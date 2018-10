Biciklivel jártuk be a Naprendszert

Túráztak már bolygók között? Egy szellemes ötletnek köszönhetően a Tápió-vidéken bármikor sort keríthetnek rá. Ráadásul, ha végigjárják az útvonalat, az igazi égitesteket is megvizsgálhatják egy speciális távcső segítségével, és még emléklapot is kapnak.

A Túra a naprendszerben elnevezésű út egy több mint 70 kilométer hosszú tanösvény, amely több célt is szolgál. Miközben bebarangolunk egy turisták által kevésbé járt vidéket – felfedezve annak értékeit és egyediségét –, méretarányosan megtapasztalhatjuk a naprendszerünkben lévő hatalmas távolságokat. A különleges tematika a mi kíváncsiságunkat is felkeltette, ezért nyeregbe pattantunk, és igazi bolygóvadászatba kezdtünk ezen a dimbes-dombos vidéken. A jól sikerült túra végén pedig saját szemünkkel is megcsodálhattuk a napközben bejárt naprendszer égitesteit, ami igazi megkoronázása volt ennek a „bolygóközi” túrának.

Kétkerekű űrhajón

Naprendszerünk középpontja Sülysáp, még pontosabban a település határában álló csillagda. Legalábbis a Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület (SACSE) tagjainak, valamint az általuk létrehozott szemléltetőtúra résztvevőinek. Az épület négy méter széles kupolája jelképezi a Napot, amely körül 350 milliószoros kicsinyítésben helyezkednek el a bolygók, melyeket utunk során mi is felkerestünk.

A többi planétának a négyméteres Naphoz viszonyított méretét halványszínű körök szemléltetik a kihelyezett táblákon. Rögtön a túra elején meg is tapasztalhatjuk ezeket az arányokat, mert alig pár méter gurulást követően máris elérjük a Merkúrt, a Vénuszt és a Földet, de a Naptól légvonalban 650 méterre lévő Mars infótáblájáig is csupán egy kilométert kell megtennünk a murvás úton.

Bár az emberi léptékre átültetett távolságok gyors haladást biztosítanak a minivilágűrben, azért már a túra elején is sejthetjük, hogy a 70 kilométeres táv végéig, vagy akár csak a Plútóig még sok van hátra. Szerencsére kétkerekű űrhajónkkal gyorsan fogynak a kilométerek, és a dombok közt megbújó települések is tartogatnak látnivalót, úgyhogy nem fogjuk magunkat elunni a hosszú út során. Annak pedig, aki még nem járt ezen a vidéken, a Gödöllői-dombság változatos vidéke mindenképpen izgalmas élményt fog nyújtani.

Miután elhagytuk Sülysápot, nagyrészt erdős részen közelítjük meg Tápiószecsőt, illetve a Szaturnuszt. Már ezen a szakaszon is megtapasztalhatjuk a környékre jellemző, sokszor bosszúságot is okozó homokos terepet és a szúrós akácosokat, de ez még nem olyan vészes. Miután a községben kanyarogva begyűjtöttük naprendszerünk második legnagyobb bolygóját, továbbra is erdős terepen, hol halastavak, hol szántók mellett haladva érünk át a Tápióságra. Ne vegye kedvünket az itt tapasztalt homokmennyiség, a hátralévő kilométerek nem lesznek ilyen nehezen járhatók!

Ha kíváncsiak vagyunk a helyi értékekre, mindenképp keressük fel a Cica-hegyen elterülő Cifrakertet. Ebben a gyönyörű parkban hajdanán 72 szobás kastély állt, amelyből sajnos mára csak egy lakótorony maradt. A túra egyik legszebb szakasza a Tápióság és a Gomba közti részen vár ránk. A dimbes-dombos táj rétekkel, szántókkal és tavakkal varázsolja el az erre járókat.

Az Uránusztól a Jupiterig

A gyönyörű fekvésű Gomba központjának arculatát az impozáns katolikus és református templom, illetve a Fáy-kúria és a Bárczay-kastély határozza meg. Utóbbi arról is híres, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején egy napra itt rejtették el a szent koronát a Habsburg csapatok elől. Több híresség is megfordult a településen, a 18. század végén épült Bárczay–Patay–Szemere–Máriássy-kastély vendégei voltak többek között Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Kazinczy Ferenc, Czuczor Gergely.

