Egytonnás kötél kapcsolja össze a férj-feleség sziklát

Meoto Iwa szó szerinti fordításban annyit tesz: férj-feleség szikla. Többnyire házaspár sziklaként emlegetik a Csendes-óceánból Isze város partjainál kiemelkedő kőtömböket, amelyek a helyiek szerint Japán teremtőit, Izanagi és Izanami istent szimbolizálják. Az óriási háncskötéllel összekötött sziklapártól nem messze találjuk az Iszei nagyszentélyt, amely Japán legjelentősebb sintoista temploma.

Izanagi és Izanami testvérek és házastársak voltak. Frigyükből születtek meg a japán szigetek, és még sok-sok isten és istennő, a hegyek, völgyek, vízesések, szelek és más természeti képződmények megtestesülései.

A sziklák között kifeszített, rizsből készült kötelet shimenawának hívják, és arra szolgál, hogy elválassza a szent tereket a profán, hétköznapi világtól. A több mint egy tonna súlyú kötelet minden évben újra cserélik egy vallásos ceremónia kíséretében.

Ha igazán hatásos fotót akarunk készíteni a házaspár sziklákról, akkor május és július között érdemes a helyszínre látogatnunk, méghozzá kora reggel, amikor a nap épp a két kőtömb között kel fel. Apály idején pedig akár sétálhatunk is a két szikla között.

A parton egy hatalmas kőbékát is találunk, de ez errefelé nem ritka jelenség. A japánok szerint a békák pozitív energiát sugároznak a vándorok számára, ráadásul azt is elősegítik, hogy visszatérjünk egy számunkra kedves helyre. A béka szó (kaeru) ugyanis japánul nem csak a kétéltű állatot jelenti, hanem a visszatérést is.