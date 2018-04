Gyergyó kapcsán a legtöbb embernek a Gyilkos-tó és a Békás-szoros ugrik be, pedig a környéken egy sereg más izgalmas lehetőség is vár az aktív kikapcsolódásra vágyó turistákra. Simon Lászlóval, a gyergyószentmiklósi Turisztikai Információs Iroda munkatársával, a Gyilkostó Adventure Egyesület vezetőjével beszélgettünk.

Az Erdély Outdoor Fővárosa projekt 2015-ben indult.

A kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy több napra a környéken tartsák az aktív turizmus iránt érdeklődőket.

A Gyilkos-tó mögött található a Kárpátok egyik legnagyobb szurdoka.

Mehetünk hegyikerékpározni, kenuzni a zetelaki tavon, részt vehetünk szervezett medvelesen, gyalogos vagy lovas túrákon, esztenalátogatáson.

A tavaly megépült via ferrata útvonal gyorsan népszerű lett, már novemberben és decemberben több mint ezer látogatót vonzott.

A visitgyergyo.ro honlap átfogó turisztikai szolgáltatást nyújt, megtalálható rajta minden fontos információ.

Hogy jött létre az Erdély outdoor fővárosa projekt?

A város önkormányzata egy EU-s pályázat keretében hozta létre 2015-ben a Turisztikai Információs Irodát, ekkor kezdődött el az Outdoor Capital of Transylvania, Erdély Outdoor Fővárosa projekt is. A cél az, hogy a Gyergyó–Gyilkos-tó desztinációt az ország, sőt Kelet-Közép-Európa egyik jelentős aktív turisztikai központjává tegyük. Meggyőződésünk, hogy ezen a környéken elsősorban az öko- és az aktív turizmus vonalát kell erősítenünk, a helyi gasztronómiai és falusi turizmus ajánlataival kiegészítve.

Most hogy áll a környék turizmusa?

Bár Gyergyószék, azaz a Gyergyói-medence önmagában is külön világ Székelyföldön belül, az átlagos turista, legyen az magyar, román, vagy ritkább esetben nyugat-európai, a kiemelkedő látnivalókért érkezik ide, majd általában hamar továbbáll. Jóval kevesebben töltenek el vendégéjszakát a környéken, vagy látogatják meg Gyergyószentmiklós egyedi kulturális értékeit, mint szeretnénk.

Mitől válhat Gyergyó valódi turisztikai központtá?

Túl azon, hogy a kicsiny Gyergyói-medence a legtöbb jellegzetes székelyföldi látnivalóval rendelkezik – hegyvidéki hangulat, esztenalátogatás, medveles, itt van Borszék, a borvizek városa, valamint a híres Lázár-kastély –, az egyedi természeti környezet, az országos szinten is kiemelkedő természeti látványosságok valóban ideális outdoor központtá teszik a város tágabb környezetét. A fogalom egyébként több országban használt a turisztikai marketingben.

Bár a turizmus már a 19. század közepétől jelen van a térségben, az outdoor főváros kezdeményezéssel az a célunk, hogy több napig itt tartsuk az aktív turizmus iránt érdeklődőket, a természetjárókat, hogy az egyre bővülő programkínálat segítségével testközelből megismerhessék a Keleti-Kárpátok lenyűgöző világát és a gazdag helyi kultúrát.

Mivel csábítják ide a turistákat?

A kezdeményezés zászlóshajója jelenleg a Gyilkos-tó feletti Kis-Cohárd sziklabércre (1345 méter) felvezető, közel 200 méter hosszúságú via ferrata útvonal (Wild Ferenc emlékút), amelyet 2016 késő őszén adtak át a gyergyószentmiklósi Dancurás hegyimentő csapat jóvoltából.

A közepesen nehéz (C-), illetve néhány ponton nehéz, D besorolású vasalt út leküzdése után garantáltan más szemmel tekint le az ember a Gyilkos-tóra, de jobban átlátja a tó egész földrajzi környezetét is, például megérti, hogy honnan csúszott le a lejtőtörmelék, amely eltorlaszolta a patakot. Az út természetesen csak megfelelő via ferrata felszereléssel látogatható.

Ezenkívül a Gyilkos-tó mögött található a Kárpátok egyik legnagyobb szurdoka, illetve szurdokrendszere (Békás-szoros és a becsatlakozó kisebb szurdokok), ahol a turisták nagy része csupán egy rövid sétát tesz a dübörgő autók mellett. Ez biztos nem adja azt az élményt, mint a környék kisebb szurdokaiban való canyoning és kanyonjárás. A Kis-Békás- és a Lapos-patak szorosainak sziklás medre kiváló terep a kanyonjáráshoz, canyoningozni pedig a ritkán járt, rendkívül szűk és látványos Száraz-patak felső szakaszán lehet, kizárólag tapasztalt vezetők és kötéltechnika segítségével.

Izgalmasan hangzik. Mire van még lehetőségünk, ha a környéken kirándulunk?

