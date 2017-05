Visszaüthet a laptoptilalom a repülőgépeken

Bár hivatalos döntés még nem született róla, máris sokan bírálják azt, hogy az Egyesült Államok esetleg az európai légi járatokra is kiterjesztené a laptoptilalomként elhíresült szabályozást. Ahogy Egyesült Államok március végén 10 közel-keleti repülőtérről érkező járatra rendelte el azt a korlátozást, mely szerintaz okostelefonnál nagyobb elektronikus készülékeket nem szabad felvinni a fedélzetre,azokat csak a feladott csomagban lehet szállítani. A terrorizmus veszélyére való hivatkozással most európai járatok is szóba kerültek Washingtonban – értesült több lap és hírügynökség.

A brit pilóták szövetsége szerint egy ilyen lépés a csomagtérben elhelyezett elektronikus eszközök fokozott kockázatot jelentenének, mert a lítiumakkumulátoraik „katasztrofális tüzet" okozhatnak – írja a Travel Mole. A fedélzeten tárolt eszközöknél könnyebben észrevehető és kezelhető, ha egy ilyen akkumulátor valamiért meggyullad.

Ugyancsak a Travel Mole számol be egy felmérésről, amelyet 3600 brit polgár megkérdezésével készítettek. A válaszadók több mint harmada nyilatkozott úgy, hogynem szállna fel repülőre, ha a laptopját a csomagtérben kellene szállítania.

A Travelzoo szakértői ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen tilalom súlyosan érintené az üzleti szektort is. A közele-keleti tilalom elrendelésekor a Qatar Airways és az Etihad táblagépeket kölcsönöztek a business class utasainak, ám ez nem helyettesítheti az üzleti utazók saját laptopait, amelyeken ráadásul bizalmas adatokat tárolnak, így a poggyásztérben való szállításuk kockázatos.