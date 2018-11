Sehol máshol nem csónakázhatunk a város gyomrában

Hőmérséklete télen-nyáron 20 °C körüli, levegője gyógyhatású, formakincse lenyűgöző. Ilyen élményben sehol máshol nem lehet részünk az országban: a város alatti barlangrendszerben csónakázhatunk. Tombolhat kánikula, eshet eső vagy hullhat hó, a Tapolcai-tavasbarlangban mindig felfedezőnek érezhetjük magunkat.

A tavasbarlangra még gyerekkoromban figyeltem fel, amikor megtudtam, hogy a Csak semmi pánik című film itt ér véget: a rosszfiúk az ékszereket, Ötvös Csöpiék pedig a gengsztereket lelik meg a Tapolcai-tavasbarlangban. Aztán pár év múlva jött egy osztálykirándulás, és végre én is evezhettem a „kincses barlang” kanyargós járataiban. Izgalmas és jó móka volt a félhomályban faltól falig siklani a csónakkal. Most egy balatoni kirándulás hozta meg az apropót a látogatásra, no meg a kíváncsiság, vajon milyen lesz 30 év elteltével ismét csónakázni a barlang gyomrában.

Mászófal és a kúszóbarlang

Persze már a fogadtatás is teljesen más. 2015 óta ugyanis modern látogatóközpontot találunk a barlang bejáratánál, ahol először egy földtörténeti tárlaton ismerkedhetünk meg a karsztvidékek világával. Ez a geológiai kiállítás sokkal érdekesebb, mint gondolnánk. A vizuális élmény fokozására a termekben 3D-s, térhatású képeket helyeztek el, amelyek a bejáratnál kapott szemüveggel különleges, már-már testközeli élményt nyújtanak barlangokról, cseppkövekről, karsztokról.

Nagy szerencsénk volt a tárlatvezetőnkkel. Olyan élvezettel és érdekesen adta elő az infókat a termek látnivalóiról, hogy a félórás látogatás alatt egy percig sem unatkoztunk, sőt a Bakony őslényeit bemutató teremtől alig tudtunk elszakadni. Láttunk még bronzkori kultikus barlangot, és a „kőtapogató” is megért pár percet. A gyerekeket leginkább a mászófal és a kúszóbarlang nyűgözte le, ahol kipróbálhatták, milyen lehet barlangásznak lenni.

Az az infó is új volt a tavasbarlangról, hogy az egyetlen élőlény, amely itt található – a nemzeti parkos munkatársakon kívül –, az a fürge cselle (Phoxinus phoxinus). Ez az apró halacska – a tapolcaiak csak csetrinek hívják – rajokban úszkál, és a legújabb kutatások szerint, amikor veszélyt érez, különleges enzimet bocsát ki, és csapatostul elmenekül a helyszínről. Ezért is ragadt rá a fürge jelző. Állítólag a csetri szerencsét hoz, úgyhogy ha megpillantjuk a tóban, érdemes kívánni valamit.

Mielőtt a várva várt csónakázás bekövetkezne, még egy 3D-s filmet is megnézhetünk, amely a kasztképződmények és a barlangok sokszínű világát mutatja be, illetve megismertet a pár száz méterre lévő, 2010-ben felfedezett, a nagyközönség által nem látogatható Berger Károly-barlang szépségeivel. A tíz termen át tartó kalauzolás nem hiábavaló, az őskortól napjainkig rengeteg infóra teszünk szert, hogy mire leérünk a barlangba, tudjuk, mit látunk a csónakból.

Lent és fent is víz

Harminc perccel a belépés után következett a főattrakció, a csónakázás. Ehhez át kellett gyalogolni egy 70 méteres száraz, barlangi szakaszon a Lóczy-teremből a csónakokig, majd néhány perces sorban állás után beülhettünk a fémladikokba. A segítőkész nemzeti parkos munkatárs a kezünkbe nyomta a lapátokat, és a lelkünkre kötötte: a borulás elkerülése végett ügyeljünk arra, hogy mindig középen üljünk.

