszönhetően a túrák gyorsabban és hatékonyabban jutnak el a célközönséghez. Azt is fontos momentumnak tartja a túrák növekvő sikerében, hogy a teljesítménytúrázás az abszolút kezdőket is megszólítja. A nevezőknek nincs más dolguk, mint a kapott térképet követve végigjárni az útvonalat. Az eltévedés esélye minimális, az ellenőrző pontokon mindig számíthatunk segítségre.

Ugyanakkor gazdasági okok is szerepet játszhatnak a növekvő népszerűségben. Egy magyarországi túrát jóval többen engedhetnek meg maguknak, mint egy külföldi utazást. Aki például hétvégén kellemes, egynapos kirándulásra vágyik, az a teljesítménytúrával fix programot kap egész napra, viszonylag kis összegért.

Horváth Zoltán szerint a teljesítménytúrázás igazi szabadidősport minden korosztály számára. Nem a stopperórát kell legyőzni, hanem saját magunkat és túratársainkat. Ráadásul a természetben való mozgás még egészséges is. Molnár Zsolt viszont úgy véli, hogy egyre erősebben jelen van a versenyszellem a teljesítménytúrázásban. Egyre több túrán van időeredmény, az emberek szeretik tudni, hol végeztek a mezőnyben a túratársak között.

Ezért a közeljövőben szerinte nem annyira a szolgáltatások, az ellátás színvonalának emelésén lesz a hangsúly, hanem az informatikai eszközök (GPS-nyomkövető, chipes időmérés, okostelefonos alkalmazások) használatának fejlesztésén. Az online előnevezés, a bankkártyás fizetés lehetősége, a nevezés automatizálása jelentősen megkönnyíti a rendezők dolgát, és meggyorsítja, gördülékennyé teszi a túra lebonyolítását.

Népszerű hazai teljesítménytúrák Mátrabérc – Gyönyörű, 55 kilométeres útvonal, amely a tavaszi szezon egyik legnehezebb túrája. 2018. április 14.

Gerecse 50/30/20/10 – A második legrégebbi, az első 50 kilométeres és a legtöbb indulóval büszkélkedő túra. 2018. április 28.

Őrség 50/30/20/maraton/10 – Az Őrség és a Vendvidék legszebb tájait érintő túra. 2018. május 5.

Bakony 200 – A leghosszabb hazai országúti kerékpáros teljesítménytúra, amely a Balaton-felvidék és a Bakony lankáin kanyarog. 2018. május 6.

Mátrai Csillagok – Az egyik legmenőbb éjszakai túra, amely erő- és bátorságpróbának is kiváló. 2018. május 19.

Kinizsi 100 – A nagybetűs SZÁZAS, amely a legrégebbi – 1981-től minden évben megrendezett – hazai teljesítménytúra. A kevésbé edzettek 40 és 25 kilométeres távon is kipróbálhatják magukat. 2018. május 26.

Kazinczy 200 – A leghosszabb hazai teljesítménytúra, amelynek útvonala a Zempléni-hegységben és Szlovákia területén is vezet. 100, 50, 20 kilométeres résztávok is teljesíthetők. 2018. június 22.

Pálos 70 – A teljesítménytúra különlegessége, hogy távja 40, 35, 22, 20 kilométeres bontásban zarándoklatként is végigjárható. 2018. október 6.

Piros 85 – A túrát a Pilis, a Visegrádi-hegység és a Budai-hegység piros turistaútjain gyalog vagy futva teljesíthetjük. 2018. november 3.

A magyarországi teljesítménytúrákról a Teljesítménytúrázók Társasága honlapján tájékozódhatnak.

Forrás: Turista Magazin