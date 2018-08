Elérkezett a nyárnak az a része, amikor a hőséget már tényleg csak víz közelében lehet kibírni. Ha szeretné elkerülni a tömeget, a klasszikus Balaton vagy Velencei-tó helyett rengeteg kevésbé zsúfolt, de szuper strand közül válogathat még. Összegyűjtöttünk néhányat, és azt is elmondjuk, miért jók.

Bánki-tó

Ha máshogy nem is, az elmúlt években a Bánki-tó Fesztivál kapcsán biztos találkozhatott már a Budapestről 60 km-re fekvő tó nevével. Amelyet viszont nem csak a rendezvény ideje alatt érdemes meglátogatni: klassz strandot is találunk itt – a víz hőmérséklete nagyjából a Balatonéval megegyező –, lehet vízibiciklit vagy csónakot bérelni, de a tó a horgászok körében is közkedvelt. Ha megunta a fürdőzést, elmehet a Bánki Nyár elnevezésű programsorozat valamelyik koncertjére, színházi előadására vagy filmvetítésére, kipróbálhatja a kalandpark egyik drótkötélpályáját, de a környéken remek kirándulási lehetőségek is adódnak.

Nyitvatartás: május 20. – szeptember 17., minden nap 9.00-19.00

Belépő: felnőtteknek 650 Ft, gyerekeknek 325 Ft

Még több infó itt.

Domb Beach Strand

Budapest környékén számtalan strandot találhatunk, de azért a kecskemétiek sem panaszkodhatnak. A Záportározói tónál például homokos strandot építettek ki, ahol wakeboardozni és csúszdázni is lehet. A parton különféle programokkal várják az érdeklődőket, például koncertekkel vagy éppen jógával.

Nyitvatartás: minden nap 9.00-20.00

Belépő: felnőtteknek 1200 Ft, kedvezményes jegy: 700 Ft, 6 éves kor alatt ingyenes

Még több infó itt.

Palatinus-tó

Az Esztergomhoz tartozó Dorogi-tóról van szó, újabb nevét onnan kapta, hogy a Budapestről érkező fürdőzők a Palatinus Strandfürdőhöz hasonlították jó minőségű vize alapján. A mesterséges bányató az ötvenes években keletkezett, homokkitermelés következtében. A víz átlagosan 19 fokos, és lassan mélyül, így a kisgyerekkel strandolóknak is ideális helyszín. A tó északi partján találjuk a strandot, a déli oldalon pedig horgászni szoktak. Lehet csónakot, vízi biciklit kölcsönözni, és csúszdázhatunk is.

Nyitvatartás: május 15. – szeptember 15., hétköznap 9.00–19.00, hétvégén 9.00–20.00

Belépő: felnőtteknek 400 Ft, gyerekeknek 100 Ft

További infó ide kattintva.

Kisoroszi szigetcsúcs

Ha nyugalmasabb élményre vágyik, irány a Dunakanyar egyik legkevésbé felkapott strandja, a Szentendrei-sziget legészakibb csücske, ahol a strandolás mellett a környezet már önmagában is megér egy misét. A látvánnyal itt nehéz betelni: a partról a visegrádi várat és a Börzsöny vonulatait szemlélheti. A part apró kavicsos és homokos, a víz viszonylag alacsony. A strandolást akár egy nomád kempingezéssel is összekötheti. A fürdésért nem, de a táborhelyért fizetni kell. A közelben (fizetős) parkoló, büfé és tűzrakó hely található. Még egy fontos dolog: autóval a strandhoz nem lehet behajtani, mert természetvédelmi terület része. Bővebb információ ide kattintva.

Mályi Beach

A Miskolc közelében található, a Mályi-tó partján kiépített szabadstrand igazi bulihely is: péntekenként élőzene, szombaton pedig DJ-k fűtik fel a hangulatot. A part homokos, napágyakon, napernyők alatt lehet leheveredni. A víz sekély, de a kisebbeket külön gyerekmedence is várja. Emellett van büfé és koktélbár, illetve röplabdapálya is a sportosabbaknak.

Nyitvatartás: minden nap 8.00-20.00

Belépő: ingyenes

Részletek ide kattintva.

Rukkel-tó

Manapság nagyon népszerű a Dunavarsányhoz tartozó tó, amelyet nyugodtan nevezhetünk full extrásnak: 8 csúszda várja az örökmozgó gyerekeket, van wakeboardpálya, ugrótornyok és vízi vidámpark, lehet csónakot, kajakot, vízi biciklit bérelni, pecázni, az éhező, szomjazó strandolók pedig sörözők, lángosozók, étterem és grillbár kínálatából választhatnak. A tó tiszta vize és a szép természeti környezet miatt is sokan választják, de a területet 1990 óta folyamatosan fejlesztik.

Nyitvatartás: május 26. – szeptember 9., strand: minden nap 9.00-19.30, csúszdák és Aquaglide: 10.00-18.00, wakeboardpálya: 9.00-19.00

Belépő: felnőtteknek 2000 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 1500 Ft, gyerekeknek (2-6 éves korig): 1000 Ft

Bővebben ide kattintva.

Tisza-tó, Kalandpart

A Tisza-tó sarudi „tengerpartja” sem egyszerű fürdőző hely, ennél jóval többet tartogat. Az itteni Aquaglide, azaz vízi játszótér volt az első ilyen az országban, ráadásul Közép-Európában a második legnagyobb, több mint 2400 négyzetméter. Aki szereti a vízi sportokat, annak a Kalandpart igazi Kánaán: lehet vízisízni, banánozni, vitorlázni, SUP-ozni, sárkányhajózni, szörfözni, hajótúrázni, és még sorolhatnánk. Most augusztusban ráadásul Trambulinpart is nyílt.

A nyitvatartásokról és belépőárakról ide kattintva tájékozódhat.

Gébárti-tó

A patkó alakú, parkosított környezetben fekvő zalaegerszegi tó egy eltűnt középkori településről kapta a nevét, és két patak felduzzasztásával hozták létre. Itt nemcsak fürdőzni, kempingezni, pecázni vagy sportolni lehet, mellette sétautak vezetnek, déli csücskén pedig megtaláljuk a Kézművesek Házát. A félszigetszerű földnyelven helyezkedik el a strand, ahol játszótér, futball-, tenisz- és strandröplabdapálya várja a gyerekeket és a mozogni vágyókat.

Nyitvatartás: júniustól augusztusig minden nap 10.00-19.00

Belépő: felnőtteknek 700 Ft, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 600 Ft, zalaegerszegieknek 100 Ft-tal kevesebb

Még több információ ide kattintva.

Vásárosnamény-Gergelyiugornya szabadstrand

Bár a közelben található az Atlantika Vízividámpark is, de ha szabadabb élményekre vágyik, irány a gergelyiugornyai part! A homokos strand egész nyáron ingyenesen látogatható, és családok számára is ideális, mert a víz lassan mélyül.

Forrás: Turista Magazin