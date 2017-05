Van egy hely, ahol vízum nélkül is beléphetünk Oroszországba

Két észt falu között kell áthajtanunk, de kiszállni nem szabad az autóból.

Magyar állampolgárok továbbra is csak vízummal léphetnek be Oroszország területére, van azonban egy különleges hely, ahol ez a szabály nem érvényes. Ez a Saatse-csizma (észtül Saatse saabas), amely alakjáról kapta nevét, és Észtország dél-keleti részén található.

Girbegurba határszakasz

Amikor a jelenlegi észt-orosz határt meghúzták 1944-ben, Észtország a Szovjetunióhoz tartozott, így nem okozott különösebb gondot az, hogy a határvonal a terepviszonyokat követve egy beszögellést hozott létre két észt falu között. Észtország 1991-es függetlenné válásával azonban csak úgy lehet eljutni Lutepääból and Sesnikibe – amelyek egymástól mindössze 2,3 kilométerre vannak, hogy az oda vezető úton kétszer kell keresztezni az orosz határt, és körülbelül 1,3 kilométert orosz területen kell megtenni.

Szerencsére a feleknek sikerült elfogadható megoldást találni a problémát. Az a kompromisszum született, hogy az észtek továbbra is használhatják az utat vízum nélkül, ha nem gyalog teszik ezt. Az úton csak áthajtani lehet (akár szamárháton is), nem lehet megállni és kiszállni az autóból gombát szedni vagy fotókat készíteni – írja az Amusing Planet.

Turistalátványosság lett belőle

A tilalom ellenére persze sok turista áll meg az útszakaszon, hogy kényképet készítsen. Ilyenkor az orosz határőrök letartóztatják őket, és csak büntetés után engedik el a rendbontókat. Ha egy autó lerobban, odamegy egy orosz határőr ellenőrizni, és ha valóban fennáll a műszaki hiba, megengedik az észt kollégáknak, hogy elvontassák Észtországba. Az alábbi videón egy brit csoport kel át a különleges úton.

2008-ban egyébként építettek egy elkerülő utat is, ám az komoly kitérőt jelentene, úgyhogy a helyiek továbbra is ezt használják. 2005-ben Oroszország beleegyezett abba, hogy kiegyenesítse a szóban forgó határszakaszt Észtországgal, de még nem sikerült megállapodni, milyen területeket kap cserébe. A Saatse-csizma addig is a turisták kedvelt célpontja marad, hiszen ott vízum nélkül beléphetnek Oroszországba.