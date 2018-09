A külföldön nyaraló magyarok változatlanul a horvát, a görög és a török tengerpartokat vették célba idén nyáron - ismerteti a hétfői Világgazdaság turisztikai ágazati vezetőkre hivatkozva.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke a lapnak azt mondta, markáns változást a tengeri hajóutakra befizetők körében lehetett látni, két év alatt megduplázódott a számuk.

A tömegpiac határait az egy hétre 100 ezer forintért kibérelhető négyszemélyes görögországi apartmanok és a fejenként 250 ezer forintos all inclusive törökországi nyaralások képezik. Mindeközben feltűnő a luxuspiac bővülése, az 1,5-1,8 millió forintért kínált egzotikus őszi, téli és tavaszi ajánlatok, a panamai, karibi, ausztráliai és japán utak kelendősége. Bővül a kereslet a nem csak közvetlen járatokkal elérhető észak-amerikai utazások iránt is.

Kálmán István, a Magyar Beutaztatatók Szövetségének elnöke arról számolt be, hogy Budapest nemcsak a bulituristák, hanem az egyre több minőségi szórakozásra vágyó, minőségi szállásokon foglaló, jól költő réteg szemében is felértékelődött. Nívós élményeket kereső harmincasok jelentek meg a korábbinál nagyobb arányban, és a kulturális programkínálat, a gyógy- és termálvízre épülő szolgáltatások révén a négy- és ötcsillagos hotelek is új vendégkört kaptak. Kálmán Imre szerint Budapest divatba jött, ebben oroszlánrésze van a közösségi médiának - olvasható a Világgazdaságban.