Mivel a csónakázható rész elég rövid, csupán 180 méter, nem érdemes elkapkodni az evezést. Mi se tettük. A látvány tényleg különleges. Kristálytiszta, áttetsző, türkizkék és -zöld víztükör, barnássárga sziklafalak, szűk, kanyargós folyosók. Az élmény hasonló, mint 30 évvel ezelőtt, csak azt sajnáltam, hogy hamar a végére értünk.

Evezni mondjuk nem nagyon kellett. Több helyen olyan keskeny az átjáró, hogy lapátolásra nincs is esély – örültünk, hogy átfért a csónak. És a tágasabb termekben is kényelmesen lehetett lavírozni kézi vezérléssel, azaz a faltól falig való lökdösés technikájával. A lapát szinte fölösleges, inkább csak romantikus kelléknek tűnik. Mindenképpen érdemes felfedezni a tavasbarlangot, amely a látogatóközponttal, a kiállításokkal és a kb. 15 perces csónakázással együtt egy óra tartalmas kikapcsolódást kínál.

A Tapolcai-tavasbarlang A város alatt 15–20 méter mélyen húzódó barlangrendszer egyik tagja a 3,3 kilométer hosszú Tapolcai-tavasbarlang, amelynek nagy részét karsztvíz tölti ki. Felfedezése egy véletlennek köszönhető, egy kőműves bukkant rá 1903-ban kútásás közben. Egy évtizeddel később megnyitották a nagyközönség előtt, Magyarország első villanyvilágítással ellátott és turisztikai célokra is használt barlangjaként.

Egyedi formakincsének köszönhetően már 1942-ben védetté nyilvánították, majd 1982-től fokozott védelem alá helyezték. A barlang különleges klímájának gyógyhatását régóta ismerik. A télen-nyáron 20 °C hőmérsékletű, közel 100%-os páratartalmú és rendkívül tiszta levegő az allergiás, asztmás és egyéb légzőszervi megbetegedésben szenvedőknek nyújt enyhülést. Erre a célra a másik ágat, az 1925-ben felfedezett Kórház-barlangot használják.



A barlangi kaland után még sétáltunk egyet a közeli, hangulatos Malom-tónál, és élveztük az októberi napnyugta utolsó sugarait. A Tapolca-patak felduzzasztásával alakították ki a település központjában a két részből álló tóegyüttest. A vizet karsztforrások táplálják, amelyeknek hőmérséklete 18–20 fok körül mozog, így a tó a leghidegebb teleken sem fagy be. A tó és a tavasbarlang vize kapcsolatban áll egymással, a barlang vízszintje a tó visszaduzzasztásával szabályozható.

A fenti állóvíz, a mélykék színű Nagy-tó (de nevezik Malom-tónak, illetve felső tónak is), partján színes, régi házak, éttermek, kávézók sorakoznak, közepén szökőkút szórja rendületlenül az ég felé vizét. Az idő jócskán előrehaladt. Nyugaton még pislákolt egy utolsó, vékony rózsaszín fénysáv, de a nap már véget ért. A tapolcai tavasbarlangban harminc év után sem csalódtunk, de maga a romantikus kisváros is megér egy látogatást.

Hasznos információk: Nyitva tartás:

március 1. – június 30.: 9:30–17:00 (pénztárzárás: 16:00 óra)

július 1. – augusztus 31.: 9:00–20:00 (pénztárzárás: 19:00 óra)

szeptember 1. – október 31.: 9:30–17:00 (pénztárzárás: 16:00 óra)

november 1. – február 28.: 9:00–16:30 (pénztárzárás: 15:30 óra)

december 24., 25. és 31.: ZÁRVA

december 26.: 9:00–14:00 (pénztárzárás: 13:00 óra)

2019. január 1.: ZÁRVA

Belépők:

Felnőtt jegy: 2000 Ft

Kedvezményes jegy: 1800 Ft

Gyermek jegy (3–14 éves): 1500 Ft

Családi jegy: 5500 Ft

Családi jegy érvényes: két felnőtt és két 14 év alatti gyermek esetén. Minden további 14 év alatti saját gyermek díjmentesen látogathatja a bemutatóhelyet.

Ha biztosra akarunk menni, foglaljunk előre a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont honlapján online jegyet és időpontot, mert ha sok a turistacsoport, előfordulhat, hogy a helyszínen már nem tudnak aznapra belépőt adni.



Forrás: Turista Magazin