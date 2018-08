Koppány vezér nyomában a Balaton déli partján

A Balaton déli partján is van látnivaló, nem csak az északin: ha már unjuk a fürdést, vagy épp elromlik az idő, fel lehet fedezni a somogyi dombságot. Szólád és környéke is tartogat egy félnapos programot, közepes túrákat, adunk is menten három tippet.

Akit jó sorsa a Balaton déli partjára vet nyáron, az is eltűnődik négy-öt – teljesen egyforma – fürdős, strandolós nap után, vajon mit lehet még csinálni a környéken, akad-e látnivaló (miközben sóvárogva pillant Tihany, Füred vagy Keszhely irányába). A gyerekek ugyan nyilván ellennének még több hetet a vízben úszkálva, a fagyizó, lángosos, palacsintázó környékén, de valami jó túra feldobhatná a családi semmittevést, pláne, ha kutyával megy az ember. Bár magas hegyek Somogyban nincsenek, viszont Balatonföldvár, Szárszó környéke is kínál látnivalót.

A Szkíta Golgota

Egy szelesebb, de amúgy forró délutánon a Kupa-Koppány vezér Emlékparkot néztük meg. Ez egy szakrális kegyhely, Szkíta Golgota néven is ismert. Szólád falunál egy kis tábla jelzi, merre van Nezde: könnyen el lehet menni mellette, és csakhamar Kötcsén találja magát az autós. Onnan visszafordulván másodjára már megtaláltuk a diszkrét, útszéli jelzést, így keveredtünk a parányi településre. A kocsit ott kell hagyni az utcán, egy üdülő előtt, onnan felfelé ugyanis legfeljebb traktor (és a saját lábunk) vihet.

Nagy magányban kapaszkodtunk fel egy kilométernyit, egy kis fából összetákolt pihenőnél álltunk meg csak pár percre, onnan remek kilátás nyílt a hosszúkás Balatonra. A Kupa-Koppány vezér Emlékpark valójában minden formaságot nélkülöz, nincs kerítés, térfigyelő kamera, belépőjegy, de ember se nagyon: egy kedd délutánon rajtunk kívül csak egy kisgyerekes család bolyongott a dombtetőn.

Arról lehet olvasni turisztikai oldalakon, hogy a falusiak régóta ismerik a helyet gyógyító erejéről, állítólag talicskában tolták fel a nehezen mozgó öregeket, hátha a föld energiája segít rajtuk. Akad, aki abban hisz, hogy Koppány vezér itt van eltemetve: „a helyi legenda szerint annak idején valójában Koppány vezért nem is négyelték föl, hanem az elesett somogyi herceget valahol a Nezde-hegyen helyezték örök nyugalomra, s lelke ma is itt bolyong” – olvasható a magyarázat. Ha hisszük ezt, ha nem, a környék bájos és megnyugtató, a balatoni panoráma, a szelíd dombok, a sűrű erdőség látványa békével tölti el a felfelé caplatástól megfáradtan szuszogó túrázót.

A jelképes stációk:

1. stáció: Nimród király, Hunor, Magor

2. stáció: Attila hun nagykirály

3. stáció: Csaba királyfi székely kapuja

4. stáció: Baján kagán kőszobra

5. stáció: Karaul, a Magyar Táltos

6. stáció: Koppány, Somogyország hercege

7. stáció: Babba Mária

8. stáció: Veronika harangláb, haranggal

9. stáció: Kettős kereszt, Turullal

A szóládi löszpincék

Ha már a környéken túrázunk, felkereshetjük az Alman tetőt, ami Somogy megye legmagasabb pontja közelében egy kilátó 316 méteren. Mi még megnéztük a löszfalba vájt pincéket Szóládon: ezeket a II. világháborúban többnyire még búvóhelyként használták. Egy leírás szerint több mint száz pincében érlelnek ma is borokat, azonban egy átlagos kedd délután senki nem járt arra, minden pince zárva volt. Három-négy helyen kiírtak egy telefonszámot, ha bor kellene, hívjuk őket, de tízből kilenc láthatóan hosszú ideje zárva, erre a bejárat előtt nőtt magas fű vagy gyom volt a bizonyíték.

Úgy tudni, a helyszínen kulturális és gasztronómiai fesztiválokat is rendeznek, de hétköznap (másnap estefelé is visszatértünk) nem volt semmi mozgás a környéken. Egy sétára azonban remek, felérve pedig szőlőültetvények között bandukolhatunk – és megfogadjuk, hogy legközelebb visszatérünk falunapkor, vagy valami ünnep alkalmával, hátha kinyit pár pince.

Fehérkő vára

Még egy párórás túrát megér a környéken Fehérkő vára, amely Kereki határában található 283 méter magasan. Ha Szántód, Balatonföldvár felől érkezünk, áthajtunk Kőröshegyen, majd Kerekin. Amikor épp feladnánk a reményt, a falu végén jobbra fordulunk, és haladunk, amíg van út. A kis parkolóban van kút, és szükség is lesz a vízre, ha egy meleg, nyári napon megyünk fel a romhoz.

Mert már csak rom maradt a tetőn: az 1300-as években állt itt egy erőd, 1403-ban meg is ostromolták. Több tulajdonosa volt, majd elvesztette katonai szerepét, és félve attól, hogy a törökök megszerzik, az 1500-as évek közepén a magyarok felrobbantották. A kövek nagy részét – mint minden ilyen esetben – környező házak, templomok építéséhez használták fel.

A várhoz igen meredek ösvény vezet, itt csak jó erőben lévő emberek, gyerekek kapaszkodjanak fel (pláne, ha hőség van, vagy épp eső után vagyunk, és vizes-csúszós a föld). Jobbról és balról is akad lankásabb, így hosszabb út idősebbeknek, megfontolt tempóban is feljutunk 15-20 perc alatt. A romantikus romok közt bóklászva pedig eszünkbe juthat, hogy a Balaton-felvidékkel vagy Tihannyal nem versenyeznek a somogyi dombok látnivalóban, de azért van élet délen a strandon, vízibiciklin, főtt kukoricán túl is.