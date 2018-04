Így válhatunk profi autómentes utazóvá

Környezetbarát, bárhol kezdődhet és végződhet, útközben is hasznosítható az idő, és még egy kis sör vagy bor sem akadály. Hazánk távolsági tömegközlekedését használva az országjárás egészen új dimenziói nyílnak meg előttünk, ha képesek vagyunk változtatni a szokásainkon. Most induló négyrészes sorozatunkban megmutatjuk, hogyan válhatnak fekete öves autómentes utazóvá.

Cikksorozatunkban a legalapvetőbb tudnivalóktól jutunk el azokig a gyakorlati praktikákig, amelyek birtokában saját jármű nélkül is bárki otthon érezheti magát az úton. Előre szólok, sorozatunk nem a távolsági tömegközlekedés hiányosságaira fókuszál, hanem abban kíván segítséget nyújtani, hogyan élhetünk a legokosabban e szolgáltatás lehetőségeivel.

Az első részben az általános tudnivalók mellett a vasúti utazást járjuk körül. A második részben a távolsági és helyközi buszjáratok, valamint más közlekedési módok, például a hajók és a kisvasutak kerülnek sorra. A harmadik részben a jegyek és kedvezmények világába teszünk nagyobb kitérőt, az utolsó fejezetben pedig néhány gyakorlati trükköt és kevésbé ismert lehetőséget veszünk sorra.

Autó nélkül

Ha nem autóval utazunk, feltétlenül szükségünk lesz egy nagy, 60 liter körüli, valamint egy kisebb hátizsákra. Előbbi fogja helyettesíteni az autó csomagtartóját, az utóbbit pedig korlátozás nélkül vihetjük magunkkal még a legzsúfoltabb távolsági busz utasterébe is. A kis hátizsák maximális méreteiről, mint a legszűkebb keresztmetszetről, a következő részben lesz szó. Jól jöhet még egy könyv, laptop vagy fényképezőgép, és némi morzsamentes étel, hiszen az utazás percei itt hasznosan eltölthetők, és vonat esetén a WC-szükségletek miatt sem kell aggódni.

Kezdjük a legkiterjedtebb közlekedési móddal, a vasúttal, ahol az elmúlt 5–15 évben jelentős változások történtek, többnyire pozitív irányban. Leggyakrabban a személyszállító MÁV-Start Zrt.-vel kerülünk kapcsolatba utazásaink során. Nyugat-Magyarország néhány vasútvonalán immár 146 éve működik a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút, azaz GYSEV Zrt., a Monarhia idejéből megmaradt Osztrák-Magyar Állami Vasúttársaság. A jellegzetes zöld-sárga vonatok országhatáron belüli járatain a jegyrendszertől az utazási feltételeken át a menetrendi információkig szinte minden oda-vissza kompatibilis a MÁV-Start Zrt. szolgáltatásaival, így az átlag utas számára csak a járművek típusa és színe (és sokak szerint a tisztasága) jelenti a különbséget. Sajnos az elmúlt évtizedben számos kis forgalmú mellékvonalon megszűnt a közlekedés; a meglévő vonalak aktuális térképei, különféle tematikákkal és részletességgel a MÁV-csoport központi oldalán találhatók.

Hol találok indulási adatokat?

Talán a menetrendek elérhetősége terén történtek a legnagyobb változások, és nem csak azért, mert másfél évszázad után tavaly megszüntették a nyomtatott menetrend kiadását. A régóta működő elvira.hu mellett végre létrejött egy busz- és vasúti járatokat egyaránt ismerő online menetrendi adatbázis, amely a menetrendek.hu oldalon érhető el. Ma már a menetrendi adatok a teljes megállólistával együtt szabadon hozzáférhetők, így néhány érintéssel a mobiltérképeken is tervezhető az utazás.

