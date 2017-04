Felesleges sokat költeni nyaraláskor

Az egyszerű városnézés ugyanannyi örömet okoz, mint a drága belépős látnivalók.

A nyaralásra félretett pénz beosztásakor sokaknak okoz gondot, hogy meglátogassanak-e egy olyan helyet, ahová csak drága belépő kifizetésével lehet bejutni. Különösen a családok esetében lehet ez probléma, ahol a szülőknek nincs szívük megtagadni egy vidámparkot a gyerektől, még akkor sem, ha ez alaposan megterheli a családi kasszát.

Megdőltek a sztereotípiák

Ausztrál tudósok most kimutatták, hogy valójában nincs is szükség ezekre a látványosságokra, hiszen egy egyszerű városnézés nagyobb örömet tud okozni. A kísérletben elektroenkefalográfokat helyeztek egy ausztrál család tagjainak fejére, amelyekkel az agyműködésüket figyelték egy szingapúri kirándulás során. Húsz különböző tevékenységet végeztek, és közben mérték az általuk érzett izgalmat, boldogságot, érdeklődést, stresszt és nyugalmat. Emellett a családtagok szóban is beszámoltak élményeikről minden tevékenység után.

A kísérletből kiderült, hogy az egyszerű városnézés során a résztvevők ugyanolyan boldogságszintet értek el, mint azoknál a tevékenységeknél, amelyekről hagyományosan azt gondoljuk, hogy sokkal érdekesebbek (és drágábbak), mint például a drótkötélpálya kipróbálása a szingapúri MegaZip Adventure Parkban (amelyről alább videót nézhet).

Az ingyenes programok ugyanolyan érdeklődést és boldogságot váltottak ki a családban, mint a fizetősek – írja a Telegraph. Amikor a család például az indiai városrészben sétált, amit bárki megtehet, ugyanolyan boldogságot és érdeklődést mutattak, mint a drágább látnivalóknál.

Érzelmi útikalauz

A szülők félelme ellenére a gyermekek érdeklődése 10 százalékkal magasabb volt a szingapúri ételek elfogyasztásakor, mint amikor nyugati ételeket ettek. Az eredmények ugyanakkor azt is bebizonyították, hogy a gyermekekben nagyon magas boldogságszintet képes előidézni, ha vadállatokkal találkoznak, márpedig ezért általában fizetni kell. A legjobban azokat a programokat élvezte a család Szingapúrban, amelyek kifejezetten a városhoz kapcsolódtak, mint a Garden Rhapsody fényjáték a Gardens by the Bay nevű parkban.

A tudósok a szingapúri turisztikai hivatallal egy olyan tájékoztatót készítenek az adatokból, amelyből a látogatók megtudhatják, az adott látnivaló milyen érzelmet válthat ki belőlük. Például a Jurong Madárparkban és a Merlion Parkban boldogságot, a Sultan mecsetnél sétálva pedig nyugalmat.