Gomba látnivalóihoz most már az Uránusz is hozzátartozik. Itt találjuk ugyanis túránk hetedik bolygóját, amely mininaprendszerünkben 14,5 cm átmérőjű. Gomba idilli halastava mentén folytatjuk utunkat, majd aszfaltúton közelítjük meg Bénye települést. Szántóföldes részt követően a Monorierdőhöz tartozó Újmajortanyánál találjuk a Plútót. Ekkor légvonalban 16,8 kilométerre vagyunk a sülysápi Naptól, a Plútó körvonala pedig az információs táblán mindössze 7 milliméteres.

A Naptól számítva a nyolcadik, legkülső bolygóig jóformán végig aszfaltúton haladunk. A Neptunusz a negyedik legnagyobb átmérőjű, a harmadik legnagyobb tömegű, de a legkisebb méretű óriásbolygó a naprendszerben. Ragyogó kék színe miatt nevezték el a tengerek római istenéről. Valós távolsága a Naptól 4500 millió kilométer, modellünkön ez csupán 12,7 kilométert jelent.

A Neptunusszal messze nem ért véget csillagközi utazásunk. Többek között áthaladtunk Mendén, ahol a változatosság kedvéért egy üstököst gyűjtöttünk be. A település sajátossága, hogy hét dombra épült, ami a címerében is szerepel. Az egyiken egykor egy bronzkori földvár, a másikon pedig egy 13. századi erősség állt. Az itteni löszfalakban tárták fel az Országos Földtani Intézet egyik alapszelvényét. A Hyakutake üstököst az általános iskola szomszédágában találtuk meg. Az üstökös valójában 34,5 és 511,5 kilométer távolság között kering a Nap körül, pályáját mintegy 70 000 év alatt teszi meg.

Innen még hátra volt pár poros kilométer a Jupiterig, majd vissza a Napig, de a nehezén már túl voltunk. Legnagyobb bolygónkat Úri központjában találtuk meg. A településen áthaladó patak felduzzasztásával a térség egyik legnagyobb horgásztava jött létre, amelyben 1970 óta minden Magyarországon honos halfaj megtalálható. A Nádas-völgyben a környék legidősebb füzesét találjuk, amely olyan védett madárfajoknak ad otthont, mint a szürke gém, a barna rétihéja vagy a cigányréce. A horgásztó déli részén ritka és védett növényeket fedezhetünk fel, köztük a csinos árvalányhajat vagy a budai imolát.

Elénk tárul a végtelen

Miután visszatekertünk Sülysápra, kezdetét vette az igazi galaktikus szemlélődés. A sülysápi csillagdának köszönhetően az égen is megszemlélhetjük azokat a bizonyos bolygókat, melyeket hosszú utunk során meglátogattunk. A csillagda fő műszere a vasbeton oszlopon álló, 35 centiméteres katadioptrikus távcső, amelyben a fény a fő-, majd a segédtükrön kétszeri irányváltással érkezik a szemlencséhez, így a műszer 3500 milliméteres fókusza ellenére is kezelhető, „mindössze” egy méter hosszúságú.

Néhány beállítás a távirányítóval, és a távcső máris ráfordul például a Szaturnuszra, melynek gázgyűrűs látványát én magam első alkalommal csodálhattam meg. „Bámulatos, hol tart már a tudomány” – mondtam ki hangosan a Gyalog galopp című film kultikus mondatát, miközben lenyűgözve szemléltem a látványt. Ahogy nő a látótávolságunk, úgy kezdjük egyre jobban megérteni a végtelen fogalmát, és ezzel együtt saját magunk porszemnyi jelentéktelenségét. Pedig ez még csak a mi naprendszerünk, mennyi minden lehet azon túl is!

Bárki elindulhat a túrán, akár gyalogosan is, de tény, hogy bringával egy nap alatt kényelmesen bejárható a 70 kilométeres táv. A terepviszonyok miatt mindenképpen mountain bike-kal vágjunk neki az útnak, és tájékozódjunk az időjárásról is. Az útvonal 9 települést és 11 információs állomást érint, amelyeken nem csupán a bolygókról, de a települések történelméről, kulturális értékeiről is olvashatunk.

Érdemes turistatérképet vagy GPS-t vinni magunkkal a könnyebb tájékozódás érdekében, ugyanis a felfestett turistajelzésesek nem mindenhol segítenek. Az útvonal egyébként letölthető az egyesület honlapjáról, ahol sok más hasznos infót is megtudhatnak a túráról, illetve a csillagvizsgálóról. Akik végigjárják a mininaprendszer összes állomását, azok egy szabadon választott csillag ismertetését tartalmazó emléklapot kapnak. Ehhez a választáshoz szintén a Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület honlapján találunk segítséget.

Forrás: Turista Magazin