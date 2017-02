Elhagyta a hajógyárat a világ legnagyobb vitorlás jachtja

Hamarosan átveheti a világ legnagyobb vitorlás jachtját Andrej Melnyicsenko orosz milliárdos. A 142,8 méter hosszú Sailing Yacht A elhagyta a kieli kikötőt, és Norvégia felé vette az irányt, hogy a következő hónapokban tengeri teszthajózásnak vessék alá, és elvégezzék az utolsó simításokat a belső kialakításon. A megrendelőnek várhatóan tavasz végén szállítják le a hajót, amely több mint négy éve készül, ára pedig a hírek szerint több mint 400 millió euró (124 milliárd forint).

A vitorlás árbócai szintén kivételesen magasak, 90 méteresek, de egy hibrid, dízel-elektromos meghajtású hajtóművel is rendelkezik. A hajó 8 szintes, van rajta úszómedence, helikopter-leszállóhely, egy víz alatti kilátószoba és egy tengeralattjáró is.

A közgazdász végzettségű Andrej Melnyicsenko 1993-ban alapozta meg üzleti karrierjét, amikor 21 évesen megalapította az MDM Bankot, amely tíz év alatt Oroszország legnagyobb magánbankja lett. A most 43 éves üzletember vagyonát 2016-ban 12,1 milliárd dollárra (3510 milliárd forint) becsülte az amerikai Forbes magazin, amivel a világ 139. leggazdagabb emberének számított, Oroszországban pedig a tizenegyediknek. Vagyona alapvetően három fő részből áll: övé Oroszország legnagyobb műtrágyagyártó cége, a legnagyobb szénbányavállalata, illetve Szibéria vezető áramtermelő cége. Melnyicsenkónak van egy másik jachtja is, a Motor Yacht A, azt most 250 millió euróért árulja.