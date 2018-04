Simán el lehet sétálni Hűvösvölgytől Budaörsig

Két etapban fedeztük fel a budai sárga turistautat, hogy jelzésváltás nélkül járjuk be a jól ismert és az eldugottabb főváros környéki kirándulóhelyeket. Az első napon Pilisvörösvárról indultunk, és számos látnivaló érintésével jutottunk el Hűvösvölgybe. Most a Budaörsig tartó szakaszt mutatjuk be, amely szintén változatos és panorámás helyeket tartogatott számunkra.