Éppen Vasláb mellett található Székelyföld kevés látogatható cseppkőbarlangjainak egyike, a tekerőpataki Súgó-barlang, ahol a normál, utcai ruházatban is látogatható felső szint mellett overallos túrákra is van lehetőség. De mehetünk hegyikerékpározni, kenuzni a zetelaki tavon, részt vehetünk szervezett medvelesen, gyalogos vagy lovas túrákon, esztenalátogatáson. És ne feledkezzünk meg a város gazdag kulturális örökségéről sem. Gyergyószentmiklóson élt és él a mai napig a legnagyobb örmény közösség, az örmény templom például egyedülálló látványosság, de a város akár egy egész hétre való látnivalót kínál, és remek bázis lehet egy székelyföldi látogatáshoz.

Pontosan kiket céloz meg a kezdeményezésük?

Az outdoor főváros projekt alapvetően a természetjárás iránt érdeklődőket kívánja megcélozni, különös tekintettel a fiatal családosokra. Ott van például a Békás-szoros, amely Közép-Európa egyik legjelentősebb sziklamászó paradicsoma, mégis kevesebben látogatják, mint a horvát vagy a cseh sziklafalakat. Szeretnénk, ha minél többen megismernék ezt a nagyszerű lehetőséget.

Milyen plusz szolgáltatást tudnak nyújtani a turistáknak?

Székelyföldön sokan nem mernek elindulni egyedül túrázni, hiszen például a pásztorkutyák valóban veszélyt jelenthetnek. Ebben is segítséget nyújtanak az általunk szervezett, aktív kikapcsolódást nyújtó programok. Gyergyószék szélén áll a felújított Egyeskő menedékház, amely „kutyamentesen” megközelíthető Balánbányáról, és innen kiváló, rövidebb túrákat tehetünk akár a Nagy-Hagymás, akár az Öcsém-tető látványos sziklavilágába.

Maga a Hagymás-hegység Székelyföld egyik legkönnyebben megközelíthető gerinctúráját kínálja, hiszen a Gyergyószentmiklós és Gyilkos-tó közötti közút érinti a Pongácz-tetőt, ahonnan a szintet letudva indulhatunk neki a gerincútnak, és egy nap alatt gyalogolhatunk át a menedékházhoz. Ráadásul ezen a szakaszon a jelzésekkel sincs gond.

Alapvetően a nyári szezonra koncentrálnak?

Gyergyóban télen sem áll meg az élet: a máshol is népszerű lovas szánozás és motoros szán túrák mellett a Hagymás-hegység, a Gyergyói-havasok és a Kelemen-havasok gerince is kiváló, lavinamentes sítúra terep, továbbá a környéken több kisebb sípálya is üzemel.

Hol találjuk meg a szükséges információkat, ha gyergyói kirándulásra készülünk?

A Gyergyószentmiklósi Turisztikai Információs Iroda által üzemeltetett visitgyergyo.ro honlap átfogó turisztikai szolgáltatást nyújt, megtalálható rajta minden fontos információ. Minden jelentős szakmai szervezet támogatja a munkánkat, szakmai vezetést, valamint felszerelést például a Hegyimentő Szolgálat és a Gyilkostó Adventure Egyesület biztosít. Kapcsolatban vagyunk az összes jelentős szállásadóval és más kapcsolódó szolgáltatóval, éttermekkel, túraszervezőkkel. Kiadványunkat megtalálják az egyes szálláshelyeken.

Hogyan tovább?

Gyergyószentmiklós a maga 18 ezer lakosával sajnos túl kicsi ahhoz, hogy egy országos jelentőségű területet hatékonyan kezeljen. A város elemi érdeke a Gyergyó–Gyilkos-tó turisztikai desztináció ökoturisztikai szempontú fejlesztése. Elképzeléseinket támogatja a kormány, de mivel a különböző földrajzi területek és tevékenységek (pl. útvonalak kijelölése és jelzések felfestése) más-más intézmények hatáskörébe tartozik, az egyeztetési folyamat nagyon lassú.

De bizakodóak vagyunk, hiszen a tavaly megépült via ferrata útvonal gyorsan népszerű lett, már novemberben és decemberben több mint ezer látogatót vonzott. Vagyis reménykedhetünk abban, hogy a további, ehhez hasonló, viszonylag kis volumenű beruházások komoly hatást gyakorolnak majd a vidék turisztikai forgalmára, az itt eltöltött vendégéjszakák számára.

Milyen újdonságokra számíthatunk a közeljövőben?

A következő években további négy vasalt út építését tervezzük. Szeretnénk újjáépíteni a Békás-szoros és a Kis-Békás szoros találkozásánál levő függőhidat, és pihenőhelyet kialakítani. A sárga sávval jelzett turistaút ugyanis végigvezet a Kis-Békás-szoros mentén, de az útvonal első szakaszán levő függőhíd erősen megrongálódott, kimondottan veszélyes rajta az átkelés. De fontos lenne egy átjáróhíd és ösvény építése a Gyilkos-tó kifolyásánál is, hogy teljesen körbe lehessen járni a tavat.

Reméljük, hogy sikerül még népszerűbbé tenni a vidéket a román és a magyar természetjárók körében, és persze azt is szeretnénk, ha Gyergyó mielőbb felkerülne a nyugat-európai természetjárók térképére is.

Forrás: Turista Magazin