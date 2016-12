Mostantól akár meg is szállhatunk a sárga taxiban

New York a világ egyik legizgalmasabb városa, nem csoda, ha sokan szeretnék felkeresni. A dolog azonban nem olyan egyszerű, hiszen a hosszú repülőút sokba kerül, és a szállásoknak is megkérik az árát. Ha sokalljuk a manhattani szállodai árakat, ha nem találhatunk megfizethető hostelt, ha kiöregedtünk az ifjúsági szállások emeletes ágyaiból, de szeretjük a kalandokat, akkor akár sárga taxiban is éjszakázhatunk a világ fővárosában.

Az ötlet 2015-ben pattant ki Jonathan Powley fejéből. 2600 dollárért (potom 770 ezer forintért) vett egy kiszuperált sárga taxit (yellow cab), és kissé szűkös, de megfizethető árú „hotelszobává” alakította. Nem állítja, hogy ez a világ legkényelmesebb szállása, viszont elég őrült ötlet ahhoz, hogy egy csomó ember ki akarja próbálni.

Vécé és tusoló helyett a puszta romantika

„A taxihotel tényleg nem a Four Seasons – mondja a 36 éves vállalkozó –, de talán éppen ezért olyan közkedvelt. Egyedi élmény, olyasmi, amit az ember nem felejt el egyhamar.”

Nem a Four Seasons, de felejthetetlen élmény Forrás: AFP/Stephanie Ott

Legkedvezőbben 35 eurónak megfelelő dollárért (10 300 Ft) éjszakázhatunk a taxiban, hétvégenként az ár akár 46 euróra (13 600 Ft) is felkúszhat. A legtöbb New York-i szálláslehetőség ennél jóval drágább, az évi hatvanmillió látogató átlagosan 370 eurót (109 400 Ft) fizet egy éjszakáért a Nagy Almában.

A taxiban persze nincs se vécé, se zuhanyozó, de még egy kézmosó sem. Powley azonban minden vendégének ad egy kimerítő listát a közelben található nyilvános vécékről és edzőtermekről, ahol zuhanyozásra is van lehetőség. Sőt arra is ad tippeket, hol tárolhatják az értékeiket. "

A feleségem nem volt oda az örömtől, amikor megtudta, hogy nincs vécé, de Jonathan mutatott nekünk egy kávézót, ahol volt Wifi, feltölthettük a mobilokat, és a fürdőszobát is használhattuk. Legközelebb is itt fogunk megszállni" – nyilatkozta Dave, a sárga taxi hotel egyik vendége.

Potom 35 euróért miénk az öreg taxi egy éjszakára Forrás: AFP/Stephanie Ott

A kreatívok mennyországa

A sárga taxiban éjszakázásnak nosztalgiaértéke is van. A yellow cabek száma ugyanis jelentősen megcsappant az utóbbi években. Bár az Uber csak 2011 májusa óta működik New Yorkban, máris kétszer annyi járműje van, mint a sárga taxi vállalatnak. 2013 óta pedig almazöld taxik is közlekednek a metropoliszban: ezek a hibrid járművek a külső kerületeket kötik össze Manhattannel.

A Queensben állomásozó taxinak kritikusai is vannak. „Sajnos a taxi igazából nem úgy néz ki, mint a képeken – írja egy csalódott vendég. – Kopott, leharcolt, ráadásul nagyon zajos, mert egy kamionparkoló közelében áll. Izgalmas, vicces tapasztalat volt, de nem szeretnénk még egy éjszakát a taxihotelben tölteni.”

Jonathan Powley nem a profitért, inkább kalandvágyból működteti a taxihotelt Forrás: AFP/Stephanie Ott

Powley, aki egyébként szállodai menedzsmentet tanult az egyetemen, azt mondja, nem a pénzért csinálja ezt a vállalkozást. „A befektetett pénzhez és energiához képest minimális hasznom van a taxihotelből – nyilatkozta a Spiegel Online-nak. Viszont nagyon örül annak, hogy vállalkozása révén a világ minden tájáról származó emberekkel találkozhat. „Szeretem a kalandot, szeretek szokatlan dolgokat csinálni. New York a kreatív emberek paradicsoma.”