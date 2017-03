Egy díszletváros, amely valódi lakókkal népesült be

Valaha westernfilmeket forgattak ott, most egyre többen költöznek be.

1946-ban néhány hollywoodi legenda - Roy Rogers, Dick Curtis és Russell Hayden – megelégelte, hogy az akkoriban igen népszerű westernfilmek forgatásához sokat kell utazni távoli helyszínekre. Felépítettek hát egy vadnyugati városkát Los Angelestől kétórányira, ahol a rendező nyugodtan forgathatott, a személyzet meg ott lakhatott.

A díszletvárost Pioneertownnak nevezték el. Az épületek homlokzata és az utcák egy 19. századi városéra emlékeztettek. A projekt nagy siker lett, több mint 200 westernfilmet forgattak ott, például a Cisco Kid-et, és több tévéshow hátteréül is szolgált. Amint azonban a westernfilmek divata leáldozott, Hollywood pedig új témák felé fordult, Pioneertown is új szerepet kapott: turistalátványosság lett belőle.

Amire azonban senki nem számított, hogy Pioneertownba egyre több híresség és vállalkozó kezd beköltözni. A város környéki ingatlanokat úgy viszik, mint a cukrot – írja az Amusing Planet. Julian T. Pinder kanadai rendező 2014-ben költözött oda a feleségével: egy lerobbant házat újítottak fel. Egy belga, ékszerekkel foglalkozó pár New Yorkot hagyta ott Pioneertownért, és egyszerre három házat is vásároltak, egy templommal együtt.

Új üzletek is nyílnak a városban. Van egy modern lemezstúdió és egy retródivatban utazó ruhabolt is. Az egyik legfelkapottabb hely a Pappy and Harriet's Pioneertown Palace, ahol a remek ételek mellett élő zene is van. Gyakran megfordul ott például Eric Burdon és Robert Plant is. 2014-ben Pioneertownnak már több mint 600 állandó lakosa volt.

