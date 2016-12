Hotelben szexelni sokkal jobb, mint otthon

Legyen a világörökség része a brüsszeli közlekedési dugó? Illatozzanak a metrómegállók? Tényleg szexik a hotelszobák? És mit tegyünk, ha egy vadidegen brit turista horkol az ágyunkban? Egy német magazin összegyűjtötte az év legkülönösebb utazással kapcsolatos híreit.

2016. január

A belga vasúttársaság, a SNCB a következő szlogennel reklámozta magát: A brüsszeli közlekedési dugót fel kell venni az UNESCO világörökségek listájára.

A brüsszeli dugó legyen világörökség Forrás: AFP

Az indiai Wings Travel utazási iroda azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy közzétette, a jövőben csak melegek, leszbikusok, bi- és transzszexuálisok vezethetik a társaság taxijait. Ezzel kívánják ugyanis elősegíteni, hogy azok is fenn tudják tartani magukat, akiket a társadalom gyakran a margóra kényszerít.

2016. február

Tokióban illatozik a metró. A metrót üzemeltető Tokyu Corporation 17 megállóban helyezett el aromaszóró készülékeket, amelyekből tucatnyi illat árad az utazóközönségre a levendulától a narancson át a jázminig.

Tokióban mostantól illatozik a metró (a kép illusztráció) Forrás: AFP/Yoshikazu Tsuno

A düsseldorfi repülőtér rendszere nem ismeri a szökőévet. 1200 poggyász ragadt benn a rendszerben, mivel a software újra és újra csődöt mondott a számára nem létező február 29-i dátum miatt.

2016. március

Március 11-én egy brit turista esti kocsmatúrája után nem talált vissza amszterdami szállodájába. Egy idő után feladta a keresést, és bemászott egy lakóház első emeleti lakásába a nyitott ablakon. Ledobta magát az ágyra, és azonnal elaludt. A lakás tulajdonosa csak akkor fedezte fel, amikor maga is le akart feküdni. Hívta a rendőrséget, hogy bejelentse, egy vadidegen horkol az ágyában.

Egy felmérés szerint a szálloda szexi hely. A németek többsége szerint legalábbis hotelben jobb szexelni, mint otthon. Maga az aktus is tovább tart, mint a jól megszokott otthoni környezetben, méghozzá átlagosan 32 percig.

A szállodák meghozzák a kedvet Forrás: AFP/Audrey Guryanov

2016. április

Most már az is elég, ha egy arab kifejezést használ valaki, máris kiteszik a szűrét a repülőgépről. Legalábbis ez történt egy diákkal az Egyesült Államokban. A nagybátyjával beszélt telefonon, és azzal búcsúzott tőle, hogy insallah, ami nagyjából annyit tesz, „ha Isten is úgy akarja”. Az előtte ülő nő ezt rendkívül fenyegetőnek érezte, és erről a személyzetet is tájékoztatta. A diákot leszállították a gépről, majd kihallgatta az FBI. Mire kiderült, hogy teljesen ártalmatlan, a gépe már elrepült.

2016. május

Kutyavécé nyílt a New York-i John F. Kennedy repülőtéren. A gazdik kedvencei műfüvön könnyíthetnek magukon várakozás közben. Mostanra már több amerikai reptér is büszkélkedhet hasonló szolgáltatással, augusztustól ugyanis kötelezővé tették a kutyavécét minden nagyobb repülőtér számára.

A kutyáknak is hosszú a várakozás (a kép illusztráció) Forrás: AFP/Martijn Beekman

2016. június

Három brit turista június 22-én belopózott a hotel recepciójára, ahol megszálltak, és elcsentek egy csomó szobakulcsot. Tizenkét szobába sikerült így bejutniuk, valamennyinek kiürítették a minibárkészletét, majd visszatértek a saját szobájukba.

Szardíniában betiltották a kagylógyűjtést a tengerparton. 1500-tól 9300 euróig terjedő büntetéssel sújthatják azokat, akik kagylót merészelnek szedni a strandon. A környezetvédelmi hivatal térfigyelő kamerákat akar kihelyezni az öblökben, hogy rajtakapják a kagylótolvajokat.

2016. július

Most először sikerült egy kizárólag napenergiával működő repülőgéppel körberepülni a Földet. A Solar Impulse nevű repülőgép Abu-Dzabiból indult és oda is tért vissza. 510 órát töltött a levegőben, és 17 szakaszban teljesítette a távot. A leghosszabb szakaszon, Japán és Hawaii között öt napon át repültek megszakítás nélkül. A két kapitány, Bertrand Piccard és André Borschberg kétóránként váltották egymást, és egy alig négy négyzetméteres fülkén osztoztak föld körüli útjuk során.

Bertrand Piccard and Andre Borschberg a landolás után Forrás: AFP/Karim Sahib

2016. augusztus

A kambodzsai Angkorvat templomvárosban néhány látogató odáig vetemedett, hogy meztelenül fotózta magát a szent falak között. A botrányos viselkedést elkerülendő augusztus 4-től szigorúan tilos „hiányos öltözetben” belépni a területre. A rendelkezés a részletekre is kiterjed: tiltott a rövidnadrág, a miniszoknya és a hátul nyitott póló. Sőt, a nőknek kötelező a melltartó viselése. Hogy ezt miképp ellenőrzik, nem tudni.

Kambodzsa, Angkorvat, mostantól csak melltartóban Forrás: Gaál Csaba [origo]

2016. szeptember

Egy kínai pár nem nyugodott bele, hogy nem tudott időben becsekkolni. Egész egyszerűen fellökték a repülőtéri alkalmazottakat, és a csomagjaikkal együtt a kifutópályára rohantak, hogy még elcsípjék a Pekingből Sanghajba tartó járatot. Sanghaj helyett azonban a börtönben landoltak, ahol öt napig tartották fogva őket.

2016. október

A James Cook Egyetem tudósai megállapították, hogy még soha olyan pusztító mértékű korallfehéredés nem történt az ausztrál Nagy-korallzátonyon, mint ebben az évben. A korallfehéredés a mészvázat építő korallpolipok pusztulása miatt következik be, a folyamat felgyorsulásáért pedig a víz hőmérsékletének emelkedése, illetve az üvegházhatású gázok túlzott kibocsátása okolható.

Az ausztrál Nagy-korallzátony a földkerekség leghatalmasabb biogén zátonyegyüttese Forrás: Elter Károly

2016. november

A japánok nem szeretik a fagyasztott halat. Legalábbis nem a korcsolyapályán. A kitakjúsúi Space World korcsolyapályáját üzemeltető cég ugyanis ötezer halat és tengeri herkentyűt dermesztett jégbe, hogy a vendégek úgy érezhessék, az óceánon siklanak, és közben megfigyelhetik a halakat. A tiltakozások hatására azonban végül eltüntették a halakat a korcsolyázók lába alól.

2016. december

A Baleár-szigeteken fellázadtak a pilóták az angol nyelv kötelező használata ellen. Tiltakozásuk sikerrel járt, idén decembertől spanyolul is kérhetnek információt a mallorcai irányító központtól. „Ez a kommunikáció legbiztonságosabb módja” – határozott a bíróság. Az angol ezentúl csak akkor kötelező, ha az irányító nem beszéli tökéletesen a spanyol nyelvet.