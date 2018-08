Csak hevertünk a semmi közepén, és néztük a végtelent

Vajon mennyire normális, hogy éjfélkor az aszfalton fekszünk a semmi közepén? – kérdezte túratársam. Aszfalton? – kérdeztem vissza. – Hiszen ez a Bükk-fennsík, ahol nem jár gépjármű. Itt a burkolt út is épp olyan tiszta, eső mosta felület, mint egy szikla teteje. Hazánk legújabb csillagoségbolt-parkjában jártunk, ahol még a nyári fagyok is a világűrt idézik.

Hirtelen egy sugárhajtású repülőgép navigációs fényei vakították el kiélesedett éjszakai látásunkat, amelyre pedig úgy vigyáztunk az elmúlt negyedóra sötétségében. A gép persze csak a szokásos útját járta, sok kilométeres magasságában rótta a kilométereket, de mégis csalódást keltett. Hiszen a csillagoségbolt-parkok szerte a földön éppen azzal a céllal jöttek létre, hogy legyen legalább néhány kivételes hely, ahol elmélyedhetünk a végtelen látványában.

A fényszennyezésen túl

Az emberi szem ilyenkor szinte csodákra képes: nem pár másodperc, és nem is egy-két perc, hanem akár fél óra is kellhet ahhoz, hogy elérje azt a maximális érzékenységet, amikor már egy tíz kilométerre villogó lámpa is vakítónak érződik. Ilyenkor még holdtalan éjszakán is kivehetők a közeli fák és nagyobb tereptárgyak. Látni őket a csillagok fényénél, mondanánk, pedig ennek a fénynek a forrása hazánkban mégiscsak a városok közvilágítása, amelynek fénye a légkör páratartalma által verődik vissza. Mindez jól látszik a fotókon is, ahol rendszerint ez a városok felé eső, földközeli sáv a legvilágosabb.

Ahhoz, hogy egy terület csillagoségbolt-park minősítést kapjon, szigorú nemzetközi vizsgán kell átesnie, amelyet az amerikai székhelyű Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség koordinál. Először is fontos, hogy a terület természetvédelmi oltalom alatt álljon, ugyanakkor – a fokozottan védett részeken kívül – szabadon látogatható legyen. A fényszennyezéstől mentes, tiszta éjszakai égbolt látványát nemcsak szakemberek, de műszerek is felügyelik.

Ezenkívül az sem árt, ha van kapacitás és igény rendszeres ismeretterjesztő programokra, természetesen akár éjjel is. Mindez hazánkban elsőként a Zselici Tájvédelmi Körzetben, majd a Hortobágyi Nemzeti Parkban teljesült. Ezt követte 2017 nyarán a Bükki Nemzeti Park minősítése.

Szemléletes példa, mennyit számít a nagyvárosok távolsága: a Bükk északi tövében fekvő Dédestapolcsány 1700 lakójával nem kis falu, több száz lámpája fölött mégis tisztán látszik a Tejút. Hasonló képet egy város közelében csak összetett digitális trükkökkel készíthetnénk.

Hideg légtavak

Bár a park területe minden irányban jócskán túlnyúlik a hegység központi részét jelentő Nagy-fennsíkon, az igazán különleges éjszakai élményt mégis idefent érdemes keresni, hiszen a 900 méter átlagos tengerszint feletti magasságú terület egyes részein a bőrünkön is érezhetjük a világűr közelségét: a fejünk feletti légóceán kiváló hőszigetelő képességével, na meg egy kis üvegházhatással megóv minket a világűr felfoghatatlan hidegétől.

A légkör tömege pedig a fennsík fölött csak 90 százaléka annak, amiben száz méter körüli magasságban általában élünk. Nem csoda hát, hogy amikor a föld a csillagos ég felé fordul, innen sokkal több meleg veszik el a végtelenbe. Ezt erősíti, hogy a hatalmas erdőborításnak köszönhetően a föld nappal sem tud olyan sok meleget magába szívni, mint egy füves táj vagy kisebb tó.

Bár a fennsíkot minden irányból lejtők határolják, itt is vannak mélyebb területek: a hatalmas víznyelők stadion nagyságú udvarai. Azt pedig már a zabari hidegrekordok óta tudjuk, hogy az éjjelre lehűlő levegő éppúgy szeret ezekbe a mélyedésekbe lefolyni, mint a víz. Az így kialakuló hideg légtavak mélyén aztán bárki megtapasztalhatja a természet különleges meglepetését, a nyári fagyot.Sokszor alig száz méterre a fennsík kisebb kiemelkedéseitől, ahol akár az évszaknak megfelelő, vékony hosszú ujjú póló is alkalmas viselet.

A csillagokon túl

A látványosságok napkelte után is folytatódnak: a kéktúra közelmúltban áthelyezett szakasza a Zsidó-rét fokozottan védett gyepének virágparadicsomán át vezet

A fennsík közepén fekvő Nagymező és a rajta átvezető burkolt út tehát nagyszerű lehetőséget nyújt arra, hogy megcsodáljuk a sötétséget, amiről aztán persze kiderül, hogy igazából a legragyogóbb látvány, amit csak találhatunk. A visszaindulás persze jóval kevésbé élvezetes, főleg az elsőként felkapcsolt lámpa, amelynek fénye bombaként semmisíti meg a látványt. Kár, hogy hasonló, hosszú elmélyülésekre ritkán szakítunk időt.

Szerencsére a terület ismerői idén is kínálnak néhány programot az érdeklődőknek, amelyek során bepillantást nyerhetünk a környék és a világűr titkaiba, legyen szó a miocén ősvilágról, a meteorokról, a denevérek titkos életéről vagy a kaptárkövekről.

Forrás: Turista Magazin