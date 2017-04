Megtámadta a pilótát egy utas

Egy héttel azután, hogy egy utast levonszoltak az American Airlines egyik járatáról, hogy helyet csináljanak a cég egyik alkalmazottjának, most újabb botránnyal került be a hírekbe a légitársaság. Egy utas ugyanis követte, majd lökdösni kezdte a társaság egyik pilótáját, amit az ipari kamerák is rögzítettek.

A konfliktus még a fedélzeten kezdődött, miután a Dallasból érkező gép földet ért Kansas Cityben. A szolgálaton kívül, utasként repülő pilóta ugyanis állítólag túl sok helyet foglalt el a folyosón, akadályozva a többi utast a leszállásban, ráadásul durva szavakat használt velük szemben.

Egy utas követte őt a terminálban, majd megpróbálta lefényképezni a szolgálati jelvényét – írja a KMBC 9News. A pilóta kiütötte a kezéből a telefont, ezért az utas lökdösni kezdte. Az ügyet a rendőrség vizsgálja.