Végül pedig mindezt nagyszerűen kiegészítik más telefonos applikációk, például a MÁV-Start hivatalos Vonatinfó nevű keresője (Android, IOs) vagy a VonatDroid. Előbbi legfontosabb extrája az összes úton lévő járat valós idejű térképes megjelenítése, illetve a jegyvásárlás, míg utóbbi remek virtuális utastájékoztató táblát ad a zsebünkbe az induló-érkező járatok aktuális adataival.

A régimódi, egyben áttekinthető menetrend továbbra is elérhető a vasúttársaság weboldalán folyamatosan frissített pdf formátumban. Alapszintű művelődéshez is ajánlott olvasmány, főleg az első oldalakon található jelmagyarázatok miatt. Ezekkel a jelölésekkel azoknál a kisvasutaknál vagy akár hajó- és buszjáratoknál is találkozhatunk, amelyek esetében sokszor a hagyományos felület az egyetlen elérhető információforrás. Érdemes tehát legalább nagy vonalakban tisztában lenni a szimbólumok jelentésével.

Mennyire valós a valós idő?

Tapasztalataim alapján érdemes némi fenntartással kezelni az appokban megjelenített adatokat. A térképes megjelenítés erősen függ a mobil térerőtől, természetesen nemcsak a vevő (felhasználó), hanem az adó (vonat) oldalán is, így főleg a városoktól távol a „valós idejű” követés fél-két perces lemaradásban lehet akkor is, ha a vonatot jelző pont folyamatos mozgásban van.

Az appok másik extrája a késés hozzáadása a későbbi állomások várható indulási időpontjaihoz, ami viszont nem mindig veszi figyelembe, hogy sok járat közlekedik jelentős időtartalékokkal: szükség esetén lerövidíthetik az állomási tartózkodásokat, és az erre alkalmas pályákon akár gyorsíthatnak is. Nem érdemes tehát egy várható tíz perc késés miatt ennyivel későbbre tervezni az állomásra érkezést.

Hogyan kaphatok jegyet?

Talán ezen a téren történt a legnagyobb előrelépés, kis túlzással megközelítettük Nyugat-Európát. Változatlanul működnek a nagyobb állomások pénztárai, de egyre több a jegykiadó automata, amelyeknél bármilyen jegy megvásárolható, méghozzá a pénztárak tehermentesítése érdekében öt százalékos kedvezménnyel.

Az automaták kezelése csak mérsékelten bonyolult, egy átlagos képességű felhasználónak nem okoz problémát, bár a rendszer meglehetősen lassú, az „Adatok összegyűjtése folyamatban” mondatot egy kicsit sokáig kell bámulnunk, mire történik valami. Speciális esetekkel (számlázás, útmegszakítások, csoportok eltérő kedvezményei, stb.) azért még mindig érdemes a pénztárhoz fordulni.

Sokat fejlődött az internetes jegyvásárlás is. Az online vett jegyeket már nem csupán az állomáson működő automatákon vagy otthon lehet kinyomtatni, de 2017-től végre a telefon kijelzőjén is bemutathatók, QR-kód formájában. Az utóbbi két esetben a kedvezmény mértéke 10 százalékra nő, kivéve egyes alacsony kihasználtságú távolsági járatokat, amelyekre 20 százalékkal olcsóbban vehetünk így jegyet.

2017-től már telefonon, a Vonatinfó alkalmazáson keresztül is lehet jegyet vásárolni, bár a tapasztalatok szerint nagyon ritkán még mindig előfordulhatnak váratlan leállások és kiléptetések. Attól szerencsére nem kell tartani, hogy a kifizetett jegy nem érkezik meg, ennél korábbi fázisban, egyértelmű hibajelzéssel akadhat el a folyamat. Ezzel együtt érdemes kipróbálni, hiszen gyakorlott kézben jelentősen megkönnyíti az utazást. Ez a megoldás már a pénztárakban és a vonatok fedélzetén is használt új jegyértékesítési rendszeren alapul, ami az elvira.hu kiszolgáló rendszerétől függetlenül működik, tehát az ottani regisztráció és a megadott adatok mobilon nem elérhetők.

Ha olyan megállóban szállunk fel a vonatra, ahol sem pénztár, sem automata nem működik, a kalauznál is a szokásos áron vásárolhatunk jegyet, míg jegykiadással rendelkező állomásról indulva ezt 2600 Ft pótdíj megfizetése mellett tehetjük meg.

Mit vihetek magammal?

A vasúti kézipoggyász legfeljebb 30 kg lehet (14 év alattiaknak ennek a fele), a mérete pedig nem haladhatja meg a 30 × 50 × 80 centimétert. Az üzletszabályzat tartalmaz néhány hétköznapi kivételt, ilyen például a hangszer, a babakocsi, sőt a sétapálca vagy a túrabot. A gyakorlatban – egy nem túl zsúfolt vonaton – ésszerű keretek között számíthatunk a vonatszemélyzet rugalmasságára. A legfontosabb, hogy a poggyász kis méret esetén se legyen koszos, éles vagy más módon veszélyes, külön ülőhelyet pedig csak addig foglalhat, amíg azt nem más utastól veszi el.

Reneszánszát éli a kerékpározás, biciklijeinket azonban csak az erre kijelölt helyen, külön jeggyel szállíthatjuk. Ha nincs kerékpárszállító vagon, akkor egy-egy kocsiban maximum egy-négy jármű szállítható, de Intercity vonatok esetén az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem szállítható kerékpár. Erre a menetrendi tájékoztatóban áthúzott kerékpárt ábrázoló piktogram figyelmeztet, de vigyázzunk, előfordulhat, hogy a jegykiadó rendszer lehetőséget biztosít kerékpárjegy hozzáadására erre alkalmatlan vonaton is.

A szükséges „kerékpár és élőállat” jegyek ára a teljes árú jegy árának 65-70 százaléka, illetve 50 kilométer alatt egységesen 235 Ft. Bár folyamatosan állnak üzembe a megnövelt kerékpárszállító térrel rendelkező járművek, egy-egy derűs hétvégén a Balaton vagy a Dunakanyar környékén így is minden szabad hely elfogyhat. Mivel a kerékpárok az utastérbe ilyen esetekben sem vihetők be, erősen ajánlott a vasútra alapozó biciklitúrákat a legforgalmasabb időszakon kívülre tervezni. A régi, nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsik ritkán telnek meg – kivéve a népszerű úti célok nyári hétvégéit

Kutyák és más házi kedvencek alapesetben csak másodosztályú kocsiban szállíthatók, a 20 kilónál nehezebb kutyák ezen belül is csak az ajtók közti peronon, tehát az ülésekkel berendezett utastéren kívül. Tapasztalataink alapján egy tiszta és jól viselkedő kutya esetén itt is számíthatunk a kalauz együttérzésére. Póráz és szájkosár viszont minden esetben kötelező, és szigorúan be is tartatott szabály. Más, kisebb állatok szállításához zárt ketrecre lesz szükség, amelynek méretére szintén a kézipoggyász maximumai vonatkoznak.

Az európai uniós előírásokhoz igazodva 2012-re eltűntek a dohányzásra kijelölt helyek, így ma már sem hagyományos, sem elektromos cigarettát nem szívhatunk a vonat utasterében, sőt az állomások területén sem.

A minden téren részletes üzletszabályzat teljes terjedelmében, kereshető pdf-formátumban a vasúttársaság oldalán olvasható.

Ennyibe kerül az utazás A hazai vasúton és helyközi buszokon egyaránt érvényes jegyárak közül néhány kerek kilométerhez tartozó értéket a lenti oszlopban gyűjtöttünk össze. Ezekhez képest kisebb alkalmi kedvezmények, illetve különféle, jellemzően néhány száz forintos felárat jelentő pótjegyek is előfordulhatnak. Az első osztályú jegyek ára átlagosan 30 százalékkal magasabb.

10 km 250 Ft 50 km 930 Ft 100 km 1860 Ft 200 km 3410 Ft 400 km 5590 Ft

A pontos, aktuális árakról a MÁV-Start Zrt. díjszabási oldalán tájékozódhatunk.

Forrás: Turista Magazin