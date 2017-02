A nőknek Magyarország is bejön

Ki ne álmodozna néha arról, milyen jó lenne valahol másutt élni? Ahol mindig süt a nap, ahol jókedvűek az emberek, ahol olcsó a megélhetés, és könnyű munkával sok pénzt lehet keresni. Még Európa szerencsésebb részein is sokan próbálnak szerencsét idegen országokban. Egy széles körű német felmérés most arra kereste a választ, ugyanoda vágynak-e a nők, mint a férfiak. Az eredmény: igen is, meg